Quem paga a destruição? A contabilidade dos protestos e o preço da iliteracia financeira

Num tempo em que se pede mais apoios públicos, melhores serviços e habitação acessível, quem suporta os custos da destruição e o que deixamos de financiar quando temos de reconstruir o que já existia.

Há um paradoxo económico nas imagens de destruição que recentemente chegaram de França. Num momento de crescente contestação social, marcado por reivindicações de melhores condições de vida, mais investimento público e maior proteção social, alguns episódios de violência acabam por destruir precisamente os recursos que pertencem à comunidade e dos quais depende o seu bem-estar.

Em Portugal, as recentes manifestações pela habitação e contra o aumento do custo de vida refletem preocupações igualmente relevantes, embora não devam ser confundidas com os episódios de destruição registados em França. O direito de manifestação constitui um pilar da democracia. Mas quando a contestação dá lugar ao vandalismo, surge uma contradição económica que merece reflexão: como exigir mais recursos públicos enquanto se contribui para destruir os que já existem?

A resposta começa numa disciplina frequentemente reduzida à linguagem das empresas e dos impostos: a contabilidade.

A relação entre contabilidade e destruição não é nova. A investigação histórica mostra como os conflitos armados obrigaram os Estados a desenvolver mecanismos para identificar perdas patrimoniais, controlar recursos escassos e organizar a recuperação económica.

Durante a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética introduziu uma secção específica nos balanços das empresas para identificar ativos destruídos, danificados, saqueados ou perdidos durante o conflito. Como documentam Djatej e Sarikas (2009), esta adaptação contabilística permitiu tornar mais visível a dimensão das perdas patrimoniais e contribuiu para o apuramento dos danos materiais provocados pela guerra. Este exercício permitia quantificar a destruição de património e servia de base para reorganizar os recursos económicos disponíveis para a recuperação.

A história também demonstra que a ausência de controlo contabilístico tem consequências económicas profundas. Como evidencia Warwick Funnell (2006), as deficiências dos sistemas contabilísticos britânicos durante a Guerra dos Bóeres (1899–1902) estiveram associadas a graves falhas administrativas e custos elevados para o erário público, impulsionando reformas na administração militar e na formação financeira dos seus responsáveis. O que contribuiu para a valorização da contabilidade e do controlo de custos na gestão dos recursos públicos.

Mais de um século depois, a lição mantém-se atual: não basta contabilizar as perdas; é fundamental investir na literacia financeira de profissionais e cidadãos, capacitando-os para reconhecer o valor dos recursos, compreender os custos da sua destruição e perceber que cada perda representa não apenas um prejuízo imediato, mas também oportunidades de investimento e desenvolvimento que deixam de se concretizar.

O paradoxo dos protestos torna-se evidente quando, ao mesmo tempo que se reivindicam legitimamente melhores condições de vida e maior investimento público, se assiste à destruição de património coletivo. Num contexto de recursos limitados, cada euro destinado à reparação de danos evitáveis representa uma oportunidade perdida de investimento em habitação, saúde, transporte ou educação. Este é o princípio do custo de oportunidade: destruir não significa apenas perder o que já existe, mas também comprometer investimentos futuros.

Será este paradoxo um sinal de falta de literacia financeira? Não podemos concluir que os responsáveis por atos de vandalismo agem necessariamente por desconhecimento financeiro. Mas é importante levar o debate sobre a literacia financeira além da esfera das finanças pessoais.

Precisamos de ensinar não apenas a gerir o orçamento familiar, mas também a compreender o orçamento coletivo. Investir em literacia financeira significa capacitar os cidadãos para formular reivindicações mais informadas, avaliar políticas públicas, questionar prioridades orçamentais e exigir maior transparência na utilização dos recursos.

Uma sociedade financeiramente mais esclarecida tem melhores condições para distinguir despesa de investimento, financiamento de criação de riqueza e benefícios imediatos de custos futuros. Tem também mais instrumentos para compreender que os recursos públicos não são abstratos: representam impostos, endividamento, trabalho, património e escolhas coletivas.

A história da contabilidade em períodos de guerra recorda-nos que, perante a destruição, é necessário identificar perdas, preservar recursos e planear a reconstrução. O desafio contemporâneo é conseguir aplicar essa consciência económica antes de destruir, e não apenas depois. Porque a verdadeira literacia financeira não consiste apenas em saber contar dinheiro.

Consiste em compreender o valor dos recursos que partilhamos, as consequências das nossas escolhas e a responsabilidade de preservar aquilo que pertence a todos. O direito de exigir melhores condições de vida é fundamental. Mas destruir o património que sustenta essas condições tem um preço. E a fatura, mais cedo ou mais tarde, chega sempre a alguém.