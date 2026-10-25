Preparados para falhar?

Três perguntas faz Nuno Oliveira Matos aos seguradores. E explica como respostas satisfatórias são cruciais para assegurar a resiliência das companhias agora e no futuro.

O setor segurador vende a simples promessa que quando o sinistro acontecer, estaremos lá. Mas quem estará lá quando a seguradora sofrer o seu próprio sinistro?

A questão pode parecer provocatória. É intencional.

Num mercado cada vez mais focado em requisitos regulamentares, indicadores de solvência, ESG, inteligência artificial e experiência digital do cliente, existe um risco sistémico que continua a ser subestimado, a incapacidade operacional de continuar a funcionar quando tudo o resto falha.

O problema não é a falta de planos. O problema é a ilusão de que os planos são sinónimo de resiliência.

O setor segurador português especializou-se em modelizar catástrofes naturais, mortalidade, incumprimentos, ciberataques e riscos empresariais. Contudo, frequentemente demonstra menor maturidade na avaliação do risco da sua própria interrupção operacional.

O que acontece se um ransomware comprometer simultaneamente sistemas de sinistros, CRM, emissão de apólices e canais digitais?

O que acontece se um fornecedor tecnológico crítico ficar indisponível durante vários dias?

O que acontece se um modelo de inteligência artificial começar a tomar decisões erradas em larga escala sem ser detetado?

Quantas empresas de seguros conseguem continuar a servir clientes durante uma semana sem acesso aos seus sistemas nucleares?

A maioria das respostas seria significativamente menos confortável do que os conselhos de administração gostariam de admitir.

Historicamente, a preocupação predominante dos reguladores era assegurar que as empresas de seguros tinham capital suficiente para pagar sinistros. Hoje, essa preocupação já não é suficiente.

Uma empresa de seguros perfeitamente solvente pode tornar-se inoperacional da noite para o dia. Por isso, o risco operacional deixou de ser uma questão técnica para passar a ser uma questão estratégica.

O cliente não diferencia entre insolvência ou uma falha tecnológica, um ciberataque, uma interrupção de fornecedor ou um evento geopolítico. Para o cliente existe apenas uma realidade binária: a seguradora funcionou ou não funcionou.

A confiança, principal ativo da indústria seguradora, é construída durante décadas e pode ser destruída em horas. Isto porque muitas empresas de seguros confundem documentação com preparação.

Possuem centenas de páginas de planos de continuidade de negócio, procedimentos de recuperação e matrizes de responsabilidades. Contudo, quando confrontadas com cenários reais, descobrem que esses documentos nunca foram verdadeiramente testados em ambiente de crise.

Quantos planos foram elaborados exclusivamente para satisfazer auditorias, supervisores e requisitos de compliance?

Quantos foram desenhados para sobreviver a um evento extremo?

A diferença entre as duas abordagens é enorme. Uma produz documentação. A outra produz resiliência.

Adicionalmente, as empresas de seguros nunca foram tão dependentes de terceiros críticos como hoje.

Cloud providers, plataformas de distribuição, prestadores de serviços de assistência, parceiros tecnológicos, sistemas de gestão documental, empresas de cibersegurança, operadores de telecomunicações e fornecedores de dados formam uma cadeia de interdependências cada vez mais complexa.

Contudo, paradoxalmente, muitas empresas de seguros conhecem melhor o risco de crédito de um cliente empresarial do que o verdadeiro risco operacional dos seus fornecedores críticos. Assim, é fácil imaginar que a próxima grande falha poderá não resultar de um problema interno. Poderá resultar de um elo aparentemente secundário numa cadeia de fornecedores que ninguém considerava verdadeiramente crítico.

A inteligência artificial aumenta a eficiência. E também o risco.

Fala-se da redução de custos, automatização de tarefas, melhoria do underwriting e aceleração na gestão de sinistros. Tudo isso é verdade.

Mas existe um outro lado da equação.

A mesma tecnologia que aumenta eficiência, amplifica a velocidade de propagação de erros.

Uma decisão errada tomada por uma pessoa afeta dezenas de processos. Uma decisão errada tomada por um algoritmo pode afetar milhares em poucos minutos.

Por isso, a discussão sobre resiliência operacional terá inevitavelmente de incluir resiliência algorítmica.

Não basta garantir que os sistemas funcionam. Será necessário garantir que continuam a tomar decisões corretas quando sujeitos a stress.

Nesta medida, as empresas de seguros do futuro não serão necessariamente as que têm mais capital, mais escala e mais tecnologia. Serão as que conseguirem responder afirmativamente a três perguntas simples:

Conseguimos identificar quais os serviços que nunca podem parar?

Conseguimos recuperar rapidamente quando algo falha?

Conseguimos continuar a servir clientes mesmo quando a infraestrutura tecnológica deixa de funcionar?

Poucas empresas de seguros respondem “sim” às três questões com total convicção.

Durante anos, o setor segurador especializou-se na gestão de riscos. Mas existe uma categoria de risco cativa, a perda de confiança. E essa perda ocorrerá precisamente quando os clientes mais precisarem que a seguradora cumpra a promessa implícita em todas as apólices, a de estar presente quando as coisas correm mal.

A verdadeira medida da resiliência não é evitar todas as crises. É garantir que, quando a crise chega, os clientes mal se apercebem dela.

Num setor construído sobre a gestão da incerteza, talvez tenha chegado o momento de reconhecer que as empresas de seguros já não são avaliadas apenas pela capacidade de pagar sinistros. Estão também, e cada vez mais, a ser avaliadas pela capacidade de sobreviver aos seus próprios sinistros.