Um Conselho Geral dependente da RTP

O Conselho Geral Independente (CGI) da RTP lançou o ‘concurso’ para a escolha de uma nova equipa de gestão para os próximos três anos com base no princípio de "um novo ciclo" para o serviço público, mas, na sexta-feira, reconduziu Nicolau Santos e Hugo Figueiredo na administração. Fê-lo um dia depois de o ministro das Finanças homologar uma auditoria da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) que deveria envergonhar a gestão da RTP e que bastaria, no mínimo, para afastar a mais remota possibilidade de recondução.

A decisão do CGI -- um orgão que tem muito de dependente da RTP como é hoje, dos circuitos de cumplicidade e rede de interesses -- é trágica para a televisão de…