Quando Lisboa fecha Portugalpremium
Afinal, para que servem os distritos? Se, quando há uma ameaça climatérica localizada, se fecha o país por completo, mais vale acabar com a farsa.
Tivemos uma semana algo sui generis. Por um dia, voltámos a ficar confinados em casa. Se, por um lado, foi uma novidade, porque nunca o clima tinha forçado este tipo de medidas, por outro, talvez seja este o novo normal. Fenómenos extremos serão cada vez menos espaçados no tempo e devemos, individual e coletivamente, estar preparados para isso. Por isso, não quero ser excessivamente crítico da ação do governo. Foi louvável ter agido com precaução. Jogar no Totobola à segunda-feira é fácil. Da mesma forma, é previsível que, se o pior tivesse acontecido e o Governo não tivesse agido, também teria sido responsabilizado. Contudo, não está isento de críticas e hoje escrevo sobre isso.
É verdade que é a primeira vez que nos vemos nesta circunstância, mas não deixa de preocupar a falta de um plano de contingência para este tipo de situações de crise. Apesar…
Este artigo é exclusivo para assinantes
Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.
Já é assinante? Iniciar sessãoVer todos os planos
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários
Quando Lisboa fecha Portugal
Comentários exclusivos para assinantes
Assine o ECO Premium para ler este artigo e participar na conversa.Assina agora
Já é assinante? Inicie sessão
Regras de participação nos comentários