O processo de discussão e aprovação do Orçamento do Estado é um hino à ineficiência. Este ano foram apresentadas mais de 2.800 propostas de alteração, um número recorde, que obrigaram a cinco dias de votações. Desta avalanche legislativa, foram aprovadas apenas 343 propostas, menos de 12%.

O Orçamento deixou de ser um Orçamento para se tornar o lugar onde desagua, de forma quase sempre inconsequente, todo um programa político de cada partido, num caudal que vai muito além…