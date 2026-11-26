Não podemos controlar o Congresso americano, mas podemos melhorar as condições em que as nossas empresas competem e as famílias vivem.

As eleições intercalares norte-americanas de 3 de novembro trouxeram uma mudança política significativa: os democratas conquistaram o controlo das duas câmaras do Congresso. Para alguns, o resultado representa uma rejeição das políticas de Donald Trump, para outros, traduz sobretudo o descontentamento com o custo de vida. Mas, para Portugal, a pergunta economicamente relevante é outra: o que muda, de facto, para as nossas empresas e famílias?

A resposta exige prudência. Uma nova maioria parlamentar poderá limitar iniciativas presidenciais, intensificar a fiscalização política e alterar negociações orçamentais. Não significa, contudo, que as tarifas desapareçam, que as relações comerciais regressem à previsibilidade ou que os mercados deixem de reagir à incerteza. A política económica não muda à mesma velocidade que os resultados eleitorais.

Esta distinção importa especialmente para uma economia aberta como a portuguesa. Segundo a OCDE, as exportações de bens e serviços para os Estados Unidos representavam cerca de 3,8% do PIB nacional em 2024. Mas a exposição não se esgota nas vendas diretas. Uma empresa portuguesa que fornece componentes a uma indústria alemã ou francesa pode sofrer os efeitos de uma quebra da procura norte-americana sem alguma vez exportar diretamente para aquele mercado.

As tarifas constituem apenas a parte mais visível deste problema. Quando aumentam os custos de acesso a um mercado, as empresas enfrentam decisões difíceis: absorver parte do encargo, aumentar preços, reduzir margens ou procurar novos clientes. Nenhuma destas alternativas é neutra. Pode haver investimento adiado, menor capacidade para contratar ou pressão sobre salários. E, quando a incerteza se prolonga, até projetos economicamente viáveis podem ficar à espera de melhores condições.

Também seria simplista concluir que uma eventual redução das barreiras comerciais beneficiaria automaticamente todas as famílias. Os preços que pagamos dependem de cadeias de abastecimento, energia, taxas de juro, concorrência e decisões empresariais. Os efeitos de uma mudança em Washington chegam-nos por muitos canais, frequentemente com atrasos e intensidades diferentes.

Os resultados eleitorais encerram ainda uma lição que ultrapassa os Estados Unidos. Os indicadores macroeconómicos podem melhorar sem que os cidadãos sintam uma melhoria equivalente no quotidiano. Quando a habitação, a alimentação ou os serviços essenciais absorvem grande parte dos rendimentos, o discurso sobre crescimento económico perde capacidade de convencer. A distância entre os números agregados e a experiência concreta das famílias torna-se, ela própria, uma questão política.

Portugal deveria retirar daqui duas conclusões. A primeira é que a diversificação dos mercados de exportação e a integração em cadeias de valor mais sofisticadas são instrumentos de resiliência, não simples opções comerciais. A segunda é que competitividade não pode continuar a confundir-se com baixos custos. Precisamos de empresas com mais produtividade, inovação, capacidade de diferenciação e dimensão para enfrentar choques externos sem transferir permanentemente o ajustamento para quem trabalha.

Tudo isto exige políticas nacionais consistentes: qualificação, investimento, justiça económica, previsibilidade fiscal e menor burocracia. Não podemos controlar o Congresso americano, mas podemos melhorar as condições em que as nossas empresas competem e as famílias vivem.

As eleições mudam governos e maiorias, não resolvem, por si só, fragilidades estruturais. O verdadeiro teste da política económica, em Washington ou em Lisboa, não é apenas a reação dos mercados no dia seguinte. É saber se, alguns anos depois, empresários conseguem investir com confiança e cidadãos conseguem viver com segurança, autonomia e dignidade. Se a economia não produzir esse resultado, de que serve enaltecer a mudança?