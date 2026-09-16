A escalada dos combustíveis, resultado direto do contexto internacional, é talvez o principal risco político de curto prazo para a popularidade do Governo de Luís Montenegro, e um fator de desgaste sem fim à vista. À falta de melhor resposta, o Governo decidiu avançar com a pior das medidas, um imposto extraordinário sobre o que considera serem lucros extraordinários, os chamados ‘windfall tax’.

Anunciada em julho, a contribuição chega agora, oportunamente, ao Parlamento quando as famílias e as empresas enfrentam novos aumentos sobre os combustíveis e cresce a pressão por uma resposta que vá além…