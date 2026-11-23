Para José António Sousa o departamento de sinistros não pode ser olhado pelas seguradoras como um centro de lucro potencial, antes como o pilar de justiça, ética, correção e bom senso.

Brian Thompson, de 50 anos, que era CEO da UnitedHealthcare desde 2021, foi brutalmente e covardemente assassinado pelas costas à porta do New York Hilton, em Midtown Manhattan, às primeiras horas da manhã do dia 4 de Dezembro de 2024, quando se dirigia para a reunião anual com investidores.

Ao lado do seu corpo prostrado, a polícia encontrou 3 balas, cada uma com uma palavra gravada: Delay (Atrasa), Deny (Nega), Defend (Processa). Este é também, em letras garrafais, o título principal de um livro arrasador do professor universitário de Direito na Rutgers School of Law em Camden, New Jersey, Jay M. Feinman. O subtítulo de capa, já traduzido para efeitos deste texto, diz “Porque as companhias de seguros não pagam sinistros, e o que você pode fazer sobre isso”.

O livro, que não foi traduzido para português, pode ser adquirido através da Amazon, e chega na versão inglesa. É uma leitura quase obrigatória (nos EUA obrigatória mesmo, para quem tem um seguro, se estiver interessado em proteger-se de quem o deveria manter protegido) mesmo retratando uma realidade muito talhada à medida do mercado americano. No entanto, mesmo com as suas nuances específicas do mercado americano (práticas das seguradoras, eficácia – ou falta dela – do regulador a proteger os consumidores, ética concorrencial, força das organizações de consumidores, agressividade do sistema jurídico, atitude dos consumidores face a injustiças e abusos do sistema, etc.), o conteúdo do livro e muitas das recomendações são válidos em muitos outros mercados pelo mundo fora.

Uma curiosidade que não se esperaria ver num mercado como o americano, em que Hollywood nos vende uma imagem de cidadãos hiper-aguerridos na utilização do sistema jurídico para obter indemnizações milionárias por tudo e por quase nada, é que só em menos de 10% de todos os casos de sinistros recusados, o segurado se rebela e reclama. E quando reclamam, as seguradoras só dão razão a um terço deles! A percentagem de sinistros recusados no Ramo de Saúde é muito significativa. Dentro da rede de prestadores convencionados, anda pelos 20%, fora da rede chega aos 37%. E a UnitedHealthcare, a maior seguradora do mundo, com mais de 310 mil milhões de dólares de prémios líquidos (quase o dobro da que está em segundo lugar na tabela!), é também a líder do ranking com maior percentagem de sinistros recusados.

Era importante situar-nos no tema, para entender o que aconteceu, de modo nenhum servindo de justificação para o ato abjeto de tirar uma vida. O assassino, Luigi Mangione, um jovem de 28 anos proveniente de uma proeminente família de Maryland, graduou-se com um Master em Computer Science (Engenharia de Sistemas) numa prestigiada universidade da Ivy League na Pensilvânia. Atormentado com dores de costas permanentes, e frustrado com a recusa da UnitedHealthcare em dar-lhe (pagar) apoio médico apropriado, na sua opinião, decidiu assassinar o CEO da companhia, premeditou o crime com todo o detalhe, executou-o, fugiu, mas foi preso 5 dias depois em Altoona, na Pensilvânia. Confessou o crime perante a evidência das provas irrefutáveis que lhe foram apresentadas. Muito provavelmente fê-lo aconselhado pelos advogados, para negociar a comutação da pena de morte, que no Estado de New York é a que ainda se aplica a este tipo de crimes. A sentença espera-se para o dia 18 de Dezembro deste ano, sendo agora o desfecho mais provável a prisão perpétua.

Achei interessante comentar com algum nível de detalhe este trágico caso, não porque espere que alguma vez alguma coisa semelhante possa vir a ocorrer em Portugal, não está no nosso ADN, mas porque como segurador (retirado no entanto de lides corporativas e executivas por vontade própria há uns bons anos), continuo achar que o setor segurador no geral continua a tomar péssimas decisões na área da regularização de sinistros.

Os sinistros corporizam a área onde todos os dias se vivem os Moments of Truth, livro do Jan Carlzon, considerado por John Naisbitt, autor de Megatrends, o melhor livro de liderança jamais escrito por um CEO. Os “Momentos de Verdade” de uma seguradora são precisamente aqueles em que a seguradora é chamada a cumprir a promessa que está plasmada na apólice de seguros, que o cliente pagou para obter paz de espírito, tranquilidade, e a garantia de que se for afetado por um evento negativo amparado pela sua apólice, a seguradora estará ao seu lado para responder.

O livro The Claims Environment de James Markham, é uma obra clássica que era (ainda será ?) usada na formação de ajustadores de sinistros. Um dos princípios basilares que contém diz o seguinte: “ A função essencial do departamento de sinistros é a de cumprir a promessa documentada pela apólice de seguro. A função do departamento de sinistros deve garantir o cumprimento célere, justo e eficiente dessa promessa.”

O problema começa a surgir em meados dos anos 90 do século passado, quando o habitual “culpado” por aconselhamento gerador de polémica ao mundo corporativo, a McKinsey, convence as seguradoras a começar a olhar para os seus departamentos de sinistros não como um centro de custo, mas como um centro de oportunidade para aumentar os lucros, já que é por aí que sai a esmagadora maioria dos fundos que a seguradora paga. O departamento de sinistros passou a ser olhado internamente como um centro de lucro potencial, e não como o pilar de justiça, ética, correção e bom senso em que assenta a promessa da companhia ao segurado que compra uma apólice.

A McKinsey trouxe o refinamento que só os consultores de elite são capazes de inventar, ao definir a actividade do departamento de sinistros como um “jogo de soma nula”, em que o segurado e a seguradora estão em concorrência pelo mesmo dinheiro! Como uma companhia disse, após a McKinsey passar por lá, o departamento de sinistros deixou de ser aquela área amável que transmitia ao segurado que se podia sentir protegido e em “boas mãos”, e passou a usar luvas de boxe para resolver os sinistros, fosse como fosse, a favor da seguradora, e contra o segurado.

Nestes últimos 30 anos esta filosofia mercenária foi-se esboroando, suavizando e civilizando, mas os genes ficaram, como vamos vendo no caso narrado acima, e também nalguns casos mediáticos (com implicações internacionais!) que afetam o nosso próprio mercado, e danam seriamente a reputação do mercado segurador pela forma como foram abordados (sobretudo pelos advogados).

A grande lição a tirar disto tudo, uma que eu teria gostado que o Brian Thompson tivesse tido tempo de aprender sem ter de morrer, é que o departamento dos “Momentos da Verdade” (sinistros) de uma seguradora é demasiado importante para ser entregue exclusivamente à gestão de técnicos assessorados por consultores, ou por advogados. Sobretudo quando estes são pagos ou recompensados por “poupanças” que possam conseguir nas medidas (prejudiciais obviamente aos segurados) que recomendam para implementação. Como vimos, o CEO é, no limite, quem “paga a fatura”. Que seja inteligente e siga de perto, de muito, muito perto, em que medida e de que forma os seus colaboradores, por decisão própria ou assessorados por externos, estão a tratar de coartar e cercear a promessa. Porque a promessa é a vida da seguradora, e o seu não cumprimento pode ser a morte do CEO.