Portugal tem PME a mais e escala a menos

Para o consultor José Rodrigues a distribuição de seguros é apenas exemplo de uma realidade mais vasta de excesso de PME em Portugal. Como preparar pequenas empresas para evoluir é a arte que falta.

A independência deixou de ser o estado natural de uma empresa madura. Tornou-se uma etapa de transição entre a criação e a integração num grupo maior. Não por falta de ambição dos fundadores, mas por força de fatores estruturais que estão a redesenhar mercados inteiros.

A maioria dos empresários nunca coloca esta questão de forma explícita. Parte-se de uma convicção implícita: a empresa tem de crescer, consolidar e o seu fundador manter o controlo. É uma ambição legítima. Em muitos setores, é também uma premissa que o mercado já começou a pôr em causa.

Portugal tem 106 PME por cada mil habitantes, quase o dobro das 60 registadas em Espanha, e a segunda concentração mais elevada de toda a União Europeia, segundo o Relatório Anual da Comissão Europeia sobre PME 2024/2025. Não é necessariamente um sinal de dinamismo. É o retrato de uma economia com muitas empresas e poucas com dimensão suficiente para competir de forma sustentável.

Esta realidade esteve no centro da conferência “M&A: Consolidar para Crescer”, onde se discutiu a ideia de que o país vive numa “armadilha de PME”. Não porque existam empresas a mais, mas porque muitas não atingem escala suficiente para competir de forma autónoma.

A consolidação resulta precisamente disso. Da necessidade de escala, da crescente exigência regulatória, da pressão sobre margens, do peso da tecnologia e do acesso a capital. Uma empresa pode ser bem gerida e rentável. Ainda assim, pode não ter dimensão para competir a cinco ou dez anos.

O que acontece a seguir é previsível. Em vários processos acompanhados nos últimos anos, este padrão tem sido recorrente: ou a empresa cresce rapidamente, ou acaba por ser integrada.

A mediação de seguros é um exemplo particularmente claro desta dinâmica. Nos últimos anos, o setor tem assistido a um movimento consistente de consolidação: grupos nacionais e internacionais a adquirir mediadores locais, a agregar carteiras e a ganhar escala em sistemas e compliance.

Um mediador independente pode continuar a operar com competência e a prestar um serviço de excelência. E, felizmente, ainda existem bons exemplos disso em Portugal. Mas enfrenta desafios estruturais: menor poder negocial, carteira mais concentrada e uma dificuldade crescente em investir em tecnologia. Não apenas por limitações financeiras, mas pela própria capacidade de decidir onde investir com retorno. A isto soma-se uma exposição a riscos que uma estrutura maior absorve com mais facilidade.

Neste contexto, a independência deixa de ser, por si só, uma vantagem competitiva.

O padrão repete-se em contabilidade, serviços técnicos, saúde e distribuição especializada. O retrato é semelhante: empresas sólidas, muitas vezes rentáveis, mas demasiado pequenas para competir isoladamente num mercado cada vez mais exigente.

A consolidação não é um problema. Torna-se um problema quando a empresa é apanhada por ela sem estar preparada. Muitas chegam a uma oportunidade de venda ou de parceria sem condições de a aproveitar: informação financeira pouco estruturada, dependência excessiva de clientes-chave ou do próprio fundador, ausência de posicionamento estratégico claro e crescimento limitado. Não por falta de capacidade, mas por falta de antecipação.

A questão relevante não é se uma empresa deve manter-se independente. É durante quanto tempo isso faz sentido, e o que deve ser construído enquanto esse tempo ainda existe. Antecipar esta decisão permite preparar a empresa com margem, tomar decisões mais informadas e maximizar valor no momento certo.

Adiar tem um custo. E esse custo raramente aparece na demonstração de resultados.

Aparece no preço final de venda.