Preço da energia, limites do Estado e a ilusão dos combustíveis baratos

Portugal precisa de menos ilusões sobre combustíveis baratos e mais realismo económico. Porque, no final, não há energia barata sem custos reais.

A recente escalada dos preços dos combustíveis — já acima dos dois euros por litro em muitos postos — não surge no vazio. Resulta de um contexto internacional adverso, marcado por tensões geopolíticas, constrangimentos nas cadeias globais de abastecimento e uma transição energética em curso que está longe de ser linear. A volatilidade dos preços da energia tornou-se uma característica estrutural do sistema económico global. Perante este cenário, reacende-se um debate recorrente em Portugal: deve o Governo impor tetos máximos aos preços dos combustíveis? A resposta é não — e não apenas por razões técnicas, mas porque se trata de uma má ideia e de má política económica.

Preços elevados refletem escassez relativa. Quando o custo do petróleo sobe nos mercados internacionais — seja por decisões de produtores, conflitos ou choques de oferta — esse aumento transmite-se inevitavelmente ao consumidor final. Este mecanismo de preços não é uma falha do mercado; é precisamente a forma através da qual a economia ajusta procura e oferta. Interferir administrativamente nesse preço não elimina a escassez subjacente; apenas a oculta temporariamente, criando a ilusão de alívio enquanto desloca custos para outras dimensões da economia.

Os tetos de preços funcionam, na prática, como um subsídio implícito. Se o preço de equilíbrio deveria ser superior ao imposto pelo Governo, alguém terá de financiar a diferença. Esse custo pode surgir sob a forma de compensações diretas às empresas, redução de receitas fiscais ou aumento do défice público. Em qualquer dos casos, acaba por recair sobre os contribuintes. Não são “as empresas” nem uma entidade abstrata que paga — é o setor público e, portanto, todos nós. Não existem combustíveis artificialmente baratos sem custos — apenas custos deslocados no tempo ou redistribuídos de forma menos transparente.

Mais problemático ainda é o carácter regressivo destas medidas. Beneficiam proporcionalmente mais quem consome mais combustível — tipicamente agregados com maior rendimento — do que quem depende de transportes públicos ou não tem carro. Ou seja, todos contribuem, mas os benefícios concentram-se nos que menos necessitam. Ao mesmo tempo, ao reduzir artificialmente os preços, estas políticas distorcem incentivos e podem levar à contração da oferta, aumentando o risco de escassez. A história económica é clara. Nos Estados Unidos, nos anos 1970, os controlos de preços após os choques petrolíferos geraram filas e racionamento. Em vários países com intervenções prolongadas nos preços da energia (da Venezuela à Argentina), observaram-se mercados paralelos, desinvestimento e deterioração da oferta. Quando os preços deixam de refletir a escassez, os mecanismos de ajustamento deixam de funcionar — e os problemas tornam-se mais visíveis.

É neste contexto que surge frequentemente um argumento adicional: o de que o Estado ou as empresas petrolíferas poderiam recorrer às reservas estratégicas para conter preços. Mas esta ideia assenta num equívoco. As reservas estratégicas não existem para estabilizar preços, mas para garantir segurança de abastecimento em situações extremas — nomeadamente em caso de ruturas no fornecimento global de petróleo. Mesmo em contextos de elevada tensão geopolítica, não constituem um instrumento eficaz de controlo de preços. O seu impacto seria, na melhor das hipóteses, temporário e limitado. Portugal é uma pequena economia num mercado global: libertar reservas não altera o preço internacional do crude, apenas antecipa consumo. O que se utiliza hoje terá de ser reposto amanhã, possivelmente a preços mais elevados. Na prática, trata-se de deslocar o problema no tempo, não de o resolver. E há também um custo implícito. Reconstituir essas reservas exige despesa pública adicional e pode ocorrer em momentos de preços elevados, agravando o impacto orçamental. Mais importante ainda, o uso recorrente de reservas estratégicas para fins de controlo de preços comprometeria a sua função principal: assegurar que o país dispõe de energia em situações verdadeiramente críticas. Trocar segurança de longo prazo por alívio imediato não é política económica — é ilusão imediatista.

Existe ainda uma dimensão comportamental que não deve ser ignorada. A perceção de que combustíveis baratos são um direito adquirido permanece enraizada. Mas essa ideia não resiste a uma análise económica séria. Os preços elevados desempenham também uma função disciplinadora: incentivam a adaptação, seja através da redução do consumo, da partilha de viaturas ou da adoção de alternativas. Num contexto de transição energética, os combustíveis fósseis tenderão a tornar-se progressivamente mais caros, seja por escassez relativa, seja pela internalização de custos ambientais. Em paralelo, Portugal enfrenta um problema estrutural: o número de veículos por habitante tem vindo a crescer (via leasing e renting baratos) e a utilização do automóvel é frequentemente ineficiente, em contra-ciclo e contrastando com o que se observa em vários países europeus onde a mobilidade é mais diversificada. Persiste a expectativa (errada) de acesso fácil e barato ao automóvel — uma visão cada vez mais desalinhada com a realidade económica e ambiental.

Importa, por isso, distinguir entre medidas de mitigação temporária e controlo direto de preços. Instrumentos como a devolução parcial de impostos podem ter um papel conjuntural, embora impliquem sempre um custo orçamental e devam ser usados com prudência. Já a imposição de tetos máximos constitui um erro claro: distorce incentivos, pode gerar escassez e perpetua padrões de consumo insustentáveis. Mais do que uma solução imperfeita, fixar preços é má política económica, porque ignora a escassez, oculta custos e cria novos problemas em vez de os resolver.

Há ainda uma dimensão de equidade intergeracional. Subsidiar o consumo atual de combustíveis fósseis implica transferir custos para o futuro — seja via dívida pública, seja via agravamento dos desafios ambientais. As gerações futuras pagarão a fatura das decisões de hoje.

Num contexto de crise energética e incerteza global, a tentação de procurar soluções simples é compreensível. Mas o controlo de preços — ou o uso indevido de reservas estratégicas — não resolve problemas estruturais; apenas os adia, frequentemente agravando-os. O Estado não elimina escassez por decreto nem cria riqueza do nada. Ignorar estas limitações é um dos principais fatores de má política económica. No fim, a mensagem é inevitável: Quando determinados padrões de mobilidade se tornam financeiramente insustentáveis, é necessário ajustá-los. Isso não implica ignorar dificuldades reais, mas sim responder com políticas direcionadas e eficientes — e não com subsídios generalizados. Portugal precisa de menos ilusões sobre combustíveis baratos e mais realismo económico. Porque, no final, não há energia barata sem custos reais.