Show me the money, Uncle Luíspremium
Montenegro parece o tio rico rodeado de familiares que só se queixam e querem dinheiro. Percebe as dificuldades, mas não pode ajudar porque senão ele próprio acaba apertado e toda a família nas lonas.
Danados do velhos reformados que querem um bónus, famílias que acham uma chatice ter de pagar tanto IRS, motoristas que querem uma ajudinha para partilhar o pagamento na caixa da bomba, empresas que choramingam por um apoio nos custos, investidores que exigem mais juros para emprestar ao país.
Luís Montenegro parece hoje aquele tio rico que vive rodeado de familiares, amigos e sócios que se fartam de queixar e que só querem dinheiro. Ele percebe que as dificuldades “são muitas…
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