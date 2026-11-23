No ranking de programas, "O Preço Certo" é caso único: líder incontestado em todos os cinco anos analisados, com um acumulado de 1,28 mil milhões de euros.

Num mercado publicitário cada vez mais fragmentado, em que o consumidor salta entre ecrãs e evita ativamente a publicidade ‘convencional’, o soft sponsoring tem emergido nos últimos anos como uma das estratégias mais eficazes ao dispor das marcas.

A lógica é simples: em vez de interromper, integrar. Sem esperar pelo intervalo do programa, a marca acompanha o fluxo de atenção do consumidor: está na bancada do concurso, no produto que o apresentador utiliza, na referência espontânea durante uma conversa em direto.

Ou seja, não é spot, é conteúdo. E é precisamente por isso que funciona como complemento natural às campanhas mais tradicionais, alcançando o espectador sem alimentar o instinto de ‘saltar’ a publicidade.

Os dados da MediaMonitor, do grupo Marktest, para os três canais generalistas portugueses — TVI, RTP1 e SIC — confirmam a robustez que estas estratégias já apresentam no nosso mercado: nos últimos cinco anos, o soft sponsoring gerou um retorno financeiro estimado de 11,9 mil milhões de euros, a preços de tabela, distribuído por quase 3.000 horas de exposição em formatos televisivos.

Além destes valores absolutos, a trajetória de crescimento também mostra a solidez deste formato. Dos 1,37 mil milhões de euros de 2021, o valor mais do que duplicou até atingir 3,35 mil milhões em 2024. Um aumento de 144% em apenas três anos. Em 2025 registou-se uma correção de cerca de 17%, para 2,79 mil milhões, mas o patamar mantém-se confortavelmente acima dos valores de 2023.

Quando olhamos para a tipologia de marcas e sectores de atividade que mais têm investido nestas estratégias, percebemos que existe um grau relevante de transversalidade no mercado nacional.

A Benecar lidera o ranking acumulado de marcas nos últimos cinco anos com 437 milhões de retorno, seguida pela Meo (332 M€), Nos (320 M€), Castro Electrónica (280 M€) e Intermarché (265 M€). Telecomunicações, retalho, sector automóvel e bens de eletrónica têm sido consistentemente alguns dos sectores mais representados, mas o último ano trouxe também novidades, como o universo das apostas desportivas, com marcas como a Betano a integrarem pela primeira vez o Top5 de retorno.

A rotatividade no topo tem sido, aliás, uma marca deste mercado. Alguns exemplos: o Continente liderou em 2022, a Fred Perry destacou-se no Top3 em 2021, a Pantene aparece em diferentes edições nos lugares cimeiros. Sinal de que o soft sponsoring atrai igualmente sectores tão diversos como a moda, os cuidados pessoais ou a grande distribuição alimentar.

No que respeita à distribuição por canal, ela surge cada vez mais assimétrica. A TVI passou de 42% da quota de retorno em 2021 para 55% em 2025, consolidando uma posição dominante que reflete a sua aposta em formatos de entretenimento com elevado potencial de integração comercial.

A RTP1, por seu lado, manteve-se relativamente estável, oscilando entre 28% e 32%, enquanto a SIC recuou de 26% para 17%. Apesar de ter um registo percentual em queda, quando analisamos o valor a preço de tabela angariado pela SIC, verificamos que ele aumentou de 357 milhões de euros em 2021 para 476 milhões em 2025.

Já em relação ao tipo de formatos onde o soft sponsoring surge integrado nos conteúdos, o reality-show é a tipologia rainha: com 3,74 mil milhões de euros acumulados, representa quase um terço de todo o retorno gerado em cinco anos. Seguem-se os talk-shows (2,54 mil milhões), os concursos (2,37 mil milhões) e as variedades (1,76 mil milhões). Nota de registo: as telenovelas, outrora no top 5, deram lugar ao humor em 2025.

No ranking de programas, “O Preço Certo” é caso único: líder incontestado em todos os cinco anos analisados, com um acumulado de 1,28 mil milhões de euros. Em 2025 bateu o seu próprio recorde – 333 milhões –, provando que a longevidade do formato não lhe retira valor. Pelo contrário, aliás. Formatos como “Somos Portugal”, “Casa Feliz” e “Dois às 10” completam o pódio de valor acumulado nos últimos cinco anos. Mas a entrada do “Big Brother Diário” no top 5 de 2025 confirma o peso crescente dos reality-shows como plataformas de visibilidade para as marcas.

Para quem decide onde investir em comunicação, a leitura destes dados é inequívoca: o soft sponsoring deixou de ser um extra tático e passou a ser uma peça estrutural da estratégia de visibilidade. Num contexto em que a atenção é o recurso mais escasso, estar integrado no conteúdo que o espectador escolhe ver vale mais do que tentar interrompê-lo com uma mensagem que ele pode (e muitas vezes quer) evitar.