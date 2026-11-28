Que trapalhada!premium
Em Portugal continua-se a aprovar diplomas sem uma avaliação que permita antecipar as suas consequências económicas, financeiras ou jurídicas.
O processo de discussão e aprovação do Orçamento do Estado é um hino à ineficiência. Este ano foram apresentadas mais de 2.800 propostas de alteração, um número recorde, que obrigaram a cinco dias de votações. Desta avalanche legislativa, foram aprovadas apenas 343 propostas, menos de 12%.
O Orçamento deixou de ser um Orçamento para se tornar o lugar onde desagua, de forma quase sempre inconsequente, todo um programa político de cada partido, num caudal que vai muito além…
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