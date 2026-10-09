Quando o trabalho cruza fronteiras

A Comissão Europeia, percebendo que a realidade quase sempre ultrapassa a legislação, adotou, para apoiar quem trabalha ou se desloca na UE, um pacote sobre mobilidade laboral justa.

Num mundo globalizado, o trabalho internacional já não cabe num único território. Prova disso é o facto de, em setembro de 2026, a Comissão Europeia ter adotado um pacote sobre mobilidade laboral justa que prevê, entre outras medidas, um «passaporte» europeu de segurança social. Mas já lá vamos.

A verdade é que quem, em qualquer parte do mundo, vive num país, trabalha noutro ou presta serviços à distância depara-se com, pelo menos, duas perguntas: onde contribuir para a segurança social e que regras laborais se aplicam? Em Portugal, estas questões são a norma para trabalhadores estrangeiros, nómadas digitais e destacamentos. Embora distintos, todos mostram que a mobilidade laboral avançou mais depressa do que as categorias jurídicas que a acompanham.

Na segurança social, a regra de partida é a lex loci laboris: aplica-se, em princípio, a lei do país onde o trabalho é efetivamente prestado, independentemente da nacionalidade ou da sede da empresa. Na UE, os Regulamentos (CE) n.º 883/2004 e n.º 987/2009 coordenam a legislação aplicável, a totalização de períodos e a exportação de prestações, evitando dupla contribuição e perda de direitos. Para nacionais de países terceiros, a proteção depende dos acordos bilaterais de Portugal, como os celebrados com o Brasil, Cabo Verde e Marrocos. Sem acordo, podem surgir lacunas contributivas, prestações não exportáveis e dupla contribuição ou ausência de cobertura.

Quando o trabalhador exerce normalmente atividade em dois ou mais Estados-Membros, o artigo 13.º do Regulamento (CE) n.º 883/2004 estabelece critérios próprios. A lei aplicável é a legislação do Estado-Membro de residência, se a pessoa exercer uma parte substancial da sua atividade nesse Estado-Membro; caso contrário, aplica-se, em regra, a legislação do Estado da sede do empregador. Para o trabalhador independente, vale a lei do Estado de residência se aí exercer parte substancial da atividade; caso contrário, aplica-se a do Estado do centro de interesses da atividade.

O teletrabalho transfronteiriço evidencia a regra: releva o local físico da prestação, não a sede da empresa. Empresa estrangeira com trabalhador em Portugal deve, em regra, cumprir as obrigações contributivas portuguesas; empresa portuguesa com trabalhador no estrangeiro cumpre-as, normalmente, nesse país. Na UE, o Acordo-Quadro Multilateral sobre Teletrabalho Transfronteiriço, em vigor desde julho de 2023, permite manter a lei do Estado da sede do empregador se o teletrabalho no Estado de residência for inferior a 50% do tempo total. A exceção depende da adesão dos Estados e do caso concreto.

Os nómadas digitais acrescentam mobilidade e incerteza. No contrato de trabalho, o Regulamento Roma I permite escolher a lei aplicável, sem afastar a proteção das normas imperativas que vigorariam sem escolha. Na falta de escolha, releva o país onde, ou a partir do qual, o trabalhador exerce habitualmente a atividade. Se esta for estável em Portugal, podem aplicar-se normas portuguesas de aplicação imediata sobre retribuição mínima, tempo de trabalho, férias e cessação. Os recibos verdes também não resolvem tudo: quem trabalha sob direção, horário e integração na organização de um cliente pode estar em falso trabalho autónomo, com possível requalificação e contribuições retroativas.

No destacamento, as Diretivas 96/71/CE e (UE) 2018/957, concretizadas em Portugal pelo Código do Trabalho e pela Lei n.º 29/2017, asseguram um núcleo mínimo de condições laborais no Estado de acolhimento, nomeadamente quanto à remuneração. A fiscalização e a cooperação entre autoridades são decisivas para travar o dumping social, sobretudo em cadeias de subcontratação.

Como referido no início, a Comissão Europeia, percebendo que a realidade quase sempre ultrapassa a legislação, adotou, para apoiar quem trabalha ou se desloca na UE, um pacote sobre mobilidade laboral justa que prevê, entre outras medidas, um «passaporte» europeu de segurança social, digitalizando o documento portátil A1 e outros documentos na EU Digital Identity Wallet. É uma forma de pedir, receber e verificar de forma eletrónica e em tempo real documentos portáteis de segurança social, como o Cartão Europeu de Seguro de Doença, e facilita a interação entre cidadãos, autoridades competentes e empregadores noutros países europeus, combatendo erros e fraudes.

São passos positivos, mas não substituem a análise caso a caso, segundo a realidade local, a duração, a natureza da relação e os instrumentos aplicáveis. Um erro pode gerar contribuições em falta, dupla sujeição, perda de proteção ou requalificação contratual, com consequências sérias para trabalhador e empresa.