Portugal e o Gap de Proteção: Uma oportunidade estratégica para o setor segurador

Isabel Sousa Pereira, Head of Financial Services na LTPlabs, aponta às oportunidades que a existência de gaps de proteção apresentam. E sugere três etapas de análise de dados e IA para as aproveitar.

A proteção financeira contra riscos é hoje crítica para a resiliência das economias e das sociedades. A diferença entre os capitais seguráveis e a cobertura efetivamente contratada – o gap de proteção – é expressiva e preocupante.

Segundo a Global Federation of Insurance Associations, este gap atinge aproximadamente 2,8 biliões de dólares por ano (3% do PIB mundial), sendo mais acentuado em áreas com elevado impacto social e crescente exposição: pensões, ciber-risco, saúde e catástrofes naturais, onde 60% das perdas entre 2011 e 2020 não se encontravam seguradas.

Em Portugal, segundo a EIOPA1, riscos naturais como tempestades, inundações, sismos ou incêndios florestais apresentam níveis de penetração de seguro notoriamente baixos, contrastando com a elevada exposição da população e das infraestruturas a estes riscos.

Paralelamente, o relatório da APS2 sobre o setor segurador português de 2023 destaca uma disparidade acentuada entre os prémios per capita em Portugal e a média da União Europeia, evidenciando uma subutilização clara dos mecanismos de proteção financeira disponíveis.

Este défice representa não só um risco socioeconómico para os agregados familiares, mas também uma oportunidade estratégica para o setor segurador desenvolver soluções inovadoras e inclusivas.

Embora a resposta a riscos sistémicos exija colaboração entre seguradoras, reguladores e o Estado, o setor pode adotar uma abordagem proativa ao investir em analítica avançada e inteligência artificial (IA) para identificar segmentos com cobertura insuficiente, personalizar produtos com base em dados e simplificar os processos de subscrição. A promoção da literacia financeira e a digitalização dos canais de distribuição são igualmente cruciais para reduzir barreiras à contratação.

Fechar o gap de proteção é, simultaneamente, um imperativo social e uma alavanca de crescimento sustentável para o setor segurador.

Como podem a analítica avançada e a IA fechar o gap de proteção?

Mais do que otimizar processos internos, estas tecnologias permitem compreender com maior granularidade os riscos reais enfrentados por indivíduos e empresas, transformando dados dispersos em decisões informadas.

O primeiro passo consiste em quantificar o gap com precisão, cruzando fontes externas (como avaliações imobiliárias, registos públicos ou dados de mercado) com os capitais efetivamente segurados. Por exemplo, no caso do seguro patrimonial, é essencial estimar o valor real dos imóveis e comparar com os montantes cobertos pelas apólices. O mesmo se aplica a áreas como pensões (vs. rendimento necessário na reforma) ou saúde (vs. despesas médicas potenciais).

Num segundo momento, técnicas de segmentação podem identificar quais clientes com cobertura insuficiente têm maior propensão para ajustar as suas apólices. Fatores como perfil de risco, capacidade financeira, histórico de interação ou eventos de vida (compra de casa, nascimento de filhos) devem ser considerados.

Por fim, é fundamental a fase de prescrição e recomendação personalizada da melhor solução de cobertura para cada cliente, ajustando o produto à sua realidade, ao seu perfil de risco e às suas preferências. Esta capacidade de personalização em escala é essencial para aumentar a adesão e maximizar o impacto das campanhas de sensibilização e conversão.

Em suma, a integração da analítica avançada e da IA ao longo de todo o ciclo, da medição do gap à prescrição da solução, representa uma oportunidade estratégica para o setor segurador reforçar o seu papel na proteção de famílias, empresas e comunidades.

