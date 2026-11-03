Não podemos estar em todo o lado nem fazer tudo, ou responder a todas as solicitações. 'Self-leadership' é também (e sobretudo) escolher.

Falamos frequentemente de liderança como a capacidade de inspirar equipas, mobilizar pessoas, transformar organizações ou concretizar projetos ambiciosos. Admiramos mulheres e homens que conseguem influenciar outros, construir visões de futuro e alcançar resultados extraordinários. Afirmamos que o líder serve, o líder cuida dos seus. E é tudo verdade. Contudo, existe uma liderança mais discreta, menos visível e talvez mais exigente do que todas as outras: a liderança de nós mesmos, da nossa própria vida.

Em 1986, Charles Manz1 define self-leadership como o processo de se influenciar a si próprio para alcançar a autodireção e a automotivação necessárias ao desempenho profissional. Esta liderança não se mede pelo cargo que ocupamos, pela dimensão da organização que dirigimos ou pelo número de pessoas que dependem das nossas decisões. Mede-se pela capacidade de gerirmos o nosso tempo, de ordenarmos as nossas prioridades e de permanecermos fiéis àquilo que reconhecemos como verdadeiramente importante.

O tempo é, provavelmente, o recurso mais democrático e mais escasso que possuímos. Todos recebemos as mesmas 24 horas por dia. Contudo, aquilo que fazemos com elas acaba por revelar o que realmente valorizamos. As nossas prioridades não são apenas aquilo que afirmamos. São, sobretudo, aquilo a que dedicamos tempo e atenção.

Vivemos numa sociedade que recompensa a disponibilidade permanente e que, muitas vezes, confunde atividade com realização. Conhecemos a sensação de terminar um dia exaustivo, com a agenda cheia e a caixa de correio respondida, mas com a inquietante dúvida de termos dedicado tempo suficiente ao que realmente importa. Podemos estar ocupados sem estarmos orientados. Podemos ser altamente produtivos e, ainda assim, falhar no essencial. Há dados científicos que alertam para estas falhas. Num dos maiores estudos internacionais sobre liderança, publicado em 20252, sete em cada dez líderes afirmam viver mais stress no presente, comparativamente com o seu passado. O mesmo estudo indica que 40% dos líderes admitiram ter considerado abandonar funções de liderança para proteger o seu bem-estar.

O trabalho é uma dimensão nobre da vida humana. Através dele criamos valor, servimos os outros, desenvolvemos talentos e contribuímos para o bem comum. O problema não é, nem nunca foi, o trabalho. O problema surge quando o trabalho deixa de ser parte da vida para se transformar na sua totalidade. Se investirmos na nossa liderança pessoal potenciaremos os resultados do nosso trabalho. Publicada em 2022, uma meta-análise envolvendo 573 estudos concluiu que a liderança pessoal apresenta uma relação positiva e robusta com o desempenho individual, sendo particularmente relevante para a criatividade e a inovação.

Nenhuma carreira, por mais brilhante que seja, consegue substituir a riqueza das relações humanas. Nenhum sucesso profissional é capaz de preencher o vazio deixado pelas presenças adiadas, pelas conversas interrompidas ou pelos momentos que decidimos sacrificar em nome de algo aparentemente mais urgente.

Talvez seja por isso que uma das maiores provas de liderança pessoal seja a forma como escolhemos estar presentes, por exemplo, na vida dos nossos filhos. É fácil dizer que a família é importante. Mais difícil é reservar espaço para ela numa agenda preenchida por reuniões, viagens, relatórios, chamadas telefónicas e compromissos sucessivos.

A infância não espera por agendas mais tranquilas. A adolescência não fica suspensa até surgir uma oportunidade conveniente. Há momentos que não regressam. Um almoço a sós com um dos filhos. Uma conversa ao final do dia. Uma dúvida partilhada antes de adormecer. Um entusiasmo inesperado. Uma conquista celebrada. Uma fragilidade escondida atrás de uma pergunta aparentemente simples.

A evidência científica4 tem demonstrado, de forma consistente, que o envolvimento parental e a qualidade das relações familiares constituem fatores decisivos para o desenvolvimento integral das crianças, influenciando positivamente os resultados académicos, o bem-estar emocional e as competências sociais. Mais do que os bens materiais recebidos, são a atenção, a disponibilidade e a presença significativa dos pais que permanecem na memória afetiva dos filhos.

Mas os filhos não são os únicos que reclamam a nossa presença. Há também os pais que envelhecem e têm tanto para nos ensinar. Há amigos que atravessam momentos difíceis, ou têm alegrias para partilhar. Há causas que merecem o nosso compromisso e o nosso contributo. Há comunidades que necessitam de cidadãos disponíveis para construir soluções e não apenas para apontar problemas.

E há ainda outra dimensão frequentemente esquecida: o descanso. Vivemos como se parar fosse um luxo ou uma demonstração de fraqueza. No entanto, ninguém consegue liderar bem quando vive permanentemente cansado. O descanso não é uma interrupção da vida, integra-a. Não é uma recompensa pelo trabalho realizado; é uma condição para continuar a viver e a servir com qualidade. Devolve-nos lucidez, criatividade e equilíbrio.

A grande questão da liderança pessoal pode ser compreender que dizer “sim” a uma coisa implica dizer “não” a outra. Não podemos estar em todo o lado nem fazer tudo, ou responder a todas as solicitações. Self-leadership é também (e sobretudo) escolher.

1. Manz, C. C. (1986). Self-leadership: Toward an expanded theory of self-influence processes in organizations. Academy of Management Review, 11(3), 585-600.

2. Development Dimensions International. (2025). Global Leadership Forecast 2025.

3. Knotts, K., Houghton, J. D., Pearce, C. L., Chen, H., Stewart, G. L., & Manz, C. C. (2022). Leading from the inside out: A meta-analysis of how, when, and why self-leadership affects individual outcomes.

4. Fan, X., & Chen, M. (2001). Parental Involvement and Students’ Academic Achievement: A Meta-Analysis. Educational Psychology Review, 13(1), 1-22. Castro, M., Expósito-Casas, E., López-Martín, E., Lizasoain, L., Navarro-Asencio, E., & Gaviria, J. L. (2015). Parental involvement on student academic achievement: A meta-analysis. Educational Research Review, 14, 33-46