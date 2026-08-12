Porque é que cada vez mais pessoas permanecem funcionais, mas mentalmente exaustas?

A fadiga cognitiva poderá tornar-se, silenciosamente, um dos principais problemas de saúde pública da próxima década.

Vivemos numa sociedade que nunca produziu tantas ferramentas para otimizar o tempo, acelerar processos e aumentar produtividade. No entanto, cresce silenciosamente a sensação de que pensar se tornou mais difícil. Não necessariamente por falta de capacidade intelectual, mas pela erosão progressiva da disponibilidade mental necessária para sustentar a atenção, profundidade e clareza cognitiva.

A nova exaustão, esta epidemia silenciosa da fadiga cognitiva, raramente se apresenta de forma dramática. Muitas pessoas continuam a trabalhar, a cumprir horários, a responder a emails, a participar em reuniões e a manter níveis aparentemente normais de funcionamento. Ainda assim, descrevem dificuldades persistentes de concentração, fadiga mental, dispersão constante, incapacidade de recuperação psicológica e uma sensação difusa de saturação cognitiva.

Desde 2023, os indicadores em Portugal têm evidenciado um agravamento significativo do desgaste psicológico e da fadiga mental associados ao trabalho e à hiperconectividade digital. Estudos recentes mostram que cerca de 80% dos trabalhadores portugueses apresentam pelo menos um sintoma de burnout e níveis elevados de exaustão emocional, stress e alterações do sono em vários setores profissionais. Quase metade relata pelo menos um sintoma com ligações claras ao aumento do tempo de utilização dos ecrãs e envolvimento digital no trabalho.

Paralelamente, o absentismo por motivos de saúde mental e doença tem aumentado, com o SNS a registar milhões de dias de trabalho perdidos. Este fenómeno ocorre num contexto de forte intensificação da utilização digital: em 2024, Portugal registava mais de 7,4 milhões de utilizadores de redes sociais e uma taxa de utilização da internet superior a 86%, fatores que diversos estudos relacionam com stress digital, fadiga cognitiva e dificuldade de desconexão psicológica do trabalho.

Talvez uma das transformações da atualidade mais evidente, mas menos discutida, não seja emocional ou económica, mas profundamente cognitiva. O contexto contemporâneo alterou radicalmente a relação humana com a atenção, descanso e processamento mental. A hiperconectividade, a exposição contínua a estímulos, a fragmentação digital e a cultura da disponibilidade permanente criaram ecossistemas cognitivos particularmente exigentes para o cérebro humano.

Em muitos contextos profissionais, o trabalho já não acontece de forma linear ou concentrada. O dia fragmenta-se entre notificações, plataformas, reuniões, mudanças rápidas de tarefa e exigências simultâneas de resposta. O cérebro raramente encerra verdadeiramente uma atividade antes de ser convocado para outra.

A consequência não é apenas cansaço. É uma forma de desgaste menos evidente: a redução da capacidade de sustentar pensamento profundo, organizar informação complexa, recuperar mentalmente e tolerar carga cognitiva prolongada. Este fenómeno torna-se particularmente visível em profissões de elevada exigência intelectual e emocional. Professores, profissionais de saúde, investigadores, gestores e trabalhadores digitais relatam frequentemente estados de exaustão que não correspondem necessariamente a uma perturbação clínica, mas a uma sensação persistente de saturação mental e perda de clareza cognitiva, mesmo após o descanso.

Mas a saturação cognitiva começa a tornar-se visível em vários setores, para além do profissional. Na educação, cresce a dificuldade em manter concentração, leitura profunda e aprendizagem contínua. A longo prazo, uma sociedade saturada arrisca perder bem-estar, reflexão, pensamento crítico e atenção sustentada, normalizando um funcionamento mental fragmentado.

Pela primeira vez, talvez não esteja apenas em causa a saúde mental individual, mas a própria sustentabilidade cognitiva das sociedades contemporâneas. A fadiga cognitiva poderá tornar-se, silenciosamente, um dos principais problemas de saúde pública da próxima década.