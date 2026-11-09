Um Conselho Geral dependente da RTPpremium
Leitão Amaro tinha pedido uma reestruturação profunda da RTP. Pode começar por extinguir um Conselho Geral (supostamente) Independente, que condenou a RTP a mais estagnação.
O Conselho Geral Independente (CGI) da RTP lançou o ‘concurso’ para a escolha de uma nova equipa de gestão para os próximos três anos com base no princípio de "um novo ciclo" para o serviço público, mas, na sexta-feira, reconduziu Nicolau Santos e Hugo Figueiredo na administração. Fê-lo um dia depois de o ministro das Finanças homologar uma auditoria da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) que deveria envergonhar a gestão da RTP e que bastaria, no mínimo, para afastar a mais remota possibilidade de recondução.
A decisão do CGI -- um orgão que tem muito de dependente da RTP como é hoje, dos circuitos de cumplicidade e rede de interesses -- é trágica para a televisão de…
Este artigo é exclusivo para assinantes
Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.
Já é assinante? Iniciar sessãoVer todos os planos
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários
Um Conselho Geral dependente da RTP
Comentários exclusivos para assinantes
Assine o ECO Premium para ler este artigo e participar na conversa.Assina agora
Já é assinante? Inicie sessão
Regras de participação nos comentários