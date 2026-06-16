Talento ‘tech’: atrair, reter e desenvolver competências

Atrair, reter e desenvolver talento tech não é apenas uma prioridade de recursos humanos, é uma decisão estratégica de negócio.

O talento tecnológico consolidou-se como um dos principais fatores de competitividade das organizações e em 2026, esta tendência será ainda mais evidente. A aceleração da transformação digital, a adoção crescente de inteligência artificial e a pressão para inovar de forma contínua colocam as pessoas no centro da estratégia. Neste contexto, atrair, reter e desenvolver talento tech não é apenas uma prioridade de recursos humanos, é uma decisão estratégica de negócio.

A atração de talento exige hoje uma proposta de valor clara e diferenciadora. Os profissionais tecnológicos procuram projetos com impacto real, contacto com tecnologias emergentes e contextos onde possam evoluir rapidamente. A marca empregadora deve refletir essa ambição com transparência nos percursos de carreira; acesso a certificações relevantes e participação em projetos internacionais são fatores decisivos. Num mercado marcado pela escassez de perfis especializados, comunicar propósito e visão tornou-se tão importante quanto oferecer condições competitivas.

Reter talento implica coerência entre discurso e prática. Modelos de trabalho flexíveis, liderança próxima e cultura de confiança são dimensões críticas. A experiência do colaborador passou a ser um indicador estratégico. Ambientes que promovem autonomia, colaboração e reconhecimento tendem a reter profissionais altamente qualificados. Ao mesmo tempo, a formação contínua deixa de ser opcional. Programas estruturados de upskilling e reskilling permitem acompanhar a evolução tecnológica e reforçar o compromisso das equipas.

Desenvolver competências é, porém, o verdadeiro diferencial. Identificar potencial interno, promover mobilidade entre áreas e incentivar a partilha de conhecimento cria organizações mais resilientes. A combinação entre competências técnicas e capacidades consultivas, pensamento crítico e orientação para o cliente será determinante. Em 2026, o talento tech não se define apenas pelo domínio da tecnologia, mas pela capacidade de gerar valor para o negócio.

Preparar o futuro exige decisões tomadas no presente. Investir em talento é investir na sustentabilidade e na relevância da organização. Para nós, a competitividade tecnológica começa nas pessoas e na forma como são capacitadas para liderar a transformação.