Seiscentos milhões para descarbonizar a indústria europeia: Bruxelas abre nova corrida ao financiamento

Nova convocatória do programa Horizonte Europa apoiará projetos que invistam em tecnologias limpas e na descarbonização, numa das últimas janelas de financiamento para este tipo de projetos em 2026.

O Pacto da Indústria Limpa (Clean Industrial Deal), lançado em 2025, no seguimento da Bússola para a Competitividade, representa uma aposta estratégica da União Europeia (UE) para alinhar competitividade industrial e neutralidade climática. Inspirado no Relatório Draghi, este Pacto responde à necessidade de reforçar o investimento em inovação, reduzir as dependências da UE relativamente a parceiros externos e transformar a transição climática num motor de crescimento económico.

Num contexto marcado por custos energéticos elevados, concorrência global crescente e pressão para cumprir ambiciosas metas climáticas, este Pacto define uma resposta integrada para a transformação da indústria europeia. A ambição é clara: garantir que a descarbonização não compromete a competitividade, mas antes afirma-se como uma alavanca de crescimento, criação de emprego qualificado e reforço da autonomia estratégica.

O Pacto da Indústria Limpa estrutura-se em várias áreas-chave com impacto direto na competitividade industrial europeia, nomeadamente:

Energia a preços mais acessíveis, com medidas para acelerar a integração de energias renováveis, promover a eletrificação e reforçar as interligações no mercado energético europeu;

Estímulo à procura por tecnologias limpas, através da introdução de critérios de sustentabilidade e Made in EU na contratação pública e privada;

Mobilização de financiamento, com mais de 100 mil milhões de euros destinados a apoiar a descarbonização e modernização da indústria europeia;

Promoção da circularidade, incentivando a reutilização de materiais, a reciclagem e a eficiência no uso de recursos;

Reforço da posição externa da UE, combinando parcerias internacionais com instrumentos de defesa comercial para proteger a indústria da concorrência desleal;

Investimento em competências, através da criação de uma União de Competências orientada para a formação e requalificação da força de trabalho.

Neste enquadramento, o financiamento e apoio à inovação assume um papel central. É aqui que surge a nova convocatória direcionada ao Clean Industrial Deal ao abrigo do programa de financiamento Horizonte Europa. Este apoio, que conta com um orçamento de cerca de 600 milhões de euros, está orientado para projetos com elevado nível de maturidade tecnológica e com capacidade de gerar valor económico e societal de uma forma acelerada.

Na prática, a convocatória organiza-se em dois grandes eixos de financiamento. Por um lado, apoia a descarbonização de indústrias intensivas em energia, com um orçamento indicativo, para 2026, de cerca de 125 milhões de euros. O foco são setores como aço, químicos e metais, incluindo soluções como captura e utilização de carbono, eletrificação de processos industriais, integração de hidrogénio e melhoria significativa da eficiência energética e de recursos.

Por outro lado, financia o desenvolvimento de tecnologias limpas para ação climática, com um orçamento indicativo próximo dos 150 milhões de euros em 2026. Este eixo abrange áreas como sistemas energéticos de zero emissões, armazenamento, combustíveis renováveis e infraestruturas que permitam a integração destas soluções, com o objetivo de acelerar a sua maturidade tecnológica e entrada no mercado.

Em ambos os casos, os projetos deverão partir de níveis de maturidade tecnológica avançados e demonstrar viabilidade industrial. Cada projeto selecionado pela Comissão Europeia poderá receber entre 15 e 25 milhões de euros, com taxas de financiamento entre 70% e 100%, dependendo do tipo de entidade apoiada.

A importância desta convocatória torna‑se ainda mais evidente no contexto nacional. Após o encerramento dos principais concursos atinentes à descarbonização da indústria do Portugal 2030 no final de maio, o Horizonte Europa surge como uma das poucas oportunidades disponíveis, ainda em 2026, para o financiamento estruturante da indústria, posicionando‑se como uma alternativa concreta para empresas que pretendam avançar com investimentos em descarbonização e inovação.

Este modelo do Horizonte Europa será, ainda, replicado em 2027, com novas convocatórias nos mesmos dois eixos, garantindo a continuidade destas oportunidades. Ainda assim, a janela atual assume particular relevância para projetos que já se encontram numa fase avançada e procuram acelerar a sua implementação.

Num cenário em que a política industrial europeia está cada vez mais orientada para resultados concretos, a capacidade de alinhar projetos com estas prioridades será determinante. Mais do que financiamento, esta convocatória sinaliza uma mudança estrutural: a descarbonização da indústria deixa de ser apenas uma exigência regulatória e passa a assumir-se como um dos principais vetores de competitividade da economia europeia.

Neste contexto, o apoio de parceiros especializados poderá ser determinante pela sua experiência na obtenção nesta tipologia de incentivos, em particular no setor da energia e descarbonização da indústria, garantindo a identificação das melhores oportunidades e o cumprimento rigoroso dos respetivos requisitos.