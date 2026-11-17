Com base nos dados públicos do Portugal 2030, reportados a 30 de setembro de 2026, identificámos 62 operações aprovadas nos avisos STEP, de I&D&I e de Inovação Produtiva, 269 entidades distintas.

Num contexto de crescente concorrência internacional e de preocupação com a autonomia tecnológica da Europa, os incentivos públicos continuam a assumir um papel relevante no apoio ao investimento e à inovação. A nível nacional, foi feita uma aposta considerável na aplicação de fundos para projetos enquadrados ao nível da Plataforma de Tecnologias Estratégicas para a Europa (STEP), visando apoiar o desenvolvimento de tecnologias digitais, tecnologias limpas e biotecnologia.

Quando se fala de incentivos à inovação, os montantes de apoio tendem a dominar a discussão. Mas há outra pergunta-chave relevante: quem participa e com quem? Os investimentos aprovados no âmbito dos primeiros avisos de candidaturas STEP revelam dois modelos distintos: na Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&D&I), consórcios que juntam empresas, universidades e centros tecnológicos; e na Inovação Produtiva, apostas industriais individuais de maior escala. Ambos ajudam a perceber como Portugal se está a posicionar nas tecnologias estratégicas europeias.

Com base nos dados públicos do Portugal 2030, reportados a 30 de setembro de 2026 (dataset de entidades beneficiárias e lista de operações aprovadas), identificámos 62 operações aprovadas nos referidos avisos STEP, de I&D&I e de Inovação Produtiva, 269 entidades distintas e 393 participações. A diferença importa: uma entidade pode integrar vários consórcios. Os apoios aprovados ascendem a cerca de 421 milhões de euros, para um investimento elegível de 679 milhões de euros.

A colaboração é o traço mais visível: 50 operações, cerca de 81% do total, envolvem mais de uma entidade ao abrigo das operações I&D&I. Estes consórcios reúnem entidades com competências complementares, combinando conhecimento científico, desenvolvimento tecnológico e experiência industrial. Este modelo permite abordar desafios que dificilmente seriam enfrentados por uma única organização, embora acrescente exigências de coordenação e execução.

Em média, os consórcios têm cerca de 8 participantes, o maior reúne 19 entidades, uma operação reenquadrada de um aviso anterior, e o maior investimento elegível ascende a 24,9 milhões de euros. Os avisos de I&D&I digital e biotecnologia (MPr-2026-2 e MPr-2026-2a) concentram 38 operações e 267 participações. Na energia (COMPETE2030-2026-1 e COMPETE2030-2026-1a), existem 12 operações aprovadas e 114 participações. Na Inovação Produtiva, de candidatura individual, a relação inverte-se: 9 operações na energia (COMPETE2030-2026-2) e 3 no digital e biotecnologia (MPr-2026-3).

Por outro lado, das 269 organizações participantes, 47 surgem em mais do que uma operação aprovada. De entre as presenças mais frequentes estão centros tecnológicos e de investigação e universidades, que ligam competências de investigação a diferentes aplicações empresariais. A recorrência sugere pontos de ligação e complementaridade entre operações.

O retrato é também de concentração. As cinco entidades mais presentes somam 56 das 393 participações, cerca de 14% do total, enquanto 222 organizações (mais de 80%) surgem numa única operação. Desenha-se, assim, uma rede com um núcleo restrito de entidades científicas e tecnológicas que funcionam como pontes entre consórcios: 36 dos 50 consórcios incluem pelo menos uma destas cinco entidades, sempre como copromotoras, uma vez que a liderança cabe, em todas as operações, a empresas.

Já na Inovação Produtiva, o cenário é outro: são apenas 12 operações, mas concentram cerca de 90 milhões de euros (21% do apoio), com um apoio médio por operação superior ao dos consórcios. É aqui que surgem três dos quatro maiores incentivos aprovados, em particular nos projetos dedicados ao setor da energia, com três operações a apresentarem incentivo aprovado acima dos 12 milhões de euros.

Em suma, as entidades científicas e tecnológicas lideram em número de participações, enquanto os maiores montantes individuais de incentivo representam investimentos produtivos empresariais.

Por outro lado, as áreas de aplicação são diversas, das baterias e do armazenamento de energia à inteligência artificial na indústria, robótica, sistemas autónomos, materiais avançados, biotecnologia, tecnologias espaciais e valorização de recursos.

Importa igualmente destacar que estas iniciativas não se limitam aos setores habitualmente associados à alta tecnologia. Indústrias como têxtil, calçado, plásticos, metalomecânica, cerâmica, entre outros, surgem também envolvidas no desenvolvimento de novas soluções, demonstrando como a inovação tecnológica pode atravessar atividades económicas consolidadas.

Todavia, a leitura destes resultados exige alguma prudência. O número de operações aprovadas, o volume de investimento ou a dimensão dos consórcios não são suficientes em termos de análise. O passo seguinte será acompanhar o que estas operações e ligações produzem, sobretudo em termos de capacidade de transformar operações apoiadas em novos produtos, processos e competências, novas capacidades industriais, acesso a mercados e quais os efeitos duradouros na competitividade das empresas.

Entretanto, estão disponíveis quatro novos avisos STEP, com deadline de submissão até 4 de janeiro de 2027, com 358,95 milhões de euros de dotação, e que são mais uma oportunidade para concretizar projetos empresariais para reforçar a soberania tecnológica e reduzir a dependência externa.