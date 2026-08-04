Transição energética esbarra no atendimento ao cliente: o caso da Galp

Grandes energéticas estão a atravessar transição exigente: nasceram para gerir grandes ativos industriais e grandes clientes empresariais, mas expandiram rapidamente para o retalho doméstico.

A transição energética em Portugal entrou definitivamente na casa dos consumidores. Painéis solares no telhado, bombas de calor nas moradias e contratos de serviços “chave na mão” tornaram-se produtos de massas. As grandes energéticas, entre elas a Galp, perceberam isso cedo e reposicionaram-se como fornecedoras de soluções integradas para particulares. O problema é que a ambição comercial nem sempre tem sido acompanhada por uma execução operacional à altura — sobretudo no segmento doméstico.

Comecemos pelos números. A Galp continua a ser, esmagadoramente, uma empresa de energia tradicional. O grosso dos seus resultados provém do upstream (exploração e produção de petróleo e gás), da refinação e trading e, em menor grau, da comercialização. As soluções para clientes particulares — solar residencial, bombas de calor e serviços associados — estão integradas no negócio de Comercialização & Soluções Energéticas e representam apenas uma fração de um dígito do EBITDA total do grupo, tipicamente entre 1% e 3%. Em contraste, o upstream pode representar mais de metade dos resultados em anos favoráveis e o segmento B2B continua a dominar a comercialização.

Em termos simples: o cliente doméstico é ainda uma aposta estratégica em construção, não o motor financeiro do grupo. Este enquadramento ajuda a perceber o que muitos consumidores já sentem na prática. As grandes energéticas estão a atravessar uma transição organizacional exigente: nasceram para gerir grandes ativos industriais e relações com grandes clientes empresariais, mas expandiram rapidamente para o retalho energético doméstico. Nos últimos anos, a oferta comercial — solar residencial, bombas de calor, mobilidade elétrica e serviços energéticos integrados — cresceu muito rapidamente. Em muitos casos, o crescimento da oferta e das vendas avançou mais depressa do que a capacidade operacional necessária para acompanhar essa escala. Em termos económicos, estamos perante um problema clássico de expansão organizacional: quando a máquina comercial acelera mais rapidamente do que os sistemas, as equipas e os processos de execução, surgem inevitavelmente fricções na experiência do cliente. O resultado tem sido uma deterioração visível da experiência do cliente particular — não apenas na Galp, mas de forma particularmente notória no mercado português.

Os problemas observados no terreno podem ser organizados em três blocos principais.

O primeiro prende-se com falhas persistentes na execução e no pós-venda. No segmento doméstico multiplicam-se relatos de tempos de resposta longos na assistência técnica, dificuldade em obter acompanhamento de ponta a ponta, transferências sucessivas entre departamentos e promessas de contacto que nunca chegam a concretizar-se. Isto tem efeitos económicos diretos: perda de produção solar, menor eficiência energética e custos adicionais para as famílias.

Quando um sistema fotovoltaico fica semanas sem produzir, não estamos apenas perante um incómodo técnico. Trata-se de uma falha de eficiência económica que corrói o retorno esperado do investimento. O consumidor investe milhares de euros com base numa promessa de poupança energética que depende crucialmente da fiabilidade operacional do sistema.

O segundo problema prende-se com o modelo de outsourcing que caracteriza grande parte destas soluções. Tal como acontece no segmento empresarial, a instalação e parte da assistência técnica são frequentemente subcontratadas. Em teoria, esta estrutura permite ganhos de eficiência e flexibilidade. Na prática, quando a supervisão operacional é insuficiente ou quando a escala do negócio cresce demasiado rapidamente, podem surgir cadeias de responsabilidade difusas onde ninguém assume plenamente o problema do cliente.

O desafio torna-se particularmente evidente no mercado residencial devido à sua escala: milhares de pequenas intervenções dispersas geograficamente tornam mais difícil garantir padrões homogéneos de execução e acompanhamento. O que se observa são obras mal executadas, intervenções que demoram meses a agendar, visitas técnicas repetidas e custos adicionais suportados pelo consumidor.

Este ponto torna-se particularmente sensível em equipamentos tecnicamente exigentes, como muitas bombas de calor. A qualidade da instalação é determinante para a eficiência energética, para a durabilidade do equipamento, para a validade da garantia e para a segurança do sistema. Quando a supervisão técnica é insuficiente ou quando as equipas não têm certificação adequada, o que parecia uma poupança transforma-se rapidamente em retrabalho, substituição de componentes e perda de desempenho.

Em termos económicos, é um caso clássico em que a redução do custo marginal da instalação aumenta o custo total esperado do sistema.

Há ainda um elemento frequentemente ignorado nas contas empresariais: o custo de oportunidade do consumidor. Quando um sistema solar fica semanas sem produzir ou quando uma bomba de calor opera abaixo do esperado, a família perde poupança energética, perde retorno do investimento e perde tempo pessoal considerável em contactos e reclamações. Para muitos agregados, isto é a diferença entre validar a promessa da transição energética ou gerar frustração duradoura.

O terceiro bloco de problemas diz respeito ao atendimento ao cliente e à coordenação interna. Importa ser justo: na maioria dos casos, o problema não está nos operadores de call center. Muitos fazem o que podem dentro de um sistema que lhes dá pouca margem de decisão. O padrão repete-se: o cliente liga, a chamada é registada, a situação é encaminhada internamente e o processo entra num limbo operacional. As chamadas são gravadas, mas isso pouco resolve se não houver capacidade efetiva de decisão a jusante. Curiosamente, quando os casos escalam internamente ou chegam a níveis de decisão mais elevados, muitos acabam por se resolver relativamente depressa. Isso sugere que o problema não é necessariamente a ausência de capacidade técnica na empresa, mas sim a dificuldade em fazer essa capacidade chegar de forma consistente ao cliente final.

A isto soma-se uma fragmentação interna difícil de ignorar. Há números de telefone que encaminham em círculo, departamentos sem visibilidade do histórico do cliente, emails enviados para caixas que parecem não ter monitorização eficaz e pedidos que precisam de ser repetidos múltiplas vezes.

Quando o negócio residencial cresce rapidamente sem integração adequada de sistemas e equipas, o resultado é previsível: aumento dos custos de transação, perda de eficiência e deterioração da experiência do cliente.

Este quadro é agravado por um fator estrutural. Historicamente, empresas como a Galp foram desenhadas para servir grandes clientes industriais e empresariais. Esse ADN continua visível. No segmento empresarial existem gestores de conta dedicados, equipas técnicas próximas do cliente e SLAs (Service Level Agreements) claramente definidos.

No segmento residencial também existem SLAs formais, mas o atendimento é necessariamente massificado e a responsabilidade operacional encontra-se mais fragmentada. Quando a escala do negócio cresce rapidamente, essa fragmentação torna-se mais difícil de gerir.

O risco pode estar a ser subestimado. O mercado residencial é altamente sensível à reputação, é um mercado de repetição — quem instala solar hoje pode adquirir bateria ou mobilidade elétrica amanhã — e é onde se constrói a licença social da transição energética. Mesmo representando ainda uma pequena fração do EBITDA, este segmento tem um valor estratégico muito superior ao seu peso atual. Se a experiência do consumidor falha, a difusão tecnológica abranda e o custo de aquisição de novos clientes sobe inevitavelmente.

Nada disto é inevitável. Se a aposta no cliente doméstico é para levar a sério, três mudanças tornam-se urgentes: supervisão efetiva da cadeia de outsourcing, maior alinhamento com os requisitos técnicos dos fabricantes e um reforço real do pós-venda. Subcontratar não pode significar perder controlo sobre a qualidade. Equipamentos tecnicamente exigentes devem ser instalados por equipas devidamente certificadas e auditadas. No mercado residencial, a venda é apenas o início da relação económica.

A eletrificação das casas portuguesas é demasiado importante para ser executada com cadeias de outsourcing mal alinhadas e sistemas de atendimento fragmentados. Porque quando a promessa de eficiência energética encontra uma experiência de cliente caótica, o que se perde não é apenas tempo. Perde-se confiança. E sem confiança, a transição energética abranda.