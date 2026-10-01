Ronaldo e o negócio da seleçãopremium
Proença prometeu um “modelo de gestão empresarial”, isso obrigava-o a preparar o futuro da seleção com menor dependência de Ronaldo e a preservar o valor da relação depois da sua saída dos relvados.
É irresistível, o caso Ronaldo tem (quase) tudo, tem poder, tem dinheiro, tem talento e traição, amores e ódios, mas também tem liderança, ou a falta dela. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, falhou na gestão da relação com o principal ativo económico e financeiro da seleção.
Há anos que o estatuto de intocável de Cristiano Ronaldo deixou de ter uma justificação desportiva, mas o jogador continuava a representar uma potência económica à escala global, uma empresa dentro da…
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