Quem ganha mesmo com a taxa extraordinária sobre a Galp?premium
A taxa sobre os ditos lucros excessivos não vai permitir baixar o preço dos combustíveis, vai gerar mais receita, mas vai sobretudo penalizar o investimento empresarial.
A escalada dos combustíveis, resultado direto do contexto internacional, é talvez o principal risco político de curto prazo para a popularidade do Governo de Luís Montenegro, e um fator de desgaste sem fim à vista. À falta de melhor resposta, o Governo decidiu avançar com a pior das medidas, um imposto extraordinário sobre o que considera serem lucros extraordinários, os chamados ‘windfall tax’.
Anunciada em julho, a contribuição chega agora, oportunamente, ao Parlamento quando as famílias e as empresas enfrentam novos aumentos sobre os combustíveis e cresce a pressão por uma resposta que vá além…
Este artigo é exclusivo para assinantes
Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.
Já é assinante? Iniciar sessãoVer todos os planos
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.