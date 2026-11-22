Nuno Matos acha que devemos discutir seriamente o reforço da figura do Atuário Responsável e das joint audits, duas entidades de fiscalização reduzem drasticamente a possibilidade de erro.

Se as responsabilidades resultantes dos contratos de seguro assentam inevitavelmente em estimativas sobre acontecimentos que ainda não conhecemos totalmente, talvez a pergunta mais importante já não seja apenas quem calcula as provisões técnicas. É quem desafia quem as calcula, quem desafia quem as audita e, no fim, quem está verdadeiramente disposto a assumir a responsabilidade técnica de dizer se estes números fazem ou não sentido.

Não é possível estimar adequadamente o custo final dos sinistros olhando apenas para aquilo que já está visível. Há sinistros que ocorreram e ainda não foram participados. Há processos aparentemente encerrados que serão reabertos. Há sinistros conhecidos, cujo custo continuará a desenvolver-se. Há inflação, decisões judiciais, alterações legislativas, mudanças sociais e comportamentais e acontecimentos extremos capazes de modificar aquilo que hoje consideramos provável.

É precisamente porque o futuro não cabe dentro de um processo de sinistro que nasceu a ciência atuarial aplicada ao provisionamento.

Por isso, quando em pleno século XXI se admite a possibilidade de responsabilidades long-tail poderem ser avaliadas essencialmente através da revisão individual dos processos conhecidos, a questão já não é metodológica. É uma questão de governance.

O Chain-Ladder pode falhar. O Bornhuetter-Ferguson pode falhar. Modelos estocásticos podem falhar. Uma distribuição bem ajustada ao passado pode revelar-se inadequada ao futuro. Até modelos sofisticados de dependência através de cópulas podem produzir uma falsa sensação de precisão quando os pressupostos que os alimentam não representam a realidade económica.

Mas reconhecer as limitações dos modelos é radicalmente diferente de concluir que podemos prescindir deles.

A imperfeição de uma metodologia não pode servir de argumento para regressarmos à ausência de metodologia.

O verdadeiro objetivo do provisionamento não é eliminar a incerteza. É torná-la identificável, mensurável, discutível e, tanto quanto possível, governável.

Foi precisamente por isso que, durante décadas, desenvolvemos triângulos, análises de desenvolvimento de sinistros, frequência e severidade, IBNR, IBNER, estudos de reaberturas, back-testing, análise de sensibilidade, cenários e métodos estocásticos.

Não porque conhecemos o futuro. Mas precisamente porque sabemos que não o conhecemos.

Quanto mais complexo se tornou o balanço de uma seguradora, maior passou a ser a quantidade de julgamento necessária para o compreender.

Será então razoável que uma única firma de auditoria detenha, sozinha, a responsabilidade pela auditoria de uma empresa de seguros?

A minha resposta é não.

Defendo a introdução de joint audits nas empresas de seguros.

Não se trata de colocar duas assinaturas onde hoje existe uma. Um verdadeiro joint audit significa duas organizações independentes a partilhar responsabilidade, planeamento, julgamento e escrutínio. Significa que decisões críticas deixam de estar excessivamente dependentes da cultura técnica de uma única firma. E, sobretudo, introduz algo extremamente importante em qualquer sistema sujeito a julgamento, a discordância profissional institucionalizada. A segunda opinião não é um custo. É um controlo.

Num setor em que pequenas alterações em pressupostos podem produzir diferenças materialmente relevantes no valor das responsabilidades, a existência de uma segunda firma com responsabilidade efetiva pode alterar substancialmente a qualidade do challenge.

Uma auditora pode perguntar se o método está documentado. Duas auditoras responsáveis pela mesma opinião têm maior probabilidade de perguntar uma à outra algo muito mais incómodo: O método e os pressupostos são tecnicamente sustentados e defensáveis?

O joint audit não elimina falhas de auditoria, não elimina conflitos de julgamento e certamente não transforma estimativas em factos. Mas tem o benefício de descontinuar um modelo em que uma única organização se torna, durante anos, o principal interlocutor externo de uma entidade extraordinariamente complexa.

Nas empresas industriais, grande parte dos ativos e passivos pode ser observada, contada ou confirmada. Numa empresa de seguros, uma parte significativa da realidade económica tem de ser estimada.

É precisamente aí que a concentração do julgamento merece maior escrutínio, não menor.

A IFRS 17 tornou esta discussão ainda mais urgente. Embora represente um enorme avanço na representação económica dos contratos de seguro, tornou ainda mais visível a importância do julgamento atuarial na informação financeira.

Best estimates, taxas de desconto, risk adjustments, contractual service margins, reconhecimento da experiência observada e alteração das estimativas não são elementos periféricos das contas. São a própria linguagem através da qual uma parte substancial da realidade económica de uma empresa de seguros é agora representada. Podemos chamar-lhe contabilidade. Mas existe, inevitavelmente, muito atuariado dentro dela.

Como podemos aceitar que exista uma responsabilidade atuarial particularmente forte no universo prudencial e, simultaneamente, não exigir uma responsabilização atuarial pessoal comparavelmente clara sobre determinadas estimativas que alimentam as demonstrações financeiras?

É, por isso, que também considero que devemos discutir seriamente o reforço da figura do Atuário Responsável e o alargamento formal do seu âmbito às matérias atuariais da IFRS 17.

Alguém qualificado deveria ter de afirmar, de forma expressa e tecnicamente fundamentada, que as metodologias, os dados, os pressupostos e os julgamentos atuariais materialmente relevantes utilizados na mensuração das responsabilidades técnicas são, no seu conjunto, razoáveis e coerentes com a realidade económica da carteira.

Primeiro, o Conselho de Administração é claramente responsável pelas demonstrações financeiras e pela adequação do provisionamento. Segundo, uma função-chave atuarial verdadeiramente independente e dotada de autoridade para desafiar metodologias, dados e pressupostos. Terceiro, um Atuário Responsável com opinião abrangendo não apenas o universo prudencial materialmente relevante, mas também os principais julgamentos atuariais subjacentes à IFRS 17. Quarto, joint audit para empresas de seguros, garantindo uma segunda fonte institucional de julgamento e de challenge. Quinto, supervisão prudencial e supervisão de auditoria capazes de dialogar quando uma deficiência revela simultaneamente problemas de solvência, relato financeiro, governance ou qualidade de auditoria.

Isto não eliminaria todos os erros. Mas tornaria substancialmente mais difícil que um erro relevante conseguisse atravessar, sem ser verdadeiramente desafiado, todas estas barreiras.