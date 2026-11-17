Receber mais em novembro pode ser interessante no imediato, mas manter um maior nível de retenção poderá evitar um acerto menos favorável na liquidação do IRS.

A redução das taxas gerais de IRS, concretizada pelo Decreto-Lei n.º 212/2026, de 4 de novembro, veio diminuir a tributação aplicável aos primeiros seis escalões de rendimento coletável, com efeitos desde 1 de janeiro de 2026. Para que esta redução se faça sentir ainda durante o corrente ano, o Governo determinou um ajustamento extraordinário das retenções na fonte a efetuar em novembro. A medida traduz-se numa diminuição significativa do desconto de IRS nos salários e pensões, mas importa perceber o seu alcance e, sobretudo, as consequências que poderá ter no momento da liquidação anual do imposto.

A retenção na fonte é um mecanismo de cobrança antecipada do IRS, através do qual o imposto vai sendo entregue ao Estado à medida que os rendimentos são pagos. No caso do trabalho dependente, cabe à entidade empregadora efetuar o desconto no vencimento do trabalhador e entregar o respetivo montante à Autoridade Tributária.

Este mecanismo não significa, porém, que o imposto retido corresponda ao valor definitivo de IRS a pagar. Trata-se de um pagamento por conta do imposto devido a final, cujo montante é determinado através das tabelas de retenção na fonte, tendo em consideração, entre outros elementos, o valor da remuneração e a situação pessoal e familiar do trabalhador.

O imposto efetivamente devido apenas é apurado posteriormente, com a entrega da declaração anual de IRS e a respetiva liquidação. É nessa fase que são considerados os rendimentos globais, as deduções à coleta e os restantes elementos relevantes do agregado familiar. O valor do imposto apurado é então confrontado com as retenções efetuadas ao longo do ano: se estas forem superiores ao imposto devido, há lugar a reembolso; se forem inferiores, o contribuinte terá imposto a pagar.

É, por isso, importante distinguir a redução do imposto da redução das retenções na fonte. A primeira influencia o valor efetivamente devido com a declaração de rendimentos anual; a segunda altera apenas o montante que é antecipadamente entregue ao Estado em cada um dos meses de remuneração.

A redução das taxas gerais de IRS para 2026, com efeitos reportados a 1 de janeiro, significa que o imposto anual será recalculado à luz das novas taxas previstas no artigo 68.º do Código do IRS. Pretende-se, assim, que os contribuintes beneficiem dessa redução fiscal, não apenas no momento da liquidação, em 2027, mas também através de um reforço imediato do rendimento disponível.

Para esse efeito, o Despacho n.º 12523-A/2026, de 14 de outubro, estabeleceu um ajustamento excecional das retenções na fonte aplicáveis aos rendimentos do trabalho dependente e de pensões pagos ou colocados à disposição durante o mês de novembro.

A solução adotada apresenta-se simples: em vez de serem aprovadas novas tabelas de retenção, como sucedeu em anos anteriores, mantêm-se as tabelas aprovadas para 2026, aplicando-se apenas 50% do montante que delas resultar. Ou seja, o valor da retenção normalmente calculado é reduzido para metade.

Esta redução abrange também o subsídio de Natal, desde que seja processado e pago durante o mês de novembro. Assim, quando o trabalhador recebe simultaneamente a remuneração mensal e o subsídio de Natal, a redução aplica-se igualmente à retenção correspondente a esse subsídio.

A medida não abrange, contudo, os titulares de rendimentos cujo valor mensal exceda o limite superior do penúltimo escalão das tabelas de retenção na fonte aplicáveis. Nestes casos, mantém-se o valor da retenção que resultaria da aplicação normal das tabelas. A partir de dezembro, retomam-se regras habituais, sem o ajustamento extraordinário.

Dizer também, que os baixos rendimentos que já antes não eram sujeitos a retenção na fonte, não vão sentir qualquer impacto com esta medida.

A redução da retenção em novembro proporciona um aumento imediato do rendimento líquido recebido pelos trabalhadores. Contudo, importa não confundir este benefício de tesouraria com uma redução adicional do imposto.

Com efeito, ao ser retido apenas metade do valor habitual, diminui também o montante de IRS antecipadamente entregue ao Estado. No momento da liquidação anual, esta circunstância será naturalmente considerada, podendo traduzir-se num reembolso inferior ao que seria expectável ou, em determinadas situações, num valor de imposto a pagar superior.

Os trabalhadores que não pretendam beneficiar desta redução poderão optar por efetuar retenções a uma taxa superior, ao abrigo do mecanismo previsto no artigo 98.º, n.º 6, do Código do IRS, mediante comunicação à entidade pagadora.

A decisão deverá, por isso, ser ponderada em função da situação fiscal de cada contribuinte e da sua preferência quanto à gestão do rendimento disponível. Receber mais em novembro pode ser interessante no imediato, mas manter um maior nível de retenção poderá evitar um acerto menos favorável na liquidação do IRS.

No final, a retenção na fonte continua a ser aquilo que sempre foi: uma antecipação do imposto, e não o imposto definitivo.