Por que ainda não ensinamos dinheiro nas escolas?

A literacia financeira, embora prevista no Referencial de Educação Financeira da Direção-Geral da Educação desde 2013, continua a ser tratada como uma nota de rodapé curricular.

Em Portugal, as crianças aprendem a resolver equações e a identificar verbos, mas poucas saem da escola a saber o que é um juro, um orçamento ou um crédito.

Num país onde três em cada dez famílias vivem com dificuldades financeiras e onde metade dos jovens adultos não sabe gerir o seu rendimento, a omissão deste tema é um problema estrutural. Não é apenas uma falha pedagógica — é uma falha de cidadania económica.

1. O paradoxo português: muita teoria, pouca prática Portugal tem boas intenções, mas fraca execução.

Desde o lançamento do Plano Nacional de Formação Financeira e do portal Todos Contam, multiplicaram-se iniciativas, manuais e guias. No entanto, poucas chegam efetivamente às salas de aula.

A aplicação do Referencial de Educação Financeira depende da vontade de cada escola e da disponibilidade de professores para integrar o tema em áreas como Cidadania, Matemática ou Ciências Sociais.

Sem obrigatoriedade, o resultado é previsível: desigualdade de oportunidades. Enquanto alguns alunos participam em projetos premiados sobre poupança e investimento, a maioria continua sem qualquer contacto sistemático com conceitos básicos de economia pessoal.

Mais preocupante ainda: apenas um em cada dez alunos atinge o nível de excelência em literacia financeira.

2. O preço do silêncio: quando o dinheiro é tabu

Durante décadas, falar de dinheiro foi visto como algo reservado aos adultos. Crescemos a ouvir “dinheiro não se discute”, e esse silêncio tornou-se caro. Jovens que nunca aprenderam a planear gastos tornam-se adultos que confundem crédito com rendimento, ou que acreditam que “poupar é impossível” porque nunca compreenderam o valor do tempo no dinheiro.

A educação financeira não é uma questão de matemática — é uma questão de

autonomia e poder de escolha. Ensinar uma criança a compreender o custo das suas decisões é ensiná-la a pensar criticamente.

Um adolescente que sabe comparar preços ou avaliar um contrato não se deixa manipular por publicidade ou crédito fácil. Infelizmente, em muitas famílias portuguesas, o tema continua a ser tabu. Os pais evitam falar de dinheiro por medo de criar “ambição”, esquecendo que a ausência de diálogo cria ignorância, não humildade.

3. O que o mundo já faz — e Portugal ainda hesita

Outros países entenderam cedo que a literacia financeira é tão essencial quanto a literacia digital. Por exemplo, na Finlândia, os alunos aprendem a fazer um orçamento doméstico no 3.º ciclo e a simular investimentos no secundário. Ou no Canadá, a educação financeira é obrigatória em todas as províncias desde o ensino básico, com avaliações formais.

Os resultados são claros: jovens mais preparados, menor endividamento e maior taxa de poupança. Em contraste, Portugal mantém uma abordagem fragmentada. No entanto, também existem boas práticas, mas vivem à margem do sistema.

Um exemplo notável é o projeto “No Poupar Está o Ganho”, promovido pela Fundação António Cupertino de Miranda, que já alcançou mais de 80 mil alunos através de jogos, vídeos e simulações.

4. A escola e a família: entre o medo e a oportunidade

Se a escola falha por ausência de estratégia, a família falha por excesso de receio. Muitos pais ainda associam a mesada à ideia de “dar tudo feito”. Mas, quando usada com propósito, a mesada é uma ferramenta educativa poderosa. Educar financeiramente é formar cidadãos conscientes, não consumidores obsessivos. E quanto mais cedo se começa, mais natural se torna a relação com o dinheiro.

5. Conclusão: a ignorância custa mais do que a inflação

A ausência de literacia financeira é uma das formas mais caras de desigualdade. Num país onde a juventude enfrenta salários baixos, crédito fácil e publicidade agressiva, não ensinar finanças é um ato de negligência institucional.

Portugal precisa de uma revolução silenciosa: colocar o dinheiro no centro da educação, não como tabu, mas como ferramenta de liberdade. Um país alfabetizado financeiramente é um país menos vulnerável, mais independente e mais justo.

Não ensinar literacia financeira é como ensinar a ler sem ensinar a interpretar. Podemos ter cidadãos instruídos, mas não necessariamente preparados. E enquanto o dinheiro continuar a ser tabu, continuará também a ser um problema — invisível, mas permanente. Ensinar o valor do dinheiro é, no fundo, ensinar o valor da liberdade. E essa lição não pode continuar fora das salas de aula.