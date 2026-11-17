Não nos enganemos. Um Cristiano Ronaldo só aparece dentro de uma estrutura que lhe permita florescer.

4,4 mil milhões de euros. Um estudo encomendado pelo Conselho Nacional da Indústria do Golfe (CNIG) veio dizer que este é o valor do impacto desta atividade na economia portuguesa, entre jogo jogado e a vida para lá do campo. Os números estão em linha com a informação que o Turismo de Portugal disponibiliza e, no entanto, é como se a prática deste desporto vivesse num mundo paralelo e só entrasse na equação quando o primeiro-ministro é fotografado a praticá-lo.

A atividade desportiva de Luís Montenegro não é para aqui chamada, a sensação de que este importante mercado corre em pista própria é real: 74% das voltas em campos de golfe em Portugal são de estrangeiros, britânicos na maioria. O país aposta, efetivamente, em atrair praticantes de golfe para os seus 98 campos, mas, para já, esse trabalho está mais virado para o exterior e menos para o interior. Mesmo tendo em conta que quase 100 mil empregos a tempo inteiro são gerados com esta indústria (direta e indiretamente), o número de federados é de quase 18.500, o que representa 0,17% dos 11 milhões que vivem no país. Para se ter ideia, se a conversa fosse sobre futebol, o número subiria para 2,18% (quase 240 mil praticantes).

Há pouco tempo, dando o pontapé de saída para o torneio internacional Portugal Legends e a abertura ao público do campo do Pinheirinho, na Comporta, o CEO da Vic Properties, João Cabaça, dizia que um dos planos da empresa era criar parcerias com a autarquia de Grândola para a prática de golfe naquele campo, mostrando que ter mais jogadores e treinadores não é apenas desejável, é obrigatório. A ideia não é nova. Quatro distritos portugueses têm a prática de golfe na sua oferta de desporto escolar: Porto, Viseu, Setúbal e Faro. Podendo parecer muito, é de notar a ausência desta oferta no distrito de Lisboa, a segunda com mais campos (17), depois do Algarve (40). É necessário dar espaço para que o Cristiano Ronaldo do golfe cresça e prospere. Alguém que ponha Portugal e os jogadores portugueses no mapa.

Essa pessoa pode bem ser Daniel Rodrigues, 24 anos, 2.º lugar na Turquia na sua época de estreia no DP World Tour e presença os playoffs do principal circuito europeu, depois de ter jogado no campeonato universitário dos Estados Unidos pela Texas A&M.

Mas não nos enganemos. Um Cristiano Ronaldo só aparece dentro de uma estrutura que lhe permita florescer. Só o trabalho continuado na área vai trazer os resultados que se esperam: campos de golfe repletos de praticantes nacionais e internacionais que criam ainda mais valor para a economia portuguesa.