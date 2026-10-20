Portugal ainda atrai investidores internacionais?

A alteração à Lei da Nacionalidade reacende o debate sobre o investimento. Mais do que as regras, o que o mercado exige a Portugal para manter a sua atratividade é estabilidade e previsibilidade.

A recente alteração à Lei da Nacionalidade voltou a colocar Portugal no centro do debate sobre a sua atratividade para o investimento internacional. O ponto crítico não é o conteúdo da lei, mas a forma como o mercado interpreta a consistência do enquadramento ao longo do tempo.

Portugal continua a oferecer atributos muito valorizados por quem investe: qualidade de vida, segurança, integração europeia, um regime de residência ainda competitivo e flexível em várias dimensões. Nada disto desapareceu. O que mudou foi a forma como o investidor pesa estes fatores na decisão. Hoje, já não basta o país ser atrativo. Tem de ser previsível.

No investimento internacional, a ordem dos critérios conta. Antes da rentabilidade, vem a perceção de risco. Antes da projeção de ganhos, vem a análise do ambiente regulatório. E antes de qualquer comparação entre setores ou ativos, o investidor quer perceber se o país lhe oferece regras do jogo minimamente estáveis.

É aqui que entra o efeito acumulado das mudanças legislativas. Nos últimos anos, o enquadramento tem sofrido várias alterações, e esse padrão acaba por produzir um impacto que vai além de cada revisão em particular – a incerteza. Num mercado global competitivo, o capital reage a sinais. E o sinal mais importante, muitas vezes, não é a rentabilidade, mas a estabilidade.

Há dois perfis de investidores a olhar para Portugal: os que investem pelo retorno financeiro e os que, além disso, valorizam os benefícios associados à residência. É neste segundo grupo que a perceção de risco tende a ser mais sensível, porque a decisão não depende só do ativo, mas também da confiança no enquadramento legal que o acompanha.

No investimento internacional, a ordem dos critérios conta. Antes da rentabilidade, vem a perceção de risco. Antes da projeção de ganhos, vem a análise do ambiente regulatório. E antes de qualquer comparação entre setores ou ativos, o investidor quer perceber se o país lhe oferece regras do jogo minimamente estáveis.

Portugal continua a ter argumentos sólidos para captar capital. Contudo não basta ter argumentos; é preciso sustentá-los no tempo, o que exige estabilidade legislativa, clareza nos mecanismos de transição e capacidade de execução administrativa. Sem esses elementos, qualquer vantagem legal perde a sua força prática.

Há ainda um ponto que o debate público tende a subestimar. A confiança constrói-se mais depressa do que se recupera. Um investidor internacional não precisa de muitas alterações para começar a hesitar, precisa de sinais suficientes para passar da curiosidade à prudência.

Portugal continua a ter argumentos sólidos para captar capital. Contudo não basta ter argumentos; é preciso sustentá-los no tempo, o que exige estabilidade legislativa, clareza nos mecanismos de transição e capacidade de execução administrativa. Sem esses elementos, qualquer vantagem legal perde a sua força prática.

É nesse plano que Portugal tem hoje o maior desafio. Não se trata de voltar atrás nem de congelar o sistema, mas sim de assumir que a atratividade de um país não vive só pela sua oferta inicial. Vive da forma como protege essa oferta ao longo do tempo. Neste momento, o que o país precisa de demonstrar não é capacidade para mudar outra vez, mas capacidade para estabilizar e cumprir o que promete.

Ainda que Portugal se tenha mantido atrativo, deixou de ser uma escolha óbvia. E, num mercado em que o capital procura segurança antes de procurar retorno, isso basta para que o país continue a ser analisado com atenção, e com mais exigência do que antes.