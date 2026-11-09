Um Conselho Geral dependente da RTP

Editorial

Um Conselho Geral dependente da RTPpremium

Leitão Amaro tinha pedido uma reestruturação profunda da RTP. Pode começar por extinguir um Conselho Geral (supostamente) Independente, que condenou a RTP a mais estagnação.

O Conselho Geral Independente (CGI) da RTP lançou o ‘concurso’ para a escolha de uma nova equipa de gestão para os próximos três anos com base no princípio de "um novo ciclo" para o serviço público, mas, na sexta-feira, reconduziu Nicolau Santos e Hugo Figueiredo na administração. Fê-lo um dia depois de o ministro das Finanças homologar uma auditoria da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) que deveria envergonhar a gestão da RTP e que bastaria, no mínimo, para afastar a mais remota possibilidade de recondução.

A decisão do CGI -- um orgão que tem muito de dependente da RTP como é hoje, dos circuitos de cumplicidade e rede de interesses -- é trágica para a televisão de…

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Especial

Porque é que as reformas morrem sozinhaspremium

Pedro Santa Clara,

Excerto de "A Última Janela: Um plano para Portugal", de Pedro Santa Clara (Publicações Dom Quixote, 2026). Capítulo 10, páginas 185 a 195. Nas livrarias a partir de 10 de novembro.

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