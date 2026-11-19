O Estado precisa de decidir melhor e mais depressa. E os contribuintes precisam de saber que o seu dinheiro continua protegido.

Portugal precisa de um Estado mais rápido. Demasiadas decisões continuam presas a processos demorados e o investimento público não pode ficar condicionado por procedimentos que pouco acrescentam à qualidade da decisão. Simplificar é necessário. Mas há uma diferença entre retirar burocracia e retirar controlo.

Em abril deste ano, o Governo apresentou uma proposta de nova Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, aprovada pela Assembleia da República a 21 de outubro. Uma das alterações mais relevantes está na fiscalização prévia dos contratos públicos. O diploma aprovado prevê elevar, em regra, o limiar para o chamado visto prévio de 750 mil euros para 7,5 milhões de euros.

Imaginemos uma entidade pública que celebra um contrato de cinco milhões de euros para uma obra ou para contratar um serviço. No regime atual, um contrato deste valor está, em regra, sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Com o novo modelo, ficará, em regra, dispensado desse controlo. Terá, ainda assim, de ser comunicado ao Tribunal antes da execução, por ultrapassar 950 mil euros, para acompanhamento e eventual auditoria.

Ganhar tempo nestes processos é importante. Quem gere uma entidade pública sabe que atrasar decisões também tem custos. Mas reduzir o controlo externo prévio exige maior capacidade de decisão, prevenção e controlo às entidades que gerem esses recursos.

O visto prévio serve para verificar a legalidade dos contratos e confirmar, entre outros aspetos, se os encargos têm cabimento no orçamento. Pode ainda levar à correção de ilegalidades antes de estas produzirem todas as suas consequências. Estamos perante uma escolha sobre o momento e os instrumentos com que queremos controlar a utilização do dinheiro público.

O Governo defende que a redução do visto prévio permitirá libertar recursos para reforçar a fiscalização durante e depois da execução. A reforma prevê precisamente um maior peso das auditorias e da fiscalização concomitante e sucessiva. Mudar o modelo de fiscalização pode fazer sentido. A sua eficácia exige controlo interno robusto, auditorias orientadas pelo risco e meios para intervir em tempo útil. Se vamos controlar menos antes, temos de conseguir controlar melhor durante e depois. Detetar uma irregularidade quando grande parte da despesa já foi realizada pode ser demasiado tarde para evitar o prejuízo.

Por isso, o sucesso desta reforma terá de ser medido pela capacidade de prevenir, detetar e corrigir irregularidades a tempo. A simplificação só será um avanço se tornar a decisão pública mais rápida e mantiver o controlo eficaz. O Estado precisa de decidir melhor e mais depressa. E os contribuintes precisam de saber que o seu dinheiro continua protegido.