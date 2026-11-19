Helena Chaves Anjos dirige a reflexão no setor: resiliência perante novos riscos, proteção complementar, poupança de longo prazo, literacia financeira, longevidade e transformação tecnológica.

A evolução do setor segurador está a ser condicionada por transformações da sociedade que ultrapassam a gestão tradicional dos riscos e a capacidade de resposta individual das organizações. A intensificação dos fenómenos climáticos, as alterações demográficas, a longevidade, a evolução tecnológica, a pressão democrática e a instabilidade dos mercados financeiros colocam novas exigências à avaliação dos riscos, à gestão do capital e à sustentabilidade dos mecanismos de proteção e resiliência.

Resiliência e sustentabilidade

Os debates da 7ª Edição, da Conferência Anual da ECOseguros, realizada a 29 de outubro1, evidenciaram a dimensão destas exigências, em particular através da entrevista ao Presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, ASF, e da discussão sobre o Fundo de Catástrofes, a proteção complementar, a poupança de longo prazo, a literacia financeira e a revisão do regime Solvência II.

A agenda apresentada permite identificar uma evolução nas prioridades do setor para assegurar mecanismos de proteção e partilha de riscos, reforçar a capacidade financeira das famílias e desenvolver condições para uma atividade seguradora sustentável num contexto de crescente complexidade.

Esta evolução exige uma reflexão sobre a governação das capacidades. A avaliação do risco deve ser acompanhada pela análise dos recursos, conhecimentos, instrumentos e mecanismos institucionais necessários para o antecipar, absorver e gerir. A capacidade de resposta passa, assim, a constituir uma dimensão central da governação das empresas de seguros e da supervisão da autoridade.

Proteção, poupança e reforma

A discussão sobre o Fundo de Catástrofes constitui um exemplo da necessidade de reforçar a capacidade de proteção e partilha de riscos. A proposta apresentada pela ASF ao Governo, estruturada em torno da resiliência, cobertura e proteção, evidencia a importância de evoluir de uma lógica predominantemente indemnizatória para uma abordagem que integre prevenção, gestão das exposições e articulação entre mecanismos públicos e privados. O desafio reside em assegurar capacidade de cobertura universal perante eventos de elevada severidade, reconhecendo os limites de absorção do mercado.

A proteção complementar e a poupança de longo prazo colocam uma segunda exigência. Desenvolver mecanismos que permitam transformar a intenção de poupar em participação efetiva. O acompanhamento das pensões, a proposta de adesão automática no âmbito privado, prevista para o próximo ano, e a revisão da fiscalidade dos planos de poupança e reforma, integram as prioridades identificadas. A diferenciação dos produtos, a adequação ao perfil de risco e a qualidade do aconselhamento são igualmente determinantes. A literacia financeira assume, aqui, uma função na qualidade da decisão e na confiança dos aforradores, beneficiando de uma atuação transparente dos supervisores, dos intermediários e dos agentes de mercado.

A revisão do regime de solvência acrescenta a dimensão prudencial. A simplificação e a proporcionalidade devem acompanhar a natureza e a complexidade das entidades, preservando a qualidade da avaliação dos riscos e a capacidade de supervisão. Num contexto de evolução da atividade seguradora, exposição à volatilidade financeira e novos riscos tecnológicos, os modelos quantitativos devem ser complementados por nível superior de expert judgement, capacidade de análise e responsabilidade institucional. A regulação e a supervisão constituem, neste sentido, um investimento na estabilidade e sustentabilidade do setor segurador.

O elemento comum destas três dimensões é a necessidade de governar capacidades: identificar não só os riscos e avaliar os limites de cobertura, mas mobilizar instrumentos e mecanismos de proteção, e, em particular, assegurar que os operadores dispõem dos meios técnicos, financeiros e institucionais para responder.

Longevidade pessoal e institucional

A reflexão das Estoril Conferences, dias 29 e 30 Outubro2, na sua 10ª Edição, organizada em torno de cinco pilares — Politics, Peace, Education, Health & Preparedness e AI & Tech — abordou, precisamente, a confiança nas instituições, as transformações geopolíticas, a educação e as competências, a longevidade e a preparação dos sistemas, bem como o desafio da inovação responsável e a importância da decisão humana perante as transformações em curso.

Estes temas alargam o enquadramento da análise dos riscos e da capacidade de resposta do setor privado:

Longevidade e saúde: vidas mais longas, percursos profissionais diversificados e aprendizagem contínua desafiam os modelos tradicionais de proteção e organização social;

vidas mais longas, percursos profissionais diversificados e aprendizagem contínua desafiam os modelos tradicionais de proteção e organização social; Literacia financeira : conhecimentos essenciais sobre poupança, proteção, investimento, rentabilidade e risco, para avaliar opções, custo de oportunidade e value for money para tomar decisões informadas;

: conhecimentos essenciais sobre poupança, proteção, investimento, rentabilidade e risco, para avaliar opções, custo de oportunidade e value for money para tomar decisões informadas; Instituições e preparação: confiança, educação, competências e qualidade das escolhas são condições de resiliência perante um futuro incerto;

confiança, educação, competências e qualidade das escolhas são condições de resiliência perante um futuro incerto; Inteligência artificial e tecnologia: inovação responsável, decisão humana, no exercício do poder, na definição de escolha e responsabilização de atuação colocam novos desafios à governação institucional;

inovação responsável, decisão humana, no exercício do poder, na definição de escolha e responsabilização de atuação colocam novos desafios à governação institucional; Geopolítica e competitividade: conflitos, cooperação internacional, energia, infraestruturas digitais, investimento e financiamento estrutural condicionam a evolução económica e a preparação dos países.

As transformações institucionais, demográficas, geopolíticas e tecnológicas condicionam o ambiente em que as empresas operam e os riscos que têm de avaliar. Para o setor segurador, estas mudanças expandem o âmbito da análise, exigindo compreender as interdependências entre fatores económicos, sociais e tecnológicos e os seus efeitos nas exposições e nas necessidades de proteção.

É neste contexto que o expert judgement ganha relevância. Os dados e os modelos quantitativos devem ser complementados pela capacidade de interpretar tendências, questionar pressupostos e avaliar consequências que ultrapassam o reconhecimento dos padrões históricos, que exigem ajustamentos presentes, e convergência na construção do futuro desejado.

À supervisão cabe acompanhar a evolução dos riscos e orientar a preparação das instituições, no quadro regulatório aplicável, para a adaptação às mudanças estruturais, considerando a qualidade dos processos de decisão, a robustez dos modelos de governação e a capacidade de resposta perante cenários de maior incerteza.

Governação de riscos e capacidades

Os temas em reflexão — resiliência perante novos riscos, proteção complementar, poupança de longo prazo, literacia financeira, longevidade e transformação tecnológica — convergem na necessidade de reforçar a capacidade do setor segurador para antecipar riscos e responder a novas exigências económicas e sociais.

Importa, assim, aprofundar o conhecimento sobre os riscos, avaliar a adequação dos instrumentos de proteção e promover a literacia necessária a decisões financeiras mais informadas. Resiliência, tecnologia, literacia e longevidade devem ser consideradas dimensões complementares de uma mesma reflexão sobre a capacidade de resposta do setor segurador e das instituições da sociedade.

O desafio estratégico consiste em evoluir de uma abordagem centrada na avaliação das exposições para uma governação efetiva das capacidades do sistema. Tal implica que as entidades disponham de conhecimento, instrumentos, competências e capacidade de decisão para identificar, antecipar e gerir riscos num contexto de crescente complexidade. Neste contexto, a regulação e a supervisão assumem um papel determinante no acompanhamento da evolução dos riscos, na qualidade dos processos de decisão e na robustez dos modelos de governação, contribuindo para um setor segurador mais resiliente, informado e preparado para responder às transformações em curso..

1 7.ª Conferência ECOseguros, 29 de outubro de 2026, incluindo entrevista à ASF.

2 Estoril Conferences 2026, 10ª Edição, 29 e 30 de outubro, reflexão sobre longevidade, instituições, tecnologia e futuro das sociedades.