Publicar mais já não chega

Durante anos, a tecnologia empurrou os media para uma obsessão pela escala. Agora, a própria tecnologia está a obrigá-los a regressar ao essencial.

A próxima geração de publishers vai ganhar menos pela escala e mais pela capacidade de ser diferente, criar comunidade e transformar conteúdo num verdadeiro produto.

A abundância deixou de ser uma vantagem

Durante muitos anos, o modelo dos publishers digitais assentou numa lógica relativamente simples: produzir cada vez mais conteúdos, aumentar o tráfego e transformar essa audiência em inventário publicitário. Quanto maior fosse a produção, maiores seriam teoricamente as possibilidades de gerar visitas, impressões e receita. O problema é que Google, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok e outras plataformas passaram entretanto a controlar uma parte muito relevante da distribuição, da atenção dos consumidores e, naturalmente, do investimento publicitário.

A chegada da Inteligência Artificial vem agora acelerar brutalmente esta transformação. Seria fácil concluir que a grande oportunidade está em utilizar AI para produzir muito mais conteúdo, mais rapidamente e com estruturas editoriais mais pequenas. Não tenho grandes dúvidas de que isso vai acontecer, mas não acredito que seja aí que esteja o verdadeiro impacto desta revolução. A AI será útil na edição, tradução, transcrição, pesquisa, tratamento de imagem ou adaptação de formatos, aquilo a que podemos chamar a “cosmética” do conteúdo, mas tornar mais barata a produção de conteúdo indiferenciado não resolve o problema dos publishers.

Se qualquer pessoa ou máquina consegue produzir em segundos um resumo competente, uma explicação genérica ou mais um artigo sobre um determinado tema, esse conteúdo passa inevitavelmente a ter menos valor. Num mercado de oferta praticamente infinita, a quantidade deixa de ser uma vantagem competitiva. O valor estará cada vez mais na investigação, análise, opinião, humor, acesso, criatividade, personalidade e numa forma própria de contar histórias. Não é necessário que tudo seja uma grande investigação, é necessário que o utilizador perceba porque vale a pena consumir aquele conteúdo naquele publisher.

Audiências são úteis. Comunidades são um ativo

Esta mudança obriga também a repensar uma obsessão antiga da indústria: a dimensão da audiência. Continuaremos naturalmente a medir visitantes, pageviews, reach e visualizações, mas existe uma diferença enorme entre alguém que entra num site através de uma pesquisa, lê uma notícia e desaparece, e alguém que acompanha regularmente uma marca, abre as suas newsletters, ouve os seus podcasts, conhece os seus jornalistas ou criadores e recomenda os seus conteúdos.

Os publishers que conseguirem transformar parte da audiência em comunidade terão uma vantagem muito relevante. Numa altura em que a distribuição é cada vez mais intermediada por algoritmos, plataformas e sistemas de AI, a relação direta com o consumidor torna-se um ativo estratégico. Ter pessoas que procuram deliberadamente uma marca, em vez de simplesmente tropeçarem num dos seus conteúdos, será cada vez mais importante para a sustentabilidade destes Projetos.

A experiência deixou de ser um detalhe

Há depois uma dimensão que durante demasiado tempo foi tratada como secundária: a experiência de utilização. Muitos sites de media foram construídos quase exclusivamente em função das necessidades de monetização e muito pouco em função de quem os utiliza. Pop-ups, vídeos automáticos, excesso de formatos publicitários, páginas lentas e pedidos sucessivos de registo tornaram-se relativamente normais. Num contexto em que o consumidor tem alternativas praticamente ilimitadas, continuar a testar os limites da sua paciência parece uma estratégia com pouco futuro.

A experiência passa, por isso, a fazer parte do próprio produto. Sites rápidos, apps úteis, newsletters bem construídas, personalização inteligente e uma utilização eficaz de vídeo e áudio serão tão importantes como a qualidade editorial. Os novos publishers terão de pensar menos como empresas que colocam conteúdos numa página e mais como empresas que desenvolvem produtos digitais que as pessoas querem utilizar regularmente.

Estar no TikTok não é “pôr o TikTok a distribuir”

Tudo isto não significa ignorar YouTube, Instagram, TikTok ou qualquer outra plataforma de grande audiência. Pelo contrário, seria absurdo abdicar destes canais. A mudança estará na forma de os utilizar. Em vez de os tratar apenas como máquinas de gerar cliques para um site, os publishers terão de desenvolver conteúdos verdadeiramente adaptados à linguagem, duração, ritmo e comportamento de consumo de cada Plataforma.

O conteúdo original pode ter a mesma base editorial, mas não pode ser simplesmente despejado da mesma forma em cinco sítios diferentes. E, em muitos casos, o objetivo nem sequer deverá ser gerar tráfego imediato. Estas plataformas podem funcionar como instrumentos de marketing e de teasing: construir notoriedade, apresentar talento, gerar curiosidade e criar familiaridade com a marca. Um utilizador pode consumir dezenas de vídeos de um publisher antes de visitar o seu site pela primeira vez; isso não torna esses contactos menos valiosos, pode torná-los precisamente o início de uma relação.

A Redação do futuro vai ter menos fronteiras

Existe finalmente uma consequência desta evolução que será provavelmente uma das mais difíceis de gerir: se o modelo muda, as equipas também terão de mudar. Durante décadas, uma empresa de Media foi construída essencialmente em torno da sua redação. No futuro continuará obviamente a precisar de excelentes jornalistas, editores e criadores, mas poderá não precisar de tantos recursos dedicados à produção tradicional de conteúdos. Em contrapartida, vai precisar de muito mais competências em tecnologia, produto, dados, gestão de comunidades, vídeo, áudio, design e produção específica para as diferentes plataformas.

Isto não diminui a importância do jornalismo, alarga o número de competências necessárias para que o bom jornalismo crie valor. Os publishers mais interessantes serão provavelmente organizações muito mais híbridas, onde jornalistas, criativos, programadores, especialistas de produto e gestores de comunidade trabalham de forma integrada. O desafio deixa de ser apenas produzir um excelente conteúdo e passa a incluir a forma como esse conteúdo é apresentado, distribuído, adaptado e utilizado para construir uma relação com a audiência.

A oportunidade é enorme. A mudança também

Como é evidente, uma transformação desta dimensão não é fácil, não é barata e não acontece de um dia para o outro. Implica investir em tecnologia, contratar novas competências, reorganizar equipas, abandonar algumas práticas que durante anos pareceram intocáveis e aceitar que determinadas funções ou modelos que foram fundamentais no passado podem deixar de ter o mesmo peso no futuro. Também não estará ao alcance de todos.

Mas talvez seja precisamente essa a grande oportunidade desta revolução. Durante anos, a tecnologia empurrou os media para uma obsessão pela escala. Agora, a própria tecnologia está a obrigá-los a regressar ao essencial: ter uma voz própria, produzir coisas difíceis de substituir, oferecer uma boa experiência e construir uma comunidade suficientemente forte para que as pessoas façam questão de regressar. Quem conseguir fazer esta transição terá um oceano de oportunidades para navegar, quem não a fizer corre o risco de continuar perfeitamente equipado para um mercado que entretanto deixou de existir.