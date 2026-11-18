Uma parceria estratégica para uma prosperidade partilhada e um Médio Oriente mais estável.

O investimento sustentável exige mais do que capital. Exige parceiros de confiança, condições políticas e económicas previsíveis e uma visão a longo prazo. Para as empresas europeias que pretendam investir no Médio Oriente, a Jordânia é um parceiro de confiança. O país reúne estas condições e oferece à Europa a oportunidade de transformar a sua parceria de longa data com o Reino numa nova geração de investimentos regionais, que contribuam para reforçar a nossa prosperidade e segurança comum.

A mão-de-obra qualificada e as relações comerciais da Jordânia fazem dela uma escolha natural para as empresas que procurem mercados regionais e internacionais. A sua localização geográfica pode ajudar as empresas europeias a diversificar as cadeias de abastecimento e a estabelecer ligações a corredores económicos emergentes. No primeiro semestre de 2026, as exportações industriais da Jordânia atingiram cerca de 5,5 mil milhões de euros (6,2 mil milhões de dólares), o que representa um aumento de 8,9% em termos homólogos. Os seus produtos industriais chegaram a 150 mercados mundiais em 2025, apoiados por uma vasta rede de acordos de livre comércio.

As empresas europeias já fazem parte desta história. Um estudo de mapeamento da UE apresentou um retrato do contributo de 80 empresas europeias que operam na Jordânia: cerca de 2,5 mil milhões de euros de volume de negócios anual, aproximadamente 230 milhões de euros em impostos sobre as sociedades e 22 000 postos de trabalho diretos e indiretos criados. Esta presença proporciona uma base para o aprofundamento dos laços económicos, a criação de emprego e o surgimento de novas oportunidades tanto para as empresas jordanas como para as empresas europeias.

Para tirar partido destas vantagens, são necessários projetos comercialmente viáveis, infraestruturas sólidas, um ambiente empresarial previsível e acesso a financiamento. A Visão de Modernização Económica da Jordânia pretende atrair investimento que expanda a capacidade produtiva e gere

empregos de qualidade. A economia cresceu 3%, em termos homólogos, no segundo trimestre de 2026. A taxa de câmbio fixa do dinar face ao dólar norte-americano, mantida desde 1995, contribui para a estabilidade monetária e a agência Fitch reafirmou, em maio de 2026, a classificação de risco

de crédito (rating) da Jordânia em BB, com perspetiva estável. Os registos de empresas estrangeiras detidas pelo CCG aumentaram 23% no primeiro semestre de 2026, em comparação com um crescimento de 7% do total de registos.

A Parceria Estratégica e Abrangente UE-Jordânia, lançada em janeiro de 2025, proporciona um quadro ambicioso para traduzir a confiança política em oportunidades económicas. O seu pacote de três mil milhões de euros para 2025-2027 conjuga 640 milhões de euros em subvenções, 1000 milhões de

euros em assistência macrofinanceira em condições preferenciais e cerca de 1,4 mil milhões de euros em investimentos adicionais a mobilizar. Estes fundos serão um impulso para as empresas em crescimento, contribuindo para a criação de emprego e gerando benefícios concretos.

A cooperação europeia pode contribuir para que tal aconteça. Através de subvenções ao investimento, garantias e parcerias com instituições de financiamento do desenvolvimento, a UE pode ajudar a reduzir os riscos de investimento, melhorar a viabilidade dos projetos e mobilizar novos financiamentos. Tal significa também mais oportunidades para as empresas europeias e para a economia jordana.

As nossas prioridades comuns incluem as energias renováveis e as infraestruturas hídricas, as tecnologias digitais, a logística e a indústria transformadora de elevado valor — setores em que os pontos fortes da Jordânia se alinham com os conhecimentos especializados europeus e em que o investimento pode reforçar a conectividade regional. Isto é ainda mais importante num contexto em que a Europa está a diversificar as suas cadeias de abastecimento, tornando as empresas mais resilientes a situações de crise e reforçando, simultaneamente, o papel da Jordânia como pilar de

estabilidade regional.

A Conferência de Investimento Jordânia-UE, que terá lugar a 19 de novembro no Mar Morto, constitui uma oportunidade para transformar ainda mais esta ambição em projetos concretos. O contributo europeu para o projeto de transporte nacional da Jordânia, um passo importante no sentido de reforçar a segurança hídrica a longo prazo do Reino, será apresentado na Conferência, demonstrando a escala do que podemos alcançar em conjunto. A Plataforma Digital de Aqaba, apoiada pela UE, é outro exemplo de como a nossa parceria produz benefícios concretos. A plataforma está a expandir a capacidade dos centros de dados e as infraestruturas digitais, estando igualmente prevista a criação de uma academia para desenvolver competências nas áreas das tecnologias da informação e comunicação (TIC) e da cibersegurança. A conferência proporcionará oportunidades para tirar partido destes projetos e criar novas parcerias de investimento.

Ao reunir investidores europeus com empresas jordanas e promotores de projetos, podemos lançar as bases para investimentos ambiciosos em mais setores, criando um valor económico duradouro para ambas as partes. A Jordânia pode ser mais do que um destino estável para o investimento: pode constituir uma via privilegiada para a Europa reforçar a sua presença no Médio Oriente.

Investir nesta parceria é investir na nossa prosperidade e segurança em comum.