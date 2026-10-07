Quando uma marca sai pela porta da frente

A saída de Cristiano Ronaldo da Seleção não permite afirmar que a FPF sofreu uma imensa perda financeira, mas sim recordar que o valor das organizações nem sempre é visível no balancete.

De vez em quando, assistimos a episódios que, à primeira vista, parecem pertencer exclusivamente ao domínio da comunicação, do marketing ou da gestão de pessoas. Mas também existem acontecimentos que, quando observados com a devida atenção, chegam inevitavelmente às contas. A saída de Cristiano Ronaldo da concentração da Seleção Nacional, anunciada pela Federação Portuguesa de Futebol, FPF, é um desses casos.

Em termos simples, não interessa aqui discutir a decisão desportiva, procurar culpados ou antecipar o futuro da relação entre o jogador e a Seleção. Acredito que a relevância se prende com outra questão: o que acontece economicamente a uma organização quando uma das pessoas que mais contribui para a notoriedade da sua marca deixa de estar presente? Não estamos apenas a falar de futebol. Estamos a falar de gestão.

Segundo um estudo do Instituto Português de Administração e Marketing, IPAM, divulgado em fevereiro de 2025, a marca Cristiano Ronaldo foi avaliada em 850 milhões de euros, através da metodologia Sports Reputation Index, que considera 28 variáveis agrupadas em seis dimensões: receitas, media, redes sociais, palmarés, influência social e impacto. Importa, contudo, distinguir conceitos.

Este valor não corresponde a um ativo reconhecido nas demonstrações financeiras da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), nem significa que a FPF tenha perdido esse montante em consequência da saída do jogador.

O valor atribuído à marca CR7 corresponde a uma avaliação económica da própria marca pessoal de Cristiano Ronaldo. Não representa automaticamente o benefício económico que qualquer entidade relacionada com essa marca consegue captar. Mas isso não torna o número irrelevante.

Uma marca pode não estar reconhecida no balanço e, ainda assim, contribuir para gerar notoriedade, audiências, interesse mediático, capacidade de atração de parceiros e oportunidades comerciais.

É plausível que a presença de Cristiano Ronaldo tenha contribuído para a atratividade comercial da Seleção Nacional. Contudo, a quantificação desse efeito exigiria análise específica de contratos, audiências, exposição mediática e outros indicadores económicos. Sem essa evidência, qualquer estimativa constituiria apenas uma hipótese.

É precisamente nesta relação entre notoriedade e geração de valor que o caso se torna relevante. O que dizem as contas da FPF? As demonstrações financeiras da FPF referentes à época 2024-25 evidenciam que a rubrica “Outros rendimentos” ascendeu a 53,8 milhões de euros, face a cerca de 46 milhões de euros no período anterior. Este é um facto.

O que não é possível concluir a partir das demonstrações financeiras publicamente analisadas é qual a parcela dessas receitas que possa estar direta ou indiretamente associada à presença de um determinado atleta. Consequentemente, não existe uma base objetiva para afirmar que a saída de Cristiano Ronaldo provocou uma determinada perda financeira para a Federação.

Mais importante ainda: as contas atualmente disponíveis reportam um período anterior ao acontecimento. Qualquer impacto económico potencial apenas poderá ser observado nos períodos subsequentes, caso venha efetivamente a materializar-se. O valor que não aparece no balanço. É aqui que o caso ultrapassa o futebol.

Uma organização pode depender significativamente de elementos cujo valor não surge explicitamente reconhecido nas demonstrações financeiras. Um diretor comercial pode concentrar relações críticas com clientes. Um sócio fundador pode representar confiança perante investidores. Um investigador pode deter conhecimento difícil de substituir. Um atleta pode reforçar a visibilidade de uma competição ou de uma instituição.

Nenhuma destas situações implica automaticamente a existência de um ativo contabilístico. Contudo, todas podem gerar consequências económicas relevantes.

A saída de uma “peça-chave” pode traduzir-se em diminuição de vendas, perda de clientes, menor audiência, renegociação de contratos, custos acrescidos de aquisição de notoriedade ou necessidade de investimento adicional em marketing.

A contabilidade poderá refletir alguns desses efeitos quando se materializarem em rendimentos, gastos ou outros impactos economicamente mensuráveis. Mas a gestão deve identificar o risco antes de ele surgir nas contas.

Nas empresas fala-se frequentemente do risco de concentração em clientes, mercados, fornecedores ou fontes de financiamento. Existe, porém, uma forma de concentração menos discutida: a concentração de valor numa pessoa.

Enquanto essa pessoa permanece na organização, os benefícios podem ser extraordinários. O problema surge quando a organização desconhece a dimensão dessa dependência. A questão relevante não é apenas quanto vale esta pessoa, mas sobretudo quanto valor gera para a organização e quanto desse valor poderá desaparecer se ela deixar de estar presente. Estas são perguntas de gestão de risco.

Uma organização sólida deve ser capaz de reconhecer as suas dependências críticas e preparar mecanismos que reduzam a vulnerabilidade associada a elas.

A saída de Cristiano Ronaldo da Seleção não permite afirmar que a FPF sofreu uma perda financeira determinada. Esse seria um juízo prematuro.

O que o caso permite é recordar uma realidade frequentemente ignorada: uma parte significativa do valor das organizações modernas assenta em elementos que não são facilmente visíveis no balanço. Marca. Reputação. Conhecimento. Talento. Relações. Confiança.

Quanto mais relevantes se tornam estes ativos intangíveis, mais importante é compreender como geram valor e quais os riscos associados à sua eventual perda.

A contabilidade mede aquilo que aconteceu. A gestão deve preocupar-se também com aquilo que pode acontecer. Porque uma marca pode não estar reconhecida no balanço. Mas quando o valor económico que ajuda a gerar diminui, os efeitos acabam inevitavelmente por refletir-se, direta ou indiretamente, no desempenho da organização.