Perdido por cem, perdido por mil

É possível que alguns dos jovens acampado estejam a documentar a manifestação por uma casa com um bom telemóvel porque o esforço de poupança já não lhes oferece uma perspectiva de a vir a ter.

Na passada Segunda-feira, a zona do Parque das Nações encheu-se de miúdos com uma “touca de careca”. Fiquei depois a saber que era por causa do rapper Pitbull, que ia actuar na Meo Arena. Descobri-o quando, no metro, ouvi um comentário sobre os jovens terem dinheiro para andar em concertos, mas depois se queixarem de não conseguir uma casa. Logo me lembrei das declarações de Benjamim Pereira em Vila Nova de Gaia: «Já fomos todos jovens, não é? (…) E percebemos essa dificuldade. Eu não sei se a sociedade actual está disponível para o nível de sacrifício que os nossos pais e os nossos avós fizeram para ter uma casa». Não foi uma novidade, que, no Facebook, tenho lido comentários que vão no mesmo sentido, o de considerar que os jovens de hoje estão é mal-habituados, mas ser o Presidente do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) – nem mais nem menos que o organismo público que tem por missão garantir a concretização, coordenação e monitorização da política nacional de habitação – a dizê-lo teve outro peso. Vá lá que, no dia seguinte, se retratou e reconheceu a infelicidade das suas declarações.

Comecemos pelo óbvio. A vida já foi muito mais difícil para todos. Em meados do século XIX, a esperança média de vida à nascença era de 40 anos. Hoje, esperamos viver o dobro e, quando alguém se queixa do tempo que demora a marcação de um exame, não nos ocorre dizer que os nossos avós não faziam ecografias. Chama-se progresso, acho. Também é verdade que a vida é, em média, muito mais difícil para um jovem nigeriano – onde a esperança média de vida se fica pelos 55 anos – que para um jovem em Portugal. Mas isso é fazer mau benchmarking, como dizia o meu saudoso professor João Salgueiro. Não são essas as comparações que queremos fazer, não é?

Passemos ao, eventualmente, menos óbvio. Em 2017, Garance Genicot e Debraj Ray publicaram na Econometrica, uma das melhores revistas científicas na área da Economia, um artigo sobre aspirações e desigualdade, no qual desenvolveram um modelo que relaciona a distância entre aquilo que desejamos alcançar e as possibilidades de o conseguir com as nossas decisões de investimento. A conclusão é particularmente interessante: quando as ambições se situam moderadamente acima da condição actual, estimulam o esforço, mas, à medida que se tornam mais distantes, chega-se a um ponto a partir do qual o efeito pode inverter-se. Isto é, uma aspiração demasiado elevada acaba por gerar frustração e desincentivar precisamente os comportamentos que poderiam aproximar-nos dela.

Nesse mesmo ano, Sarah Janzen, Nicholas Magnan, Sudhindra Sharma e William M. Thompson chegaram a conclusões semelhantes. Usando dados do Nepal, encontraram uma relação em U invertido entre as aspirações financeiras das famílias e o investimento orientado para o futuro. Ou seja, quanto mais distante está o nível de vida desejado, maior tende a ser o esforço para poupar, mas só até certo ponto, porque, quando o objectivo parece demasiado difícil de alcançar, as pessoas começam a poupar menos.

Uns anos depois, David McKenzie, Aakash Mohpal e Dean Yang conduziram uma experiência com cerca de 2400 pequenos empresários nas Filipinas. A alguns procuraram aumentar as ambições financeiras através de uma intervenção experimental, conseguindo levá-los a estabelecer metas de poupança mais elevadas; dois anos depois, não tinham acumulado mais dinheiro do que os restantes e apresentavam uma redução de 37% no investimento empresarial, além de uma menor percepção da capacidade de controlar os resultados da própria vida. Os autores concluíram que expectativas excessivamente elevadas podem produzir frustração e desmotivar decisões orientadas para o futuro.

Naturalmente, não estou a sugerir que o comportamento das famílias nepalesas ou dos empresários filipinos possa ser extrapolado directamente para os jovens portugueses, nem que estes estudos demonstrem que a dificuldade de comprar casa leva a gastar mais em concertos, festivais, viagens e telemóveis. O que mostram é que a disposição para investir no futuro não depende apenas da importância atribuída ao objectivo, mas também da percepção de que este é alcançável.

A esse respeito, estudo de 2025 da Century 21 revelou que, em Portugal, só um em cada três jovens acreditava que iria conseguir comprar casa nos próximos anos, resultado que não surpreende se tivermos em conta que, nesse ano, a taxa de desemprego na faixa dos 25-34 anos era de 7,5%; que metade dos que estavam empregados recebia até 1.010 euros líquidos por mês, sendo o salário médio de 1.214 euros; e que, segundo um relatório do CoLABOR, em 2023, 41% dos trabalhadores daquela idade no sector privado do continente tinham contratos não permanentes. Não são propriamente as condições mais favoráveis para acumular poupanças ou assumir compromissos financeiros a longo prazo. Ainda assim, 89% dos inquiridos pela Century 21 afirmaram estar dispostos a abdicar de viagens, lazer e compras para alcançar a independência habitacional.

Em Economia, aprendemos que as pessoas fazem escolhas porque os recursos são escassos, procurando obter a maior satisfação possível com aquilo de que dispõem. Poupar significa abdicar de consumo presente na expectativa de conseguir benefícios futuros que compensem o sacrifício. Na sabedoria popular, costuma dizer-se “perdido por cem, perdido por mil”. Não porque seja indiferente perder cem ou mil, mas porque, quando consideramos determinado resultado irremediavelmente comprometido, podemos deixar de ter incentivos para evitar perdas adicionais.

Por isso, sim, é possível que alguns dos jovens acampados no Rossio e na Praça D. João I estejam a documentar a manifestação pelo direito à habitação com um bom telemóvel e que interrompam o seu protesto para ir a um concerto, jantar ao restaurante da moda ou até mesmo fazer uma viagem. Talvez seja isso que aconteça a alguns jovens que preferem aproveitar os rendimentos de que dispõem em vez de os guardar para uma casa que lhes parece cada vez mais distante. Não porque deixaram de valorizar a autonomia, mas porque o esforço de poupança já não lhes oferece uma perspectiva credível de a alcançar. Eventualmente, alguns não conseguirão ter casa porque gastam dinheiro em festivais. Mas é mais provável que gastem dinheiro em festivais precisamente porque não acreditam que conseguirão ter casa.

Nota: A autora escreve segundo a ortografia anterior ao acordo de 1990.