Pensar a estratégia e a segurança no século XXI é pensar em resiliência

Em tempos de incerteza, o maior ato de coragem política é o planeamento. E a maior forma de segurança é a estratégia que olha além do presente.

A segurança, outrora entendida apenas como proteção territorial ou militar, atualmente é um conceito muito mais abrangente e interdependente. Num mundo globalizado e tecnologicamente acelerado, as seguranças nacionais, económicas e sociais estão intrinsecamente ligadas à estratégia financeira e à sustentabilidade fiscal. A solidez de um Estado, de uma empresa ou mesmo de uma comunidade depende tanto da sua capacidade de se defender como da sua competência para gerir recursos, antecipar riscos e assegurar estabilidade orçamental.

Num contexto de crises sucessivas — da pandemia à guerra na Ucrânia, passando pela inflação global ou pelas flutuações energéticas — tornou-se evidente que não há segurança sem estratégia económica, nem há estratégia sem disciplina financeira. As ameaças atuais não se combatem apenas com exércitos ou tecnologia, mas com políticas públicas inteligentes, orçamentos responsáveis e planeamento a longo prazo.

Os Estados modernos enfrentam um desafio constante: equilibrar a necessidade de investimento em defesa, cibersegurança e resiliência energética com a obrigação de manter contas públicas sustentáveis. A dimensão económica da segurança, com o aumento do endividamento, a dependência de mercados externos e a vulnerabilidade fiscal, coloca em causa a autonomia estratégica de muitos países. Uma economia fragilizada é um terreno fértil para a instabilidade social e perda de soberania — e a história tem sido clara quanto a isso.

Políticas fiscais equilibradas permitem criar reservas financeiras que funcionam como “amortecedores” em tempos de crise. A poupança pública, a gestão prudente da dívida e a diversificação de receitas são tão estratégicas quanto os planos militares. Um Estado que depende excessivamente de dívida externa ou de setores voláteis está mais vulnerável a pressões internacionais e a choques económicos — e, portanto, menos seguro.

No setor empresarial, a lógica é semelhante. A segurança das organizações não se mede apenas pela proteção de dados ou pela prevenção de ataques cibernéticos, mas também pela robustez financeira. Empresas que negligenciam a gestão estratégica de risco, que dependem de um único mercado ou que não diversificam fontes de financiamento estão permanentemente expostas a crises.

A pandemia de 2020 constituiu um exemplo paradigmático: inúmeras empresas entraram em colapso não por carência de produtos ou de capital humano, mas pela inexistência de uma estratégia financeira de caráter preventivo.

As empresas que conseguiram resistir foram aquelas que possuíam reservas financeiras, planos de contingência e uma cultura de planeamento sustentada em previsões realistas. A segurança económica, nesta perspetiva, deve ser entendida não como um custo, mas como um investimento essencial na continuidade e na resiliência organizacional.

Os governos têm, neste campo, também uma responsabilidade: planear políticas fiscais e orçamentais que garantam estabilidade a médio e longo prazo. Estratégia e segurança são, portanto, inseparáveis da boa governação.

Infelizmente, a política contemporânea tende a ser dominada pelo imediatismo. O ciclo eleitoral curto e a pressão mediática favorecem decisões de curto prazo e gastos populistas, em detrimento da sustentabilidade. É nesta armadilha que se perde o verdadeiro sentido estratégico da segurança: o de pensar o futuro antes que ele se torne uma crise.

A segurança energética, alimentar e digital, por exemplo, exigem investimentos massivos e continuados — não apenas quando o risco é iminente. Estes investimentos, porém, só são possíveis com uma estrutura fiscal sólida, transparente e eficiente. Um Estado que arrecada mal e gasta mal está condenado à vulnerabilidade permanente.

Já aqui referi a necessidade de recuperar a confiança dos cidadãos nas instituições, dos investidores nas políticas públicas, e dos parceiros internacionais na estabilidade de um país. Essa confiança constrói-se com estratégia: com planeamento, coerência e responsabilidade financeira.

A credibilidade fiscal é, por si só, uma forma de segurança. Um Estado que cumpre compromissos, que mantém previsibilidade orçamental e que respeita regras de transparência projeta poder e estabilidade. Pelo contrário, a desordem fiscal e parafiscal (segurança social, conservatórias…), as enviesadas interpretações dos serviços públicos potenciam um descontrolo financeiro que não se deseja.

Pensar a estratégia e a segurança no século XXI é pensar em resiliência. É compreender que a defesa de um país, de uma empresa ou de uma sociedade começa na solidez das suas finanças e na racionalidade das suas escolhas. O investimento em segurança — seja militar, digital ou económica — não é um gasto, é uma garantia de futuro.

A segurança custa, sim, mas a insegurança custa muito mais.

Em tempos de incerteza, o maior ato de coragem política é o planeamento. E a maior forma de segurança é a estratégia que olha além do presente.