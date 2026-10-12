The new kids on the block

O nosso trabalho, enquanto marcas, comunicadores e agências, não é ensiná-los a participar como nós participamos. É perceber como querem participar — e criar espaço para que isso aconteça.

Fui ao Rock in Rio no primeiro dia de festival. Não fui exatamente para fazer investigação sociológica, mas foi o que acabou por acontecer. Entre concertos, filas, copos, telemóveis levantados no ar e uma quantidade impressionante de adolescentes, dei por mim a observar aqueles jovens. Estavam ali, juntos, entusiasmados, a cantar Pedro Sampaio. Sabiam as letras, esperaram horas, filmaram, comentaram absolutamente tudo!

Uns dias depois, fui correr e, talvez influenciada pelo entusiasmo que tinha testemunhado, pus uma playlist de Pedro Sampaio no Spotify. Não o conhecia particularmente bem, mas pensei que era altura de perceber o fenómeno. A experiência quase me custou uma queda. Quando comecei a prestar atenção às letras, tropecei — não sei se numa raiz, numa pedra ou simplesmente na minha própria perplexidade — e quase aterrei no chão. Há letras que fariam corar a minha avó. E não é uma metáfora.

Mas não foram só as letras que me ficaram na cabeça. Foram aqueles milhares de adolescentes e a sua capacidade de transformar um artista (discutível) num ponto de encontro de uma geração. E não foi só no Rock in Rio. O verão português é, cada vez mais, um enorme laboratório de comportamento. De norte a sul, os festivais transformaram-se em lugares onde música, moda, creators, marcas, comunidades e redes sociais se misturam numa coisa que o marketing anda há anos a tentar fabricar: engagement.

E se se consegue mobilizar milhares de jovens para um concerto, porque continuamos a achar que temos dificuldade em mobilizá-los para quase tudo o resto? Passamos demasiado tempo a dizer que os jovens estão desligados — da política, das instituições, das causas, das marcas. Que vivem agarrados aos ecrãs, que têm défices de atenção, que não querem compromissos, que estão mais preocupados com likes do que com o mundo à sua volta.

Acho que o problema está precisamente na palavra “desligados”. Os jovens não estão desligados — são é seletivos naquilo a que se ligam. Ate os dados ajudam a desmontar a ideia de uma geração apática. Um Eurobarómetro dedicado à juventude e à democracia mostrou que 49% dos jovens europeus inquiridos tinham feito, no ano anterior, alguma coisa para tentar mudar a sociedade — desde assinar uma petição a participar numa manifestação ou contactar um político. Em Portugal, 77% dos jovens inquiridos diziam ter intenção de votar nas eleições europeias. Não parece propriamente uma geração indiferente. É uma geração que participa, mas que escolhe outros canais, outras linguagens e, sobretudo, outras formas de se envolver.

Durante anos, quisemos conquistar os jovens através da linguagem deles. Influencers, creators, TikTok, música, memes, experiências, conteúdos e tudo o que pudesse parecer suficientemente espontâneo para não parecer publicidade. Algumas marcas acertaram. Outras limitaram-se a colocar uma camada de verniz jovem em estratégias pensadas por pessoas que continuam a imaginar o consumidor sentado em frente a um anúncio.

Os jovens não estão desligados. Estão ligados a coisas diferentes, através de códigos novos e com uma relação muito menos passiva com as marcas e com o conteúdo. Não estão à espera que lhes expliquemos o mundo. Estão a construir o seu próprio mundo, em comunidades que muitas vezes não reconhecemos e através de linguagens que nem sempre compreendemos.

O nosso trabalho, enquanto marcas, comunicadores e agências, não é ensiná-los a participar como nós participamos. É perceber como querem participar — e criar espaço para que isso aconteça.