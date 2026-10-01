Portugal tem um problema de produtividade há demasiado tempo diagnosticado e há demasiado tempo por resolver. Produzimos pouco por trabalhador quando comparados com a generalidade dos países da União Europeia (UE), crescemos pouco e, consequentemente, temos dificuldade em convergir em nível de vida com as economias mais avançadas.

Uma parte importante da explicação está na especialização produtiva, na qualidade das instituições, no investimento, no capital humano e na capacidade de inovação. Mas existe outra dimensão que recebe menos atenção: a…