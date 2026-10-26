Quando a bolsa nos convence de que somos bons investidores

Há alturas em que ganhar dinheiro na bolsa parece fácil. Tão fácil que começamos a acreditar que os bons resultados se devem sobretudo às nossas escolhas, esquecendo que o mercado pode estar a ajudar.

Ganhar dinheiro em bolsa de forma consistente é mais difícil do que parece. Ainda assim, há períodos em que tudo parece indicar o contrário. As cotações sobem, as carteiras valorizam e as decisões parecem confirmar a capacidade de identificar boas oportunidades.

Num mercado favorável, porém, nem todos os ganhos resultam da qualidade das escolhas feitas. Uma parte pode refletir apenas a tendência geral das cotações, tornando difícil perceber onde termina o mérito do investidor e começa o contributo das circunstâncias.

A tendência não é exclusiva dos investimentos. No futebol, são muitos os adeptos que, depois de um jogo, identificam as substituições que deveriam ter sido feitas, as opções táticas que falharam ou as oportunidades que o treinador não soube aproveitar. Com o resultado conhecido, as decisões parecem evidentes. A dificuldade está em tomar essas mesmas decisões antes de saber como o jogo vai acabar.

Na bolsa acontece algo semelhante. Depois de uma subida expressiva, é fácil reconhecer as ações que faria sentido ter comprado. Perante uma queda, também surgem explicações para o que aconteceu e sinais que, vistos a posteriori, pareciam anunciar o movimento. A facilidade com que se identificam as decisões certas depois de conhecidos os resultados pode criar a sensação de que os mercados são mais previsíveis do que realmente são.

Esta perceção ganha força quando quase tudo parece correr bem. Num mercado em alta, muitas empresas valorizam e torna-se mais fácil obter ganhos, mesmo sem uma capacidade particular para selecionar investimentos.

Não basta identificar uma boa empresa, reconhecer uma tendência ou antecipar um acontecimento. É necessário perceber quanto vale o ativo, que expectativas estão incorporadas no preço e se a valorização potencial compensa os riscos assumidos.

Quem beneficia desse contexto pode acabar por atribuir às suas decisões uma parte do resultado que se deve, em boa medida, à evolução geral do mercado. Os ganhos reforçam a confiança do investidor nas suas capacidades, embora o mérito possa não ser inteiramente dele. É neste contexto que ganha força a ideia de que seria possível fazer melhor do que um gestor profissional. A informação está disponível, as plataformas de negociação são cada vez mais acessíveis e acompanhar os mercados nunca foi tão simples.

Para quem acompanha as notícias económicas, lê relatórios de empresas e segue as cotações, parece razoável concluir que também dispõe dos instrumentos necessários para identificar boas oportunidades e evitar os erros dos outros. Ter acesso à informação não significa, por si só, conseguir retirar dela uma vantagem.

Num mercado em que milhares de participantes analisam as mesmas empresas e procuram antecipar os mesmos acontecimentos, encontrar uma oportunidade que ainda não esteja refletida no preço é uma tarefa exigente. Não basta identificar uma boa empresa, reconhecer uma tendência ou antecipar um acontecimento. É necessário perceber quanto vale o ativo, que expectativas estão incorporadas no preço e se a valorização potencial compensa os riscos assumidos.

Os gestores profissionais também não têm respostas para todas estas questões, nem estão imunes a erros. A experiência também não garante bons resultados. Ainda assim, a gestão de investimentos exige mais do que acompanhar os mercados e reagir à informação que vai surgindo. Exige um processo de análise, critérios de decisão e capacidade para avaliar oportunidades num contexto em que a incerteza nunca desaparece.

A convicção de que existe uma capacidade especial para escolher os melhores investimentos pode levar o investidor a assumir posições mais concentradas, a negociar com maior frequência ou a acreditar que conseguirá sair do mercado antes de uma queda.

A ideia de que seria possível superar esse trabalho com relativa facilidade merece, por isso, alguma cautela. A própria expressão “pôr o dinheiro a trabalhar” contribui, por vezes, para esta perceção. A ideia é apelativa e traduz uma das vantagens do investimento: a possibilidade de as poupanças participarem na criação de riqueza ao longo do tempo. A expressão pode, contudo, dar a entender que, uma vez investido, o dinheiro passa a tratar do resto.

Na realidade, por trás de cada carteira existem escolhas sobre onde investir, quanto pagar e que riscos aceitar. O dinheiro não toma essas decisões, nem distingue uma oportunidade genuína de uma aposta que apenas parece promissora.

Nada disto significa que a gestão das poupanças deva ficar reservada aos profissionais. Um investidor individual pode tomar boas decisões, construir uma carteira adequada aos seus objetivos e obter resultados satisfatórios. Não precisa de superar o mercado em todos os períodos, nem de demonstrar que consegue antecipar cada subida ou queda. Precisa, sobretudo, de compreender as decisões que toma e de não confundir a facilidade de participar nos mercados com a capacidade de obter uma vantagem sobre os restantes participantes.

O risco surge quando a confiança ultrapassa aquilo que a experiência permite concluir. A convicção de que existe uma capacidade especial para escolher os melhores investimentos pode levar o investidor a assumir posições mais concentradas, a negociar com maior frequência ou a acreditar que conseguirá sair do mercado antes de uma queda. A facilidade aparente das decisões esconde o custo de investir bem ao longo do tempo.

Os mercados podem proporcionar ganhos expressivos e alimentar a sensação de que investir é mais simples do que realmente é. Quando tudo parece correr bem, é natural acreditar que seria possível fazer ainda melhor. Nem sempre é fácil perceber quanto dessa confiança resulta da capacidade do investidor e quanto se deve às circunstâncias favoráveis do mercado.