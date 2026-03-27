Tempestades e políticas públicas: a urgência da resiliência climática

A economia não é imune ao clima – na realidade, depende dele. E a ausência de ação hoje traduz-se em custos económicos, sociais e políticos amanhã.

A sucessão de depressões atlânticas que atravessaram recentemente a Península Ibérica – incluindo a tempestade Kristin – e os seus impactos no território português e europeu têm sido um lembrete eloquente (e doloroso!) de que as alterações climáticas não são um fenómeno distante, abstrato ou que “ainda” está por chegar. As alterações climáticas deixaram de ser uma projeção futura para se afirmarem como uma realidade presente, com consequências diretas na estabilidade económica, social e territorial. A intensificação de eventos extremos, com consequências palpáveis para comunidades, infraestruturas, cadeias de valor e sistemas económicos, é simultaneamente uma chamada de atenção e uma confirmação do diagnóstico que temos vindo a sublinhar: já não se trata apenas de reduzir emissões, mas de gerir riscos climáticos com precisão e antecipação. No fundo, a questão central coloca-se ao nível das políticas públicas: como estamos a gerir – ou a falhar – os riscos climáticos que já estão a afetar a economia?

Olhando para eventos como a tempestade Kristin, percebemos que os riscos climáticos físicos – desde fenómenos extremos como tempestades, cheias, ondas de calor, secas – são uma realidade crescente que pode afetar diretamente ativos, operações, cadeias de fornecimento e comunidades inteiras. Estes riscos físicos já estão a causar danos económicos e sociais, e a tendência é de agravamento à medida que os padrões climáticos se alteram de forma mais acelerada do que muitos modelos anteciparam. Ignorá-los não é apenas imprudente – é uma falha de responsabilidade.

Ao mesmo tempo, a transição para uma economia de baixo carbono introduz novas pressões. Mudanças nas preferências dos consumidores, novas regulamentações, tensões nos mercados financeiros e pressões sobre cadeias de valor são exemplos de como a transição está a redefinir as regras do jogo. Empresas e setores que não acompanhem esta transformação arriscam perder competitividade e relevância.

Contudo, esta dupla natureza dos riscos – físicos e de transição – é também uma fonte de oportunidades para as empresas que souberem antecipar, inovar e adaptar. A melhoria da eficiência no uso de recursos, a adoção de energias de baixo carbono, a criação de novos produtos e serviços e a diversificação de modelos de negócio podem redefinir não só a competitividade, mas também a resiliência empresarial. Mas estas respostas ganham escala e eficácia quando são desenvolvidas em colaboração – entre empresas, setores e com entidades públicas –, não apenas para recuperar de impactos, mas para prevenir e reduzir riscos futuros.

Esta reflexão leva-nos a um ponto crucial: adaptação e resiliência não são apenas respostas reativas – elas são componentes estratégicos de risco, a gerir ativamente. Na prática, a resiliência climática deve ser integrada na governação corporativa, nos sistemas de gestão de risco e na própria cultura organizacional, para que as empresas possam antecipar eventos, responder de forma ágil e recuperar rapidamente quando confrontadas com o inesperado. Este esforço exige também uma abordagem colaborativa, capaz de alinhar cadeias de valor, territórios e diferentes atores na construção de soluções mais robustas.

Esta sequência de tempestades pode ser vista como um evento isolado, mas a ciência climática indica que estes episódios tendem a tornar-se mais frequentes e intensos. Isso significa que a gestão do risco climático e a construção de resiliência não são opções, são imperativos estratégicos. A economia e a sociedade dependem de empresas capazes de identificar cenários de risco, de avaliar impactos potenciais e de estruturar respostas robustas e colaborativas.

A economia não é imune ao clima – na realidade, depende dele. E a ausência de ação hoje traduz-se em custos económicos, sociais e políticos amanhã.

Enquanto comunidade empresarial e enquanto sociedade, devemos transformar os sinais de alerta em ação concreta – e fazer de cada tempestade, de cada impacto visível, um motor para inovar, adaptar e construir um futuro sustentável e resiliente para todos, reforçando a colaboração não só na resposta imediata, mas também na prevenção e preparação para eventos futuros.