Opinião

Portugal precisa de mais grandes empresas exportadoraspremium

O problema estrutural da produtividade portuguesa não pode ser separado do problema da dimensão das empresas.

Portugal tem um problema de produtividade há demasiado tempo diagnosticado e há demasiado tempo por resolver. Produzimos pouco por trabalhador quando comparados com a generalidade dos países da União Europeia (UE), crescemos pouco e, consequentemente, temos dificuldade em convergir em nível de vida com as economias mais avançadas.

Uma parte importante da explicação está na especialização produtiva, na qualidade das instituições, no investimento, no capital humano e na capacidade de inovação. Mas existe outra dimensão que recebe menos atenção: a…

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  • Diretor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, Professor Catedrático e sócio fundador do OBEGEF

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