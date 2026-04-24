Requalificação profissional: trocar de emprego aos 50 significa o fim da carreira?

E se os 50 forem um ponto de viragem na carreira? A requalificação profissional está a redesenhar percursos e expectativas.

A requalificação profissional tem vindo a assumir um papel cada vez mais estruturante nas trajetórias laborais. Num contexto em que a mobilidade deixa de estar circunscrita às fases iniciais da vida ativa, impõe-se uma revisão das categorias com que, durante décadas, se interpretou o mercado de trabalho.

Durante muito tempo, associou-se a mudança de emprego após os 50 anos a um risco significativo. Predominava a ideia de que as carreiras deveriam entrar numa fase de estabilização a partir de uma determinada idade. Evoluiriam, pois, de forma previsível até à reforma.

Esse enquadramento começa, porém, a revelar-se insuficiente. A transformação do mercado de trabalho, aliada ao envelhecimento demográfico e à crescente escassez de talento em várias economias avançadas, introduz novas pressões e novas possibilidades. Afinal, estima-se que a força de trabalho europeia (15-64 anos) venha a reduzir-se em cerca de 25% nas próximas duas décadas. Um cenário que obriga as organizações a reconsiderar o valor estratégico da experiência acumulada.

Porque é que mudar de emprego aos 50 está a tornar-se mais comum?

O prolongamento das carreiras e a crescente volatilidade dos mercados tornam a mobilidade profissional mais frequente ao longo de toda a vida ativa. Em muitos casos, a mudança de emprego decorre de um desajustamento progressivo entre a experiência acumulada, as competências desenvolvidas e as funções exercidas, mais do que de uma necessidade imediata.

Simultaneamente, também as organizações têm vindo a reconfigurar os seus modelos de progressão. Percursos profissionais menos lineares, frequentemente organizados em torno de competências ou projetos, abrem espaço a que profissionais experientes assumam novos papéis sem que isso implique uma leitura regressiva da sua trajetória.

Nesse sentido, a requalificação profissional constitui um instrumento central, que facilita a transição entre funções ou setores com maior consistência e agilidade. A mudança de emprego aos 50 anos inscreve-se, assim, numa lógica de evolução natural de carreiras mais longas e adaptáveis.

O valor estratégico da experiência nas organizações

Durante muito tempo, a idade foi associada a uma menor adaptabilidade ou a maiores dificuldades na adoção de novas tecnologias, por exemplo. Hoje, essa leitura tem vindo a ser progressivamente substituída por uma visão mais integrada, em que a diversidade etária é entendida como um fator de robustez organizacional.

"De acordo com a EY, 65% dos gestores acreditam que as equipas multigeracionais melhoram a resolução de problemas e a inovação.”

Nestes cenários, os profissionais com mais de 50 anos tendem a assumir um papel relevante enquanto mentores ou âncoras de conhecimento. A sua experiência acumulada traduz-se, decerto, numa capacidade acrescida para enquadrar problemas e transmitir práticas consolidadas, contribuindo para a preservação do conhecimento institucional.

A requalificação profissional como ferramenta de longevidade da carreira

Não haja dúvida, a requalificação profissional afirma-se como um dos principais vetores de empregabilidade ao longo do tempo.

A atualização de competências, a aprendizagem de novas ferramentas ou a capacidade de transpor conhecimentos para outros contextos tornam possível a abertura de novos ciclos profissionais, mesmo após os 50. A experiência acumulada, nestes casos, não é um entrave. Tende, pelo contrário, a oferecer um ponto de partida mais sólido do que aquele de quem inicia agora o seu percurso.

Mais do que uma mera resposta a transformações tecnológicas, a requalificação profissional permite, então:

Transitar entre funções;

Explorar novas áreas de especialização;

Assumir papéis distintos no seio das organizações.

Este processo implica, contudo, um ajustamento de expectativas de ambas as partes. Por um lado, os profissionais são chamados a integrar a aprendizagem contínua como uma dimensão basilar da sua trajetória. Por outro, as organizações devem reconhecer o valor estratégico da experiência e da requalificação profissional, criando condições para que o talento sénior continue a desenvolver-se de forma estruturada e profícua.