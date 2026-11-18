Tivemos uma semana algo sui generis. Por um dia, voltámos a ficar confinados em casa. Se, por um lado, foi uma novidade, porque nunca o clima tinha forçado este tipo de medidas, por outro, talvez seja este o novo normal. Fenómenos extremos serão cada vez menos espaçados no tempo e devemos, individual e coletivamente, estar preparados para isso. Por isso, não quero ser excessivamente crítico da ação do governo. Foi louvável ter agido com precaução. Jogar no Totobola à segunda-feira é fácil. Da mesma forma, é previsível que, se o pior tivesse acontecido e o Governo não tivesse agido, também teria sido responsabilizado. Contudo, não está isento de críticas e hoje escrevo sobre isso.

É verdade que é a primeira vez que nos vemos nesta circunstância, mas não deixa de preocupar a falta de um plano de contingência para este tipo de situações de crise. Apesar…