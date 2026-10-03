Tempos para Ronaldos das Finanças

O dinheiro voltou a ficar caro. Do CFO ao ministro das Finanças, passando por quem gere o orçamento familiar, os próximos tempos vão exigir cautela a perícia.

São dias difíceis para quem tem de gerir orçamentos, precisamente quando as empresas estão a preparar os do próximo ano.

O preço do dinheiro tem vindo a subir de forma vertiginosa. A taxa de rendibilidade das obrigações (yields) dos EUA a 10 anos atingiu esta semana o nível mais elevado em mais de 24 anos, nos 5,34%. Sendo as Treasuries referência para o resto do mundo, significa que todos acabam por pagar mais.

Esta semana, as yields do Reino Unido atingiram os 6% pela primeira vez em quase três décadas, tornando-se a primeira economia do G7 a alcançar aquela marca desde a crise do euro em 2012. Os de França já namoram os 5% e os de Portugal estão acima dos 4%.

Há vários motivos, mas estes têm sido apontados como os principais:

A subida dos preços da energia está a alimentar a inflação – a da Zona Euro acelerou para xxx em setembro e a dos EUA fixou-se em 3,4% em agosto – reforçando a probabilidade de novas subidas das taxas de juro pelos bancos centrais, que se refletem em taxas também mais elevadas nas obrigações.

– a da Zona Euro acelerou para xxx em setembro e a dos EUA fixou-se em 3,4% em agosto – reforçando a probabilidade de novas subidas das taxas de juro pelos bancos centrais, que se refletem em taxas também mais elevadas nas obrigações. A dívida pública continua a aumentar , ao mesmo tempo que se deteriora a situação orçamental de várias grandes economias. O FMI estima que a dívida pública mundial salte de 92,8% do PIB em 2021 para 95,3% no final deste ano. Em 2029, o endividamento será igual à riqueza produzida num ano.

, ao mesmo tempo que se deteriora a situação orçamental de várias grandes economias. O FMI estima que a dívida pública mundial salte de 92,8% do PIB em 2021 para 95,3% no final deste ano. Em 2029, o endividamento será igual à riqueza produzida num ano. A incerteza sobre a inflação e as políticas orçamentais aumentou , levando os investidores a exigirem um prémio maior para emprestar dinheiro a longo prazo.

, levando os investidores a exigirem um prémio maior para emprestar dinheiro a longo prazo. Aumento da dívida empresarial, impulsionada pelos investimentos massivos em inteligência artificial. Com mais títulos à procura de compradores, os investidores exigem rendibilidades superiores. Ao mesmo tempo, os bancos centrais deixaram em grande medida de ser grandes compradores de obrigações, retirando uma importante fonte de procura do mercado.

Como a dívida soberana tem, em princípio, menos risco, serve de referência para a dívida empresarial, que acaba por ser arrastada. A yield das obrigações de empresas com bom rating aumentou 1,13 pontos percentuais este ano nos EUA para perto de 6% e cerca de 1 ponto percentual na Zona Euro para cerca de 4,4%, segundo os índices de referência. Nas obrigações com risco elevado a evolução foi ainda mais severa.

O financiamento bancário segue a mesma trajetória. Em Portugal, o juro nos empréstimos até um milhão de euros passou de 3,77% no final de 2025 para 4,33% em agosto, e a tendência é para continuar a subir. A tendência repete-se no crédito à habitação.

Em suma, o dinheiro está mais caro para toda a gente. Do CFO, ao Ministro das Finanças, passando pelo gestor do orçamento familiar, os próximos tempos vão exigir a perícia de um “Ronaldo do Ecofin”, roubando a expressão com que o alemão Wolfgang Schäuble se referiu ao colega Mário Centeno.

Neste contexto, não agravar o risco ganha enorme relevância. Nesse sentido, deve ser elogiada a declaração do secretário-geral do PS ao ECO de que o partido vai viabilizar o Orçamento do Estado para 2027, através da abstenção, sem exigir medidas que agravem de forma notória o saldo das contas públicas.

Com juros mais altos, financiar e refinanciar dívida será mais caro no próximo ano. As empresas terão de ser mais criteriosas na escolha dos investimentos e alguns projetos deixarão de oferecer retorno suficiente. O investimento poderá ressentir-se, retirando força ao crescimento económico.

A questão essencial é se o regime de taxas de juro que agora vivemos é temporário ou vai perdurar? Goldman Sachs, JP Morgan ou Standard Bank são alguns dos bancos de investimento que consideram que, mesmo que haja algum recuo nas taxas, este passou a ser o “novo normal”.