Tsunami azul com epicentro no Irão

A derrota republicana nas intercalares dos EUA expõe o custo político da guerra no Irão e deixa em aberto o impacto da nova maioria democrata na política externa de Trump.

O ataque ao Irão não só fechou o Estreito de Ormuz, como as ondas de choque criadas na economia mundial, com impacto no bolso (também) dos norte-americanos, estreitou os níveis de intervenção da Administração Trump. Se o descontentamento dos americanos com o conflito — sem uma solução à vista que possa ser anunciada como uma vitória inequívoca da Administração — já era visível nas sondagens, ficou por demais evidente nas intercalares de 3 de novembro. Uma onda azul varreu o país, com os democratas a conquistar o controlo das duas câmaras do Congresso norte-americano, o Senado e a Câmara dos Representantes.

O tema Irão transformou-se numa mina explosiva com notícias a emergir sobre cabeças a rolar ou a saltar do barco da Administração Trump. Marco Rubio, o chefe da diplomacia norte-americana, já veio a público desmentir a notícia de que se preparava para sair no pós-crash eleitoral republicano para preparar uma futura candidatura à presidência — “Sinceramente, não sei de onde vêm estas notícias”, disse ao The New York Times — e o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, divulgou um vídeo na qual prometeu combater as iniciativas no Congresso para o destituir e defendeu a guerra no Irão, classificando-a como “corajosa e histórica”. O mesmo conflito que JD Vance já admitiu ter custado aos Republicanos o Congresso.

Não é claro como esta mudança do equilíbrio de poder nos EUA poderá afetar a política externa do país. Nem evidente como a Europa ou a Ucrânia poderão beneficiar com um Congresso agora liderado pelos democratas. Especialistas do Council on Foreign Relations (CFR) esperam que com esta onda a pintar de azul o Congresso seja dada prioridade ao tema do custo de vida e haja uma maior contenção das iniciativas da Administração Trump no que toca à guerra no Irão, mas alertam que a ausência de uma maioria suficiente para ultrapassar vetos presidenciais irá limitar a capacidade dos democratas em alterar a abordagem da Administração Trump no que toca à guerra na Ucrânia ou às relações com os aliados europeus.

Ou seja, um copo meio cheio, quando, para a semana, a 10 e 11 de novembro, é esperado o arranque das negociações de paz entre Moscovo e Kiev, mediadas por Washington, em Abu Dhabi.

E, pelo meio, que papel cabe à Europa? “A Europa tem de desempenhar um papel neste processo e quer fazê-lo. Está na altura de esta guerra terminar”, afirmou o chanceler alemão, aquando da visita de Zelensky à Alemanha, tendo anunciado uma cimeira a 19 de novembro, envolvendo França e o Reino Unido, para coordenar ajuda à Ucrânia e debater garantias de segurança para o país na eventualidade de um cessar-fogo. Aguardemos.