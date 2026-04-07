Portugal: um país de refúgio para o melhor talento e capital

A crescente polarização política em algumas das maiores economias do mundo, tem levado investidores a procurar geografias que ofereçam previsibilidade institucional, segurança jurídica e estabilidade.

A geopolítica sempre influenciou a economia global, mas raramente se moveu à velocidade a que assistimos hoje. Durante décadas, ciclos de estabilidade e instabilidade internacional desenrolavam-se ao longo de anos, permitindo aos investidores antecipar tendências e ajustar estratégias com relativa previsibilidade. Atualmente, porém, basta um único ciclo político para alterar profundamente o cenário económico global. Decisões tomadas em poucos meses podem redefinir alianças comerciais, alterar regimes fiscais, provocar oscilações nas taxas de juro ou desencadear novas tensões regionais. Para investidores e gestores de capital, esta aceleração tornou-se um fator central na avaliação de risco.

Este novo contexto está também a transformar a forma como se pensa a mobilidade internacional e a alocação de capital. Durante muito tempo, a decisão de relocalização esteve sobretudo associada à qualidade de vida: clima, segurança ou equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Países como Portugal destacaram-se precisamente por oferecerem estas condições. No entanto, a atual conjuntura acrescenta outra dimensão: relocalizar deixou de ser apenas uma escolha de lifestyle e passou a ser, cada vez mais, uma decisão estratégica de gestão de risco e de planeamento de capital.

A crescente polarização política em algumas das maiores economias do mundo, associada a tensões geopolíticas em regiões como o Médio Oriente e a maior volatilidade regulatória em certos mercados, tem levado investidores a procurar geografias que ofereçam previsibilidade institucional, segurança jurídica e estabilidade económica. Neste cenário, a Europa reforça a sua posição como um espaço relativamente estável no panorama internacional. E, dentro da Europa, Portugal destaca-se como um destino capaz de combinar qualidade de vida, segurança e um ecossistema de inovação em crescimento.

Num momento em que a instabilidade internacional se tornou parte integrante do ambiente económico global, países capazes de oferecer previsibilidade, segurança e condições favoráveis à inovação tornam-se destinos naturais para capital e talento. Portugal reúne hoje muitos desses atributos.

O país apresenta um conjunto de características particularmente relevantes neste novo contexto global: estabilidade política, integração plena no mercado europeu, enquadramento regulatório previsível e um ambiente cada vez mais dinâmico para tecnologia, empreendedorismo e investimento internacional. Para além destes fatores, Portugal tem vindo a desenvolver instrumentos que tornam o país ainda mais atrativo para investidores e talento jovem, incluindo regimes fiscais e programas de vistos que apoiam profissionais, empreendedores e investidores na sua integração económica e estratégica. Entre estes destacam-se, de forma geral, os vistos gold, o visto Startup e o IFICI, cada um com diferentes vertentes pensadas para alinhar mobilidade, investimento e inovação.

Estes mecanismos permitem criar condições favoráveis para atração de capital e know-how, reforçando a posição de Portugal como um destino seguro e estável no contexto europeu e global. A combinação de qualidade de vida, segurança e incentivos à atividade económica estratégica faz do país uma alternativa robusta para quem procura fugir à instabilidade de outros mercados e, simultaneamente, investir em setores de alto valor acrescentado.

Num momento em que a instabilidade internacional se tornou parte integrante do ambiente económico global, países capazes de oferecer previsibilidade, segurança e condições favoráveis à inovação tornam-se destinos naturais para capital e talento. Portugal reúne hoje muitos desses atributos. Mais do que um refúgio de qualidade de vida, posiciona-se cada vez mais como uma plataforma europeia de investimento e crescimento. Num mundo onde a geopolítica se move cada vez mais depressa, a estabilidade pode tornar-se, paradoxalmente, o ativo mais valioso de todos.

Fernando Ferreira, Managing Partner da Ventures.eu