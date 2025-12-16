“Shut-Down on Demand”: Energia limpa com respeito pela natureza

As experiências em parques eólicos nacionais e internacionais mostram que os SDOD funcionam: reduzem impactos, promovem o diálogo entre promotores e autoridades e reforçam a confiança pública.

A transição energética é um imperativo do nosso tempo. A urgência em reduzir emissões e acelerar a descarbonização coloca as energias renováveis no centro das políticas públicas e das estratégias empresariais. O grande desafio da atualidade — e também a oportunidade — está em conciliar a produção de energia limpa com a preservação dos ecossistemas.

Um dos temas mais sensíveis neste contexto é o impacto da energia eólica sobre a avifauna, nomeadamente o risco de colisão de aves com aerogeradores. É aqui que entram os sistemas de Shut-Down on Demand (SDOD) — uma solução tecnológica que tem vindo a transformar a forma como os parques eólicos operam e interagem com o meio ambiente.

Os SDOD permitem parar temporariamente as turbinas quando são detetadas aves em risco, recorrendo a sistemas de vigilância avançada e a algoritmos de deteção em tempo real. Uma ferramenta de mitigação inteligente que pode eliminar o risco de colisão das aves com as turbinas, tornando possível uma coexistência mais harmoniosa entre energia e natureza.

Mais do que uma resposta técnica, os SDOD representam uma mudança de paradigma no setor das renováveis. Mostram que a inovação tecnológica pode ser aliada da conservação da biodiversidade, e que a transição energética deve caminhar lado a lado com a proteção dos valores naturais do território.

Hoje, Portugal e a Europa beneficiam de mais de duas décadas de experiência em projetos eólicos. Esse percurso trouxe consigo uma evolução profunda: as exigências regulatórias tornaram-se mais rigorosas, a base de conhecimento científico mais sólida e a sensibilidade social e ambiental mais apurada. As empresas, por sua vez, adaptaram-se — integrando desde o início dos projetos soluções de monitorização, gestão e mitigação ambiental, como os SDOD.

Esta maturidade reflete-se numa nova cultura de desenvolvimento de projetos: mais transparente, participativa e orientada para o território. A inovação tecnológica e o conhecimento científico são hoje ferramentas essenciais para garantir que a expansão das renováveis não compromete, mas antes reforça, o compromisso com a biodiversidade.

As experiências em parques eólicos nacionais e internacionais mostram que os SDOD funcionam: reduzem impactos, promovem o diálogo entre promotores e autoridades e reforçam a confiança pública nos projetos. São um exemplo de como a ciência e a tecnologia podem oferecer respostas equilibradas e eficazes a desafios complexos.

Para decisões informadas, é crucial investir na monitorização e no conhecimento do território, utilizando dados concretos para identificar onde estas tecnologias podem trazer benefícios efetivos e onde, atendendo à sensibilidade dos ecossistemas e aos custos envolvidos, não se justifica a sua aplicação.

A transição energética não é apenas um desafio técnico. É também uma oportunidade para redefinir a relação entre energia e natureza — uma relação baseada na cooperação, na partilha de conhecimento e na responsabilidade ambiental. Por outro lado, só será verdadeiramente bem-sucedida se for também uma transição colaborativa — uma que una tecnologia, ciência e natureza num mesmo propósito: garantir um futuro sustentável, onde a energia limpa e a biodiversidade coexistam em equilíbrio.