Trabalho XXI: entre a oportunidade de reforma e o risco do impasse

A sua eficácia [da proposta Trabalho XXI] dependerá menos da ambição das soluções e mais da capacidade de gerar um quadro minimamente estável e partilhado.

A proposta de lei da reforma laboral conhecida como “Trabalho XXI” constitui, talvez, uma das revisões mais estruturais do Código do Trabalho em Portugal. A sua anunciada ambição é grande: reforçar a competitividade da economia, adaptar o enquadramento laboral às transformações associadas à digitalização e a novos modelos de organização do trabalho.

O diagnóstico que sustenta esta iniciativa é, em larga medida, consensual. Persistem desafios relevantes ao nível da produtividade e da valorização do trabalho, e a necessidade de modernizar alguns mecanismos jurídicos é amplamente reconhecida. Nesse sentido, vários aspetos da proposta poderão merecer uma avaliação positiva.

Desde logo, a introdução de maior flexibilidade na organização do trabalho procura dar resposta a exigências operacionais cada vez mais presentes nas empresas. Em paralelo, o reforço de medidas em matéria de parentalidade e conciliação, bem como o enquadramento de novas realidades, revelam uma tentativa de atualizar o sistema à luz de mudanças sociais e tecnológicas que dificilmente podem ser ignoradas.

Também a aposta na dinamização da negociação coletiva constitui, em abstrato, um sinal relevante. Num modelo que se pretende mais adaptável, a capacidade de ajustar soluções ao nível sectorial ou empresarial é, potencialmente, um fator de equilíbrio importante.

Contudo, a avaliação da proposta não pode ser dissociada do contexto em que surge, e é precisamente neste plano que se colocam as maiores interrogações.

A ausência de acordo em sede de concertação social representa um sinal que dificilmente será ultrapassado sem impacto no processo legislativo subsequente. Num domínio como o laboral, em que a eficácia das normas depende fortemente da sua aceitação prática, a falta de convergência entre os principais interlocutores tende a projetar-se na própria aplicação da lei, através de maior litigiosidade, resistência operacional e incerteza interpretativa.

Mais relevante ainda, este contexto de divergência levanta dúvidas quanto à própria viabilidade de um consenso parlamentar robusto. A experiência recente mostra que reformas com esta amplitude e sensibilidade dificilmente evoluem de forma linear quando não partem de uma base mínima de entendimento social. Nessas circunstâncias, o mais provável não é a consolidação da proposta tal como apresentada, mas antes um processo marcado por ajustes, bloqueios parciais ou soluções de compromisso que podem afetar a coerência do regime final.

Acresce que a dimensão técnica da reforma, envolvendo múltiplas alterações interdependentes, exige um grau elevado de estabilidade e previsibilidade. Sem esse enquadramento, o risco não está apenas na discussão política da proposta, mas na criação de um sistema mais complexo e menos claro para quem o tem de aplicar no terreno.

A modernização do direito do trabalho é necessária e, em muitos aspetos, inevitável. A proposta “Trabalho XXI” contém elementos que vão nesse sentido e que devem ser considerados nesse contexto. No entanto, a sua eficácia dependerá menos da ambição das soluções e mais da capacidade de gerar um quadro minimamente estável e partilhado.

Sem esse ponto de equilíbrio, o risco não é apenas de impasse no processo legislativo, mas de uma reforma que, mesmo aprovada, possa nascer fragilizada na sua aplicação.