Tendas na Avenida

O país deixou de acreditar que existe uma realidade chamada futuro enquanto a classe política acredita que o futuro é uma realidade para depois do futuro.

A esquerda defende as manifestações. A direita defende a polícia. Entre a rua e a ordem vão duas ideias de democracia que chocam e que se destroem – A democracia popular e a democracia representativa.

A esquerda encontra na rua uma legitimidade que perde nas eleições. A direita encontra nas eleições uma legitimidade que perde na rua. O que sobra são duas visões incompatíveis que se refugiam em discursos revolucionários e proclamações constitucionais como forma de acção política.

A meio caminho entre o Parlamento e a Rua fica a polícia como elemento moderador de um Regime que já perdeu o sentido da moderação. A polícia que reprime a rua é a mesma polícia que defende a ordem – Quando a política cai simplesmente na complexidade da Rua a questão que se levanta nos slogans dirige-se directamente à legitimidade da República. Uma República legítima nas eleições, mas ilegítima nos resultados. Neste confronto perde o país com os seus problemas que se acumulam nas gavetas de uma República ausente e estagnada.

Convém sublinhar que o que começa por ser um protesto contra a crise da habitação está a transformar-se num movimento social de mais largo espectro. Que não haja ilusões, pois basta observar as movimentações populares inorgânicas por toda a Europa que colocam em causa a legitimidade das democracias liberais. Nada é por acaso em política, sobretudo quando o que deveria ser a viagem ao país do futuro não passa de um regresso ao país do passado.

Não são os preconceitos de esquerda nem os preconceitos de direita que vão resolver a crise social. Não são os discursos jurídicos sobre a superioridade da Constituição nem os discursos revolucionários sobre a superioridade da Rua que vão solucionar a crise social. Quando a divisão entre a Constituição e a Rua se instala, tal significa que o limiar da normalidade política foi ultrapassado pela normalidade do estado de emergência. Quando a política se expande para os extremos da ordem e da subversão deixa de ser possível observar a política com um olhar humano, nem absolutamente ideológico nem absolutamente sociológico, mas um olhar sensível a uma certa humanidade comum que habita o novo e que desabita o velho. Este país está velho para todas as gerações.

O silêncio político do Governo só agrava a situação. O silêncio político é um grave sintoma de incapacidade em reagir a um discurso social que subverte a normalidade democrática. A omissão política é uma forma de acção política que ninguém controla e que deixa os destinos da nação no arbítrio da Rua ou na letra da Constituição. Mas a letra da Constituição requer uma visibilidade política e um discurso político que estabeleçam uma orientação e uma direcção. Neste momento a ausência do Primeiro-Ministro é o sintoma de um Governo que já esgotou todas as palavras. E um Governo que esgota as palavras é um Governo que está politicamente esgotado. Não é possível um Governo esconder-se da realidade porque a realidade haverá de okupar todos os gabinetes. Se em Portugal não existiam casas para os portugueses, neste momento passaram a não existir kasas para os portugueses.

Quanto ao Presidente da República, está transformado numa estátua em Belém. Não quer desagradar ao Governo, não quer desiludir a Oposição, não quer interpretar a Constituição, não quer entender a Rua, não quer exercer o Poder Moderador, não querendo ser nada apenas pretende ser tudo. Erro fatal em política. O Presidente da República foi eleito com votos à esquerda e à direita para evitar que um ‘caudillo’ da direita radical fosse eleito.

Para evitar a ascensão da direita radical, a democracia portuguesa elege um Presidente da República que deixa tudo ao critério do Executivo e que se refugia numa forma presidencial estranhamente próxima do modelo do Estado Novo. O Presidente vai agora falar com os partidos políticos e convoca um Conselho de Estado sobre o tema genérico da “Coesão Social”. Com a República a dividir-se entre o predomínio do Parlamento e o domínio da Rua, o Presidente não está a conseguir interpretar os poderes presidenciais de forma a responder aos anseios de um país e à esperança de uma nação. A julgar pelas tendas nas praças de Portugal, a esperança dos portugueses parece estar na Revolução Decathlon.

As manifestações têm sido enfrentadas juridicamente por uma lei emanada do PREC. A maior ironia política é que a esquerda contesta a lei e a direita defende a lei. A política é feita destes paradoxos. Mas o maior paradoxo é a falta de ideias e a falta de coragem. A classe política está infectada com a doença do optimismo e os portugueses vivem a doença do pessimismo. O país deixou de acreditar que existe uma realidade chamada futuro enquanto a classe política acredita que o futuro é uma realidade para depois do futuro. Mas politicamente “enquanto houver vida tem de haver análise, luta, persuasão, argumentação, polémica, repensar todas as outras palavras compridas que se juntam a uma palavra muito curta: esperança”.