Querem demagogia ou mais casas?

As manifestações pelo acesso à habitação, a que a repressão policial deu ainda mais projeção e força, já tiveram uma vitória: puseram o primeiro-ministro a falar ao país à hora solene das 20h00 e a convocar uma reunião com o Partido Socialista e o Chega para tentar chegar a acordo sobre novas medidas.

Seja o que for que saia dessa negociação, de pouco servirá para saciar a visão ideológica e demagógica de muitas das associações que aparecem ligadas aos protestos.