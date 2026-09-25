Tecnologia de colaboração: a nova infraestrutura da capacidade de resposta

A colaboração deixou de ser apenas uma questão de comunicação. Hoje, é um fator estratégico para o desempenho das organizações.

No mundo em que vivemos, as mudanças são rápidas, imprevisíveis e interdependentes, desafiando a capacidade de antecipação das organizações. Mercados que oscilam num curto espaço de tempo, cadeias de abastecimento altamente interligadas e frágeis, evolução tecnológica acelerada e expectativas de clientes e stakeholders em permanente redefinição criam um novo paradigma para as empresas.

Neste contexto, ganha relevância o conceito de Intelligent Work: decidir como trabalhar e colaborar da forma mais inteligente em cada momento. Mais do que executar processos de forma eficiente, trata-se de combinar pessoas, tecnologia, informação e inteligência artificial para responder com rapidez às mudanças e criar condições para que as equipas possam atuar com maior eficácia, independentemente do local, da função ou do desafio em causa.

O resultado é um contexto onde planear deixou de ser suficiente — é a velocidade de adaptação que passa a diferenciar quem lidera de quem reage.

Mais do que eficiência e controlo, é desenvolver a agilidade, o pensamento crítico e a capacidade de resposta para atuar em tempo real, porque, no mundo VUCA (volátil, Incerto, Complexo e Ambíguo), a vantagem competitiva nasce da rapidez com que se interpreta e reage à mudança, mais do que da capacidade de a prever.

E é precisamente aqui que muitas empresas encontram o seu maior obstáculo.

O problema raramente está na falta de talento ou de ambição. Está na fragmentação. Informação dispersa por diferentes sistemas, equipas que trabalham em silos, processos demasiado dependentes de tarefas manuais que ocupam o colaborador, e uma enorme dificuldade em transformar conhecimento em ação.

Quando a informação não circula, as decisões atrasam-se. Quando as equipas não colaboram de forma eficaz, a inovação abranda. Quando os processos criam fricção, a capacidade de resposta diminui.

Num estudo recente da Ricoh Europe, que inquiriu 7000 profissionais e 1800 decisores em toda a Europa, apenas 30% dos colaboradores europeus afirmam ter acesso à tecnologia de colaboração necessária para trabalhar de forma eficaz. E 49% não tem sequer acesso a ferramentas de videoconferência, apesar de sentir que precisam delas.

Este dado demonstra que muitas organizações continuam a operar com ferramentas e modelos de trabalho concebidos para uma realidade que já não existe. Mas apenas 24% dos líderes e decisores inquiridos reconhece a desatualização das ferramentas nas suas organizações e 17% coloca a atualização como prioridade para o ano seguinte.

A colaboração deixou de ser apenas uma questão de comunicação. Hoje, é um fator estratégico para o desempenho das organizações. Significa conectar pessoas, informação e processos de forma fluida, independentemente da localização, do departamento ou da função.

É também por isso que o conceito de workplace está a evoluir. O local de trabalho já não é apenas um espaço físico. É um ecossistema onde experiências digitais, ambientes híbridos, gestão inteligente da informação e inteligência artificial trabalham em conjunto para reduzir fricção e aumentar produtividade.

A inteligência artificial tem um papel particularmente relevante nesta transformação. Ao automatizar tarefas repetitivas, organizar informação, apoiar decisões e simplificar processos, permite que as pessoas se concentrem em atividades de maior valor. Não substitui a colaboração humana, potencia-a.

A tecnologia de colaboração está a assumir um papel semelhante ao da eletricidade ou da Internet: torna-se invisível quando funciona bem, mas é essencial para tudo o resto funcionar. Quando pessoas, informação, processos e inteligência artificial funcionam de forma integrada, as estruturas empresariais ganham agilidade, reduzem fricção e tomam melhores decisões.

No final, os negócios mais resilientes não serão necessariamente os que conseguem prever melhor o futuro. Serão aqueles que conseguem responder mais depressa às mudanças, porque eliminaram barreiras, aproximaram pessoas e transformaram a colaboração numa capacidade organizacional.

As empresas que entenderem isto não estarão apenas mais preparadas para o futuro. Estarão, paradoxalmente, mais preparadas para aquilo que ainda não conseguem imaginar.