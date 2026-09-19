Por que ficam as reformas na gaveta?

Se o país fizesse uma reforma por cada relatório ou livro que é publicado sobre a competitividade da economia, já seria bem diferente.

Portugal precisa de reformas para aumentar a riqueza que produz. Este ano, os apelos surgiram em catadupa, acrescentando à mudança um sentido de urgência, a que não são alheios os desafios do tempo conturbado que vivemos.

Vêm nos habituais relatórios da OCDE, da Comissão Europeia e FMI, que defendem sensivelmente as mesmas medidas: maior eficiência na despesa pública, simplificação fiscal, reformas no mercado de trabalho, na educação, na habitação, na justiça e na segurança social. Além das sempre presentes recomendações para a redução dos obstáculos administrativos que complicam a vida ao investimento e às empresas.

A Fundação AEP e a SEDES apresentaram em fevereiro as conclusões finais do Fórum de Produtividade e Inovação, propondo dez reformas estruturais em áreas-chave.

No final de julho, o prémio Nobel James A. Robinson e o economista Nuno Palma publicaram o relatório “Desbloquear o crescimento de Portugal: Reformas Estruturais e Desafios à Implementação de Políticas Económicas”, apelando a uma única medida de efeito multiplicador: ter decisões judiciais em 90 dias. O Governo concordou que é necessária uma justiça mais rápida, mas não apadrinhou a ideia.

Em meados de agosto chegou o relatório “Reformar as Pensões em Portugal: Por um Sistema Sustentável, Adequado e Justo — Um Contrato entre Gerações”, coordenado pelo economista Jorge Bravo, que ficou na gaveta à espera do próximo governo da AD, que ninguém sabe ao certo quando chegará. É pena, porque há medidas, nomeadamente no estímulo à poupança e à criação de regimes complementares que não parecem difíceis de consensualizar.

Mais recentemente, foi publicado o livro “Portugal na Paz dos Bloqueios”, de Pedro Gomes Sanches, com um prefácio de Passos Coelho, onde o antigo primeiro-ministro aconselha Luís Montenegro a “alargar rapidamente a agenda de reformas” porque “o tempo está a esgotar-se”. Passos Coelho está ainda a coordenar com Sérgio Sousa Pinto um estudo sobre reformas para Portugal, com apresentação prevista para finais de novembro.

Se o país fizesse uma reforma por cada relatório ou livro que é publicado sobre a competitividade da economia, já seria bem diferente. Não é, porque em grande medida elas não se fazem. Seria injusto dizer que este Governo está de braços cruzados – há a reforma do Estado, na contratação pública ou na habitação – mas é curto.

Os estudos e relatórios também sugerem causas para o imobilismo.

Reformar tem quase sempre custos políticos. Implica tomar medidas impopulares, afrontar interesses instalados, alguns com bastante força eleitoral. Com a agravante de que os custos são imediatos, enquanto os benefícios só chegam mais tarde e de forma dispersa, como referem James A. Robinson e Nuno Palma.

Outra dificuldade, autoinfligida, é que não são feitas avaliações sobre os resultados das reformas adotadas. Sem isso, não é possível demonstrar os benefícios e contrapô-los aos sacrifícios, nem afinar o rumo. Em Portugal, o reformismo tem mais carga negativa que positiva, o que não faz sentido.

A fragmentação do eleitorado e o encurtamento dos ciclos políticos também limita a capacidade de empreender reformas a pensar no médio e longo prazo.

Olhando para o Governo atual, somam-se duas entropias com a mesma causa. As polémicas, a começar na Spinumviva e a acabar no caso Luís Neves, absorvem atenção e energia que devia estar a ser usada para reformar. Retiram também a autoridade que um Executivo precisa de ter para mobilizar o país para a mudança.

Pior, nem PS nem Chega mostram ter esse ímpeto.