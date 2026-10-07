“Trabalhadores sintéticos”? O impacto dos agentes de IA no contexto laboral

O futuro poderá passar por uma força de trabalho mista, na qual funções e tarefas são repartidas, redesenhadas e, nalguns casos, inteiramente reconfiguradas entre trabalhadores humanos e agentes.

Movemo-nos a passo acelerado do paradigma do chatbot, à medida que a inteligência artificial (IA) evolui de uma mera ferramenta, de índole passiva, para algo mais complexo. Com a emergência da IA agêntica – isto é, de agentes de IA capazes de agir com autonomia –, abre-se um novo capítulo na interação entre sistemas e o mundo físico, com inevitáveis repercussões (também) no plano laboral.

Um “trabalhador sintético” é um agente de IA capaz de desempenhar uma função, e não apenas uma tarefa isolada; uma entidade digital capaz de receber um objetivo, dividi-lo em etapas, recolher informação, tomar decisões e entregar um resultado. É também capaz de se coordenar com outros agentes e com trabalhadores (humanos).

Este “trabalho sintético” pode ser invisível, proporcionado através de software, ou materializado por robótica avançada. Pode também ser um trabalho “humanizado” através da criação de uma identidade para estes agentes de IA, ao dar-lhes uma imagem, um nome, ou características próprias.

É por isto que, no plano do trabalho, os agentes de IA podem sinalizar uma importante mudança: a introdução de sistemas que já não se limitam a assistir o trabalho humano, mas que atuam com autonomia dentro do âmbito para o qual foram criados. Será esta a última fronteira entre o “trabalhador aumentado” e a sua substituição pela tecnologia?

A expressão “trabalhador sintético” soa-nos a uma contradição nos próprios termos, a uma provocação. É certo que a relação laboral, pelo menos tal como hoje a conhecemos, pressupõe uma pessoa singular, e os agentes de IA não o são. Mas também é verdade que um agente está longe de ser apenas um instrumento de trabalho: a autonomia coloca-o num território intermédio, ainda sem nome próprio, mas já com muitos desafios.

Desde logo, um desafio regulatório. Um dos pilares do Regulamento da IA para os sistemas de alto risco é a exigência de supervisão humana efetiva. Ora, esse requisito é mais difícil de cumprir perante a IA agêntica, cuja principal característica é, justamente, o significativo grau de independência. Também do ponto de vista da responsabilidade civil, os desafios escalam com a atuação destes agentes que, à semelhança dos demais sistemas de IA com os quais já estamos familiarizados, podem alucinar – mas que, ao contrário destes, atuam de forma essencialmente autónoma.

Sob a perspetiva da gestão de recursos humanos, os agentes de IA constituem um repto considerável. O futuro poderá passar por uma força de trabalho mista, na qual funções e tarefas são repartidas, redesenhadas e, nalguns casos, inteiramente reconfiguradas entre trabalhadores humanos e agentes. As consequências fazem-se sentir ao longo de todo o ciclo de vida da relação laboral: desde a definição de perfis e recrutamento até à organização do trabalho, passando pela avaliação de desempenho e pela própria execução da prestação.

Poderá vir a existir um verdadeiro mercado de agentes, onde as organizações “recrutem” e configurem agentes para funções específicas, à semelhança do que hoje fazem com talento humano? Num contexto laboral em que “trabalhadores sintéticos” e humanos convivam, fará sentido redefinir os critérios de desempenho e as métricas de produtividade? Como conseguiremos assegurar que a introdução de agentes não irá erodir direitos fundamentais dos trabalhadores, como o direito ao descanso ou à greve?

Este modelo híbrido de trabalho – que hoje nos parece (ainda) distópico – acarretará consequências económico-sociais profundas. Perante uma força de trabalho paralela, de natureza digital, capaz de operar sem pausas, sem vínculo contratual e sem reivindicações laborais, que espaço resta ao humano? E, sobretudo, que trabalho será esse?

Há um debate não só jurídico – mas político – que deve ser feito sobre o redesenho dos modelos de proteção social, de fiscalidade e de formação profissional à luz dos desafios da tecnologia que teimamos em adiar. A tecnologia, no entanto, tem pressa.