Quando a nossa identidade digital deixa de estar nas nossas mãos

A nossa identidade digital deixou de ser um acessório. É hoje uma extensão da nossa identidade pessoal e profissional: da nossa voz, da nossa palavra, da nossa reputação.

Recebemos uma mensagem de alguém que conhecemos. Reconhecemos o nome, a fotografia, o número e até a forma de escrever: aquela saudação, aquele tom, aquela urgência que já nos é familiar. Não hesitamos. Respondemos, seguimos a indicação, partilhamos o que nos é pedido. Fazemo-lo porque confiamos. E é precisamente aí, nesse gesto tão humano, que reside hoje uma das maiores vulnerabilidades do nosso tempo.

Recentemente, um ministro da Defesa de um país membro da NATO foi alvo de um ataque dirigido à sua identidade digital. Não evoco o caso para apontar o dedo. Pelo contrário. Evoco-o porque demonstra, com uma clareza difícil de ignorar, que ninguém está imune. Se uma das pessoas mais protegidas de um Estado pode ver a sua identidade visada, qualquer um de nós pode. E quem é atingido por um ataque desta natureza é, antes de mais, vítima. Merece proteção, solidariedade e discrição, não exposição.

A nossa identidade digital deixou de ser um acessório. É hoje uma extensão da nossa identidade pessoal e profissional: da nossa voz, da nossa palavra, da nossa reputação. É através dela que comunicamos, decidimos, assumimos compromissos e construímos relações. Quando alguém a assume, não se apropria apenas de uma conta ou de um número. Apropria-se da confiança que os outros depositam em nós, tantas vezes construída ao longo de uma vida.

É por isso que estes ataques são, na sua essência, profundamente humanos. Não exploram apenas falhas técnicas; exploram a cortesia, a lealdade, o sentido de urgência, o respeito pela hierarquia, o desejo genuíno de ajudar. A engenharia social não força portas, pede-nos que as abramos. E fá-lo cada vez melhor: com a inteligência artificial generativa, imitar uma voz, um estilo de escrita ou até um rosto numa videochamada deixou de exigir meios extraordinários.

Quando a identidade em causa é a de um responsável político, de um dirigente de uma instituição pública ou de uma entidade com funções estratégicas, o impacto multiplica-se. Pode estar em causa informação classificada, a integridade das cadeias de decisão, a segurança de terceiros e, em última instância, a confiança dos cidadãos e dos aliados nas instituições.

As vias são diversas: credenciais comprometidas, contas de mensagens sequestradas através de códigos de verificação obtidos por engano, duplicação de cartões SIM, dispositivos desatualizados, mecanismos de autenticação frágeis ou, simplesmente, a falsificação da identificação apresentada ao destinatário, sem que a conta da pessoa visada tenha sequer sido acedida. O resultado é sempre o mesmo: alguém fala em nosso nome.

Quando a identidade em causa é a de um responsável político, de um dirigente de uma instituição pública ou de uma entidade com funções estratégicas, o impacto multiplica-se. Pode estar em causa informação classificada, a integridade das cadeias de decisão, a segurança de terceiros e, em última instância, a confiança dos cidadãos e dos aliados nas instituições. No contexto geopolítico que vivemos, a identidade digital de um decisor público é, ela própria, um ativo de segurança nacional.

Da conformidade à confiança digital

O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados exige medidas técnicas e organizativas adequadas ao risco, e esse continua a ser um pilar essencial. Mas a resposta a este fenómeno não cabe inteira no RGPD. Exige que pensemos em termos de Digital Trust: a confiança digital entendida como a garantia, verificável, de que quem comunica é quem diz ser, de que a informação é íntegra e de que os canais são seguros.

É para esse horizonte que convergem a Diretiva NIS 2 e o regime jurídico da cibersegurança, o Regulamento eIDAS 2.0 e a Carteira Europeia de Identidade Digital, e o Regulamento Europeu da Inteligência Artificial, com as suas obrigações de transparência sobre conteúdos gerados ou manipulados. Não se trata de somar obrigações. Trata-se de construir uma arquitetura de confiança. E a NIS 2 foi clara num ponto essencial: a responsabilidade pela cibersegurança não se delega, e os órgãos de direção devem, eles próprios, receber formação.

A tecnologia, contudo, só cumpre a sua função se as pessoas que a utilizam estiverem preparadas. A segurança não se decreta. Cultiva-se.

Duas medidas concretas, ao alcance imediato

Proponho, por isso, duas medidas simples na sua formulação e de grande alcance nos seus efeitos.

A primeira: a ativação, por defeito, dos modos de proteção reforçada já disponíveis nos telemóveis compatíveis, como o Modo de bloqueio nos dispositivos Apple ou a Proteção Avançada nos dispositivos Android, em todos os equipamentos utilizados por titulares de cargos governativos e pelas suas equipas mais próximas. Estes mecanismos reduzem significativamente a superfície de ataque, através de restrições a determinados anexos, ligações, aplicações e outras funcionalidades que podem ser exploradas por software espião. Devem ser acompanhados de autenticação multifator robusta, verificação em dois passos nas aplicações de mensagens e medidas de proteção contra a duplicação fraudulenta de cartões SIM, em articulação com os operadores de telecomunicações. Têm um custo em comodidade, é certo. Mas a comodidade não pode prevalecer sobre a segurança de quem decide em nome de todos.

A segunda: formação obrigatória e periódica em segurança digital para todas as pessoas, inclusive chefes de estado e altos cargos públicos e privados. Não uma sessão protocolar, cumprida uma vez e esquecida, mas um programa contínuo, prático e ajustado às ameaças reais, que ensine a reconhecer uma tentativa de manipulação, a confirmar um pedido invulgar por um segundo canal e a reagir com serenidade quando algo corre mal. Quem está mais exposto deve estar mais preparado.

O mesmo princípio vale para as organizações privadas, em especial as que asseguram serviços essenciais: dispositivos atualizados, autenticação reforçada, controlo de acessos e, sobretudo, procedimentos de verificação claros e uma cultura em que confirmar não é desconfiar. É cuidar.

Cuidar de quem é atingido

Há ainda uma dimensão de que pouco se fala: o que acontece depois. Quem vê a sua identidade usurpada vive uma experiência de profunda exposição. A sensação de ter perdido o controlo sobre a própria palavra, a inquietação sobre o que terá sido dito em seu nome, o peso de ter de explicar. A resposta a um incidente deve, naturalmente, identificar a origem, conter os danos e prevenir a repetição. Mas deve também proteger a pessoa visada, com rapidez, com discrição e sem culpabilização. A responsabilidade é de quem ataca. Uma cultura que expõe as vítimas apenas ensina os outros a calar, e o silêncio é o melhor aliado de quem ataca.

Vivemos num tempo em que grande parte das nossas relações pessoais, profissionais e institucionais passa por um ecrã. A confiança digital não pode continuar a assentar apenas no reconhecimento de um nome, de um número ou de uma imagem. Tem de resultar de mecanismos de segurança, de procedimentos de verificação e, acima de tudo, de pessoas preparadas e conscientes.

Porque, quando alguém assume a nossa identidade no espaço digital, não compromete apenas uma conta ou um dispositivo. Coloca em causa algo muito mais difícil de recuperar: a confiança de quem acredita estar a falar connosco. É uma responsabilidade de todos, e o exemplo é esperado vir da gestão de topo.