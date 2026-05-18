Transição para uma economia mais circular depende tanto da oferta como das escolhas individuais

A escolha não é só sobre o que compramos, mas sobre quanto tempo conseguimos dar vida àquilo que já existe, e sobre o papel que cada um de nós desempenha na construção de um consumo mais responsável.

Num contexto marcado pelo aumento das preocupações com as alterações climáticas, pelas crescentes emissões de CO₂ e pela pressão sobre recursos naturais finitos, torna-se urgente repensar a forma como consumimos. Esta realidade é particularmente evidente no setor dos equipamentos elétricos e eletrónicos. A sua produção exige uma extração intensiva de matérias-primas e é marcada por um ritmo acelerado de substituição.

Durante muitos anos, habituámo-nos à ideia de que a tecnologia deve ser constantemente renovada para acompanhar a inovação. No entanto, esta lógica de consumo acelerado levanta cada vez mais questões. Muitos equipamentos continuam perfeitamente funcionais quando são descartados, impulsionados por uma cultura de substituição permanente que normaliza o desperdício e nos afasta de uma relação mais consciente com a tecnologia.

É neste contexto que ganham relevância soluções como produtos recondicionados, serviços de reparação, mercados de segunda mão, aluguer de equipamentos ou formatos outlet. Mais do que alternativas, estas opções representam uma mudança de paradigma: prolongar em vez de substituir e valorizar em vez de descartar.

Os produtos recondicionados oferecem uma nova oportunidade a equipamentos que, após processos de verificação e reparação, regressam ao mercado com garantias de qualidade e desempenho. Já os serviços de reparação desempenham um papel essencial ao evitar que pequenas avarias resultem automaticamente na substituição de dispositivos. Também a venda em segunda mão e os modelos outlet permitem reintegrar produtos no circuito económico, muitas vezes a preços mais acessíveis, prolongando a sua utilidade e reduzindo o desperdício.

Por sua vez, o aluguer de equipamentos eletrónicos introduz uma lógica de acesso em vez de posse. Este modelo permite adaptar o consumo às necessidades reais — seja para utilização temporária, experimentação ou projetos específicos — evitando compras desnecessárias e a subutilização de recursos.

No seu conjunto, estas soluções têm um objetivo comum: manter produtos e materiais em circulação durante mais tempo. Ao fazê-lo, reduzem a necessidade de extrair novos recursos, contribuem para diminuir os resíduos eletrónicos e promovem um modelo de consumo mais eficiente e sustentável.

A transição para uma economia mais circular é, por isso, um esforço coletivo, que depende tanto da oferta existente como das escolhas individuais. Hoje, as alternativas para um consumo mais sustentável estão cada vez mais acessíveis e competitivas. Mais do que uma tendência, representam uma mudança necessária na forma como pensamos o consumo e o valor dos recursos.

No fim, a escolha não é apenas sobre o que compramos, mas sobre quanto tempo conseguimos dar vida àquilo que já existe, e sobre o papel que cada um de nós pode desempenhar na construção de um consumo mais responsável